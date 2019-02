"Anne Will" zu Abtreibungen "Als ob Frauen unmündige Bürger sind"

Eigentlich ist es irre: Eine letztlich semantische Frage führt im 21. Jahrhundert eine Große Koalition beinahe an den Rand des Zusammenbruchs. Und alles nur, weil Menschen seit zwei Jahren laut dafür kämpfen, dass das, was 1933 für die Nazis "Werbung für Abtreibung" war, heute als "Information über Abtreibung" gelten sollte.

Nun liegt endlich der Gesetzesentwurf zur Reform jenes uralt-Paragrafen 219a vor, und die mitverantwortliche SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist so begeistert davon, dass sie eine ganze Talksendung lang unter lautem Seufzen auf dem Wort "Kompromiss" rumkaut.

Franziska Giffey erklärt den Kompromiss der Bundesregierung zur Reform des Paragrafen #219a. #AnneWill pic.twitter.com/ymBT6S3iq0 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 4. Februar 2019

Man habe ja nun einen "Ausnahmetatbestand" eingebaut, pries sie den Entwurf an: Ärzte dürften auf ihren Homepages schreiben, dass sie Abtreibungen vornehmen - für das Wie sollen sie aber auf staatliche Seiten verlinken, zack, Rechtssicherheit hergestellt. Und ein Infotelefon mit monatlich aktualisierten Ärztelisten gebe es dann auch.

Oder wie Anne Will launig konterte: "Warum so umständlich?"

Besser lässt sich der Tenor der Sonntagabendrunde kaum zusammenfassen. Die Sendung über "Recht auf Leben und Selbstbestimmung: die neue Debatte über Abtreibungen" dokumentierte teils den grandios rumeiernden Zustand der SPD, die noch vor einem Jahr den Paragrafen knallhart ganz streichen wollte. Und zeigte zudem, wie überholt das Frauenbild wirkt, das hinter dem Gesetz steckt. Im Zuge von #MeToo eigentlich kaum noch vorstellbar.

Als ob die Absurdität schon vorher klar gewesen wäre, war die Sendung gar nicht erst auf eine kontroverse Diskussion ausgelegt: Neben Giffey eingeladen waren die FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die Chefredakteurin des feministischen Onlinemagazins "Edition F", Teresa Bücker, und die Frauenärztin Kristina Hänel. Mit ihr fingen 2017 die Anti-219a-Proteste an, als sie zu 6000 Euro Strafe verurteilt worden war. Und dazu, als Gegenstimme, war noch Philipp Amthor im TV-Studio, Jurist, 26, CDU-Abgeordneter, beteiligt an der Lebensschutzkampagne des Vereins "Durchblick" (der auch gegen "Gender in der Schule" kämpft mit der Schlagzeile: "Die gezielte Enthemmung der Sexualität führt zu einer Untertanenmentalität").

Das grundlegende Die-Katze-beißt-sich-in-den-Schwanz-Problem

Alles wie immer also: Sobald es um vermeintlich als "Frauenthema" einsortierte Diskussionen geht, sind Talkrunden mehrheitlich mit Frauen besetzt. Als wären Frauenrechte kein Männerthema - und als würde kein mehrheitlich männlich besetzter Bundestag (Frauenanteil 30,9 Prozent) entscheiden, wieviel Selbstbestimmungsrecht Frauen über ihren Körper haben.

Die Diskussion offenbarte denn auch schnell das grundlegende Die-Katze-beißt-sich-in-den-Schwanz-Problem: Frauen suchen in einer schwierigen Lebensentscheidung Informationen und vertrauensvolle Ärzte - finden sie aber nicht wegen des Informationsverbots und der schwindenden Zahl an Praxen, die Abtreibungen vornehmen - alles beeinflusst von dem Stigma, das mit der straffreien, aber illegale Abtreibungspraxis in Deutschland einhergeht.

Denn der Ton der politischen Debatte sei "unter der Gürtellinie" gewesen, so Teresa Bücker, "als ob Frauen unmündige Bürger sind". Man möge ihnen doch, bittschön, vertrauen. Auch die zweifache Ex-Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger war "der festen Überzeugung": "Wir brauchen kein Strafgesetz", die Berufsordnung für Ärzte reiche aus; das Recht auf "freie Arztwahl" sei gerade in diesem Fall eine "Frage des Vertrauens".

Kommentar zum Thema Koalitionsentwurf zum Paragrafen 219a Immerhin mehr Information

Zumindest am Ton könnte sich was ändern: Sieht man davon ab, dass Philipp Amthor sich beharrlich um Anne Wills Fragen nach seinem Engagement für jenen populistischen Verein "Durchblick" herumgedrückt hat als ob ihm diese Leute auch peinlich wären ("Ich bin keine Projektionsfläche für alles, was im Lebensschutz passiert"); und ignoriert man, dass er der Frauenärztin Kristina Hänel vorhielt, sie sei wissentlich Wiederholungstäterin und erst einmal grundsätzlich für Abtreibungen (was sie beides fix als falsch entlarvte), dann muss man sagen: Wenn man Amthor beim Wort nehmen kann, könnten Parlamentsdebatten rund um Frauenrechte in Zukunft weniger reißerisch ablaufen.

"Ich bin kein Abtreibungsgegner", sagte er. "Ich bin weit davon entfernt, Frauen irgendwelche Belehrungen zu erteilen." Und: "Wir müssen Versorgungslücken dringend schließen."

Klingt banal, aber wirkt geradezu revolutionär unmissverständlich. In Zeiten, in denen manche sich an Nazi-Begriffen festkrallen und Frauen unterstellen, ohne Abtreibungsverbot hätten diese nicht einmal mehr "ein schlechtes Gewissen". Und in denen sich hiesige Medizinstudenten die einschlägige Praxis an Papayas aneignen müssen, weil es offiziell nicht auf dem Lehrplan steht.

Am Ende bleibt Leutheusser-Schnarrenbergers Ernüchterung, die beim Stichwort "neue Debatte über Abtreibung" nur laut lachte: Sie fürchte, ein ganz neues Gesetz könnte heute noch restriktiver ausfallen als in den Neunzigern.