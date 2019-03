"Anne Will" zu Altersarmut Reality-Check für Politiker

Es ging eher um zu viel bei "Anne Will" als um zu wenig: "Niedriger Lohn, magere Rente - was ist uns Arbeit wert?" - so lautete der Titel der Sendung. Immer noch ein Konzept, noch ein Vorschlag, noch ein zusammengesetztes Hauptwort kam dabei auf den Tisch. Grundrente, Grundsicherung, Mindestlohn, Niedriglohnsektor, Mietpreisbremse, Wohngeld, Bürgergeld, Baukindergeld. Wer einen Kurs "Deutsch für Fortgeschrittene" gibt, konnte am Sonntagabend viel gutes Material für den nächsten Vokabeltest zusammenkratzen.

Die "Street Credibility" des Abends: Es war deshalb gut, dass Petra Vogel da war. Und es war gut, dass Guido Fahrendholz im Publikum saß. Sie: Reinigungskraft mit 11,20 Euro Stundenlohn und mageren Rentenaussichten. Er: Koordinator einer Berliner Notunterkunft für Obdachlose. Man brauchte die beiden schon deshalb in dieser Diskussion, weil sie sonst aus abstrakten Substantiven bestanden hätte. Vogel erzählte, dass sie sich im Zweifel keine neue Waschmaschine leisten könnte, sondern auf Solidarität angewiesen wäre; und von ihrem netten Vermieter, der ihr die Miete nicht erhöhe. Fahrendholz berichtete davon, dass auch Familien und Rentner in seiner Unterkunft auftauchen würden, die sich das Wohnen nicht mehr leisten könnten.

"Das gesamte #Rentensystem muss verändert werden: Es müssen Beamte, es müssen Abgeordnete und es müssen auch Selbständige mit in die Kassen einzahlen", sagt Reinigungskraft und Gewerkschafterin Petra Vogel bei #AnneWill. #Rente pic.twitter.com/u3PfqHGtZX — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 3. März 2019

Die zweite Ebene: Diese Erzählungen waren interessant - weil sie die Diskussion nicht nur mit ein paar bunten Schnipseln bebilderten, also nicht nur als Beispiele für das große Bild dienten. Sondern weil sie eher wie ein Reality-Check für die vorgebrachten Konzepte funktionierten. Nachdem die Vertreter von SPD und CDU etwa darüber gestritten hatten, welche der beiden Parteien den besseren Entwurf für eine Grundrente hat, wurde Petra Vogel gefragt, ob sie glaube, dass sie je eine Grundrente bekommen werde. Ja, sagte Vogel. "Sie wird aber nicht reichen." Egal, was von SPD, Grünen und CDU kam - am Ende stand oft der Eindruck: Es bräuchte aber mehr.

Die Verantwortungsfrage: Ein Fünftel der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich tätig, Mieten zugleich steigend: Und wer hat's verbockt? Reihum ging die Frage. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagte, man hätte zu eigenen Regierungszeiten den Mindestlohn einführen müssen. Malu Dreyer beeilte sich, das zu bestätigen. Später habe man ihn allerdings beschlossen. Will: "13 Jahre später." Dreyer: Das sei mit der CDU halt nicht ganz einfach gewesen - womit sie die Verantwortung dann auch gleich wieder weiterreichte. Tja. Am Ende stand die Mitverantwortung für alle. Und Anne Wills Hinweis, dass Petra Vogels Situation "beschissen" sei, obwohl es den Mindestlohn mittlerweile gebe.

"Es ist richtig, wir hätten den #Mindestlohn einführen müssen", sagt Malu Dreyer über die Agenda-Reformen. #AnneWill pic.twitter.com/ye5NmIBlvH — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 3. März 2019

Der Parteienstreit: Den trugen Mike Mohring, Vorsitzender der thüringischen CDU, und die rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer, SPD, aus. Es ging um die Frage, welche der beiden Parteien nun die geplante Grundrente verhindere. Die CDU, weil sie auf einer Bedürftigkeitsprüfung besteht, die die SPD ablehnt? Oder die SPD, weil sie darauf beharrt, dass die Lebensleistung als Kriterium entscheidend ist, was die Union nicht will? Dreyer sagte, der Arbeitsminister, ihr Parteigenosse Hubertus Heil, "wird den Gesetzentwurf einbringen, so wie wir ihn für richtig halten, nämlich ohne Bedürftigkeitsprüfung". Mohring gab zurück: "Wenn Sie auf dieser harten Linie bleiben, erreichen wir nichts in dieser Legislaturperiode."

"Jahrelang war es Usus, bei öffentlichen Ausschreibungen den Preis immer mehr zu drücken (...). Die Leidtragenden waren die Mitarbeiter. (...) Da muss man auf die eigene Verantwortung gucken", sagt Mike Mohring bei #AnneWill. pic.twitter.com/1LBT8r12ju — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 3. März 2019

Stabreime des Abends: Während Malu Dreyer das neue unbürokratische Sprechen der SPD weiter kultivierte, indem sie Heils Wort von der "Respekt-Rente" aufgriff, bildete Katrin Göring-Eckardt einen Stabreim mit "drei P", um die besonders schlimm erwischten Niedriglohn-Branchen zu benennen: Pizza, Putzen, Pakete.

"Pizza, Putzen, Pakete - diese drei P sind diejenigen, die so beschissen verdienen, dass sie hinterher Angst haben müssen: Haben wir eigentlich noch eine anständige #Rente?", sagt @GoeringEckardt bei #AnneWill. pic.twitter.com/8T8KBGNFeE — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 3. März 2019

Das Agenda-Ritual: Petra Vogel war under fire, als sie den Namen "Schröder" nur aussprach, sodass Anne Will darauf hinwies, dass sie, also Vogel, Gewerkschafterin und seit 2004 Mitglied der Linkspartei sei. Aus Frust über die SPD unter Gerhard Schröder? "Ja, genau", sagte Vogel. "Wenn ich höre, dass ein Herr Schröder sagt, wir haben den besten Niedriglohnsektor Europas geschaffen, dann soll er sich schämen. Es gibt keinen guten Niedriglohnsektor."

Verteidigt wurde die Agenda-Politik von Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands "Die Familienunternehmer", den Anne Will mit einem gepfefferten Statement zitierte: Die neuen Post-Hartz-IV-Pläne der SPD seien eine "naive Mischung aus sozialpolitischem Wünsch-dir-was und kompletter Ignoranz der Finanzierungsfrage". Eine Agenda-Belobigung, wie sie in keinem Sozialpolitik-Talk der vergangenen Jahre gefehlt haben dürfte, fand damit also auch hier statt. Allerdings so ritualgetreu überformuliert, dass es schien, als gehe es mit der Agenda-Geschichte tatsächlich langsam zu Ende.

Der Rausschmeißer des Abends: Er kam von Petra Vogel: "Ich möchte keine Respekt-Rente, ich möchte eine Rente, mit der ich in Würde altern kann."

Mehr zu Petra Vogel sehen Sie in folgendem Video: