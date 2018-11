Neue Amazon-Serie Anne Hathaway spielt in "Modern Love" 

"Ich fühle mich, als wäre ich im Bonbonladen für Schauspieler aufgewacht", sagt Regisseur John Carney über die Besetzung seiner Serie "Modern Love". Neben Anne Hathaway konnte er für sein Projekt Dev Patel ("Slumdog Millionär"), Tina Fey ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Catherine Keener, Olivia Cooke, Julia Garner und Shea Wigham verpflichten.

"Modern Love" basiert auf einer gleichnamigen Kolumne und einem Podcast der New York Times. Laut Amazon soll es auch in der Serie um die Liebe in all ihren komplizierten Erscheinungsformen gehen, inklusive sexueller, platonischer, romantischer und familiärer Liebe.

Geplant sind acht halbstündige Episoden, die jeweils eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Carney, der zuvor den Liebes- und Musikfilm"Once" inszenierte, wird die Serie schreiben, produzieren und bei einigen Episoden Regie führen. Die Schauspielerin Emmy Rossum ("Shameless") soll ebenfalls eine Folge inszenieren.

Die New York Times, wo die Kolumne seit 14 Jahren erscheint, wird die Serie produzieren. Für die Chefin der Amazon Studios Jennifer Salke ist sie Teil einer neuen Strategie, mehr Inhalte für Frauen zu produzieren. In dem Zusammenhang gab Salke auch bekannt, dass bereits an einem neuen Projekt für Rachel Brosnahan, der Hauptdarstellerin von "The Marvelous Mrs. Maisel", gearbeitet wird. Brosnahan spielt in "Mrs. Maisel" eine Hausfrau, die ihr Talent als Komikerin entdeckt.