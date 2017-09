"Anne Will" zu Schwarz-Grün Schön und reich - wird Deutschland das auch bleiben?

In der gestrigen Sendung von "Anne Will" gab es mit Wolfgang Schäuble und Cem Özdemir zwei Gäste aus ein und demselben Kulturkreis. Man hörte das an der dialektalen Färbung ihrer Sprache - die gemeinsame Herkunft aus Süddeutschland beschwor eine ganze Reihe von kulturellen Assoziationen, die in der Politik hilfreich und sympathisch sind.

Das ist eine deutsche Besonderheit: In allen Ländern des Westens ist es riskant, mit dem Dialekt der Heimat auf der nationalen Bühne aufzutreten, in Deutschland ist das nicht so. Hier gab es die kulturelle Gemeinschaft lange, bevor es die nationalstaatliche gab. Das nicht jedes Wort klingt, als sei es in Hannover geboren, steigert das Interesse am Redner. Jeder Dialekt weckt eigene Assoziationen:

Der Süddeutsche klingt gleich fleißig und nach mittelständischen Tugenden, nach Kehrwoche und solider deutscher Bildung. Schäuble zitierte Lessings "Nathan der Weise," Cem Özdemir lobt den Mittelständler, der eine Politik auch noch für die kommenden Generationen macht. Obwohl sie zwei Parteien angehören, von denen eine schon lange regiert und die andere ebenso lange in der Opposition schmort, überwogen ihre Gemeinsamkeiten die Differenzen.

Aber es war dennoch keine überlange Bewerbung. Der PKW wurde zum Medium der Reflexion. Der amerikanische Historiker Robert Darnton hat einmal festgestellt, dass Menschen nicht nur in Begriffen denken, sondern ebenso erfolgreich und scharf in konkreten Dingen. Oder in Katzen. Er schrieb dies in seinem Aufsatz "Das große Katzenmassaker", in dem Pariser Handwerker schon mal die französische Revolution vorwegnahmen, bevor es wirklich soweit war. Den Katzen erging es dabei leider nicht so gut, aber die Leute fingen an, über die Lage zu diskutieren.

Gestern Abend dachten Schäuble und Özdemir rund um einen nationalen Schatz, der von den beiden übereinstimmend "des Audo" genannt wurde. Deutschland wurde durch den Verkauf, den Export von schönen Autos groß und reich - aber wird es das auch bleiben?

Es ist eine all umfassende Frage. Özdemir argumentierte als besorgter Nutzer eines Mobiltelefons: Einst hatten alle ein Gerät von Nokia, nun ist das nur noch ein Hersteller von Nischenprodukten. Ist der amerikanische Hersteller Tesla mit seinen eleganten Elektroautos die Vorhut einer neuen Zeit, die für deutsche Fahrzeuge eine Existenz nur noch im Museum vorsieht?

Wolfgang Schäuble wettet dagegen auf die Sturheit des Verbrauchers. Die Leute ließen sich nun mal nicht vorschreiben, was sie kaufen und fahren. Es klang wie das Gespräch zwischen verschiedenen Generationen innerhalb einer Unternehmerfamilie. Immer wieder schimmerte das Ideal der Bundeskanzlerin durch, von der Özdemir bestritt, Schäuble aber behauptete, sie sei eine Lichtgestalt. Es war eine zeitgemäße Fassung der "Buddenbrooks" oder von "Diese Drombuschs" - bloß dass die Branche des Familienunternehmens die deutsche Politik war.

Immer wenn Özdemir ihm allzu detailliert nachweisen konnte, wo die Union etwas verschlafen hat, verwandelte sich Schäuble in einen Meister der Zen-Philosophie. Er ist schon so lange dabei, dass er alles gesehen hat in der Politik und das Gegenteil auch. Also hat er sich angewöhnt, scheinbar zusammenhanglose Phänomene und Argumente in Sentenzen zusammenzuführen, die den Zuhörer wieder dort hin führen, wo er aufgebrochen war. Gestern machte er das beim Thema Ehe für alle. Er erwähnte die Konfessionsschulen, dann die Betreuung für Grundschulkinder und wollte so den großen Bogen beschreiben, den die Union in gesellschaftlichen Fragen bereist hat - und vermied, in dem er soviel erzählte, etwas zum Thema zu sagen.

Özdemir und Schäuble wären für das Land ein spannendes Duo, sollten sie eines Tages miteinander regieren. Sie repräsentieren ein bestimmtes, im Land sehr wichtiges Milieu, dem eine wertegebundenen Lebensführung ebenso wichtig ist wie ein basisnaher Leistungsethos. Kleine Modernisierungen nicht ausgeschlossen.

Davon sähen sich urbane und linksliberale, studentische Milieus herausgefordert, man hätte schwarzgrün versus sozialliberal, eine reizvolle neue Lagerbildung.

Aber dafür ist es womöglich zu spät. Schäuble berichtete freimütig vom Herbst vor vier Jahren, als Jürgen Trittin eine schwarzgrüne Koalition in letzter Sekunde verhindert habe. Nun habe sich das Fenster der guten Gelegenheit eben geschlossen und man muss improvisieren. Jede andere Koalition wird langweiliger.

So war es weniger eine politische Sendung in Zeiten des Bundestagswahlkampfs als eine Meditation über das Leben in unserer Zeit.