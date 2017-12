"Anne Will"-Talk zu Angela Merkel Sehr schwach, ach, so schwach

"Mächtig ohnmächtig - wie geschwächt ist Angela Merkel?", wollte Anne Will wissen - und selten wurde in einer Talkshow eine Frage so rasch und eindeutig beantwortet: sehr schwach, ach, so schwach. Auch wenn Ursula von der Leyen wacker die Kraftlosigkeit der Kanzlerin als Ruhe zu verkaufen versuchte, als Sicherheit und Stärke.

Darum bemühte sich auch die Christdemokratin Viviane Reding aus Luxemburg, ehemals Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, allerdings mit vernichtender Unbeholfenheit: "Ich glaube nicht, dass sie geschwächt ist! Außer in den Medien und in Gesprächen unter Abgeordneten..." Und eben, man denke nur an den unbotmäßigen Glyphosatminister Christian Schmidt (CSU), in der Praxis. Also vollumfänglich.

Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, parteiloses Mitglied der SPD-Grundwertekommission, bringt es auf den Punkt: "Führungsstärke wäre gewesen, wenn die Kanzlerin den Mann entlassen hätte. Das kann sie nicht, und das zeigt die Erosion ihrer Macht." Auch Reding hält den Vorgang aus EU-Perspektive für empörend: "Wir müssen uns doch auf unsere deutschen Partner verlassen können!"

Von Ankern und Koalitiönchen

Ursula von der Leyen will das Ganze nicht "so aufbauschen", sie erklärt unbeirrbar Deutschland und damit Angela Merkel wiederholt zum "starken Anker der Verlässlichkeit" und bemüht sich auch sonst um das Ausstrahlen von Zuversicht. Deutschland stünde sicher und stark in Europa: "Das ist die Geschichte, die Angela Merkel erzählt."

Bernd Ulrich von der "Zeit" meint, dass diese Geschichte inzwischen Geschichte ist. Nicht nur die Ära Merkel ("Das wäre auch zu Ende gegangen, wenn Jamaika geklappt hätte"), sondern "100 Jahre Dominanz der USA" sowie "500 Jahre westlicher Dominanz auf dieser Erde". Das gegenwärtige "Zittern im Parteiensystem" sei nur ein Vorzeichen der kommenden unsicheren Verhältnisse.

Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, findet diesen historischen Rahmen "zu groß". Wolfgang Merkel sieht das ähnlich, wird dann aber auch historisch: "Die große Zeit der Volksparteien ist vorbei", es würde künftig "keine 40-Plus-Parteien" mehr geben. Stattdessen würden wir es mit "heterogenen Vielparteienkoalitionen" zu tun bekommen. Es sei ja bereits die "Große Koalition" eher ein Koalitiönchen.

Wie das in einer so "prekären, wackeligen Situation" überhaupt zustande kommen sollte, will Will wissen. Ursula von der Leyen meint, es könne durchaus "etwas Gutes werden, wenn wir uns gemeinsam auf die Fahnen schreiben, dass es eine Investition in die Zukunft gibt und nicht in die Vergangenheit". Digitalisierung und so weiter.

Schneider stimmt sofort zu, hätte für die SPD nur gerne das Soziale etwas größer geschrieben, als es unter Jamaika der Fall gewesen wäre. Besteuerung von internationalen Großunternehmen und so weiter, mit Blick auf Irland oder Luxemburg. Worauf Reding luxemburgerseits einwirft, man könne doch wohl "nicht das Wahlprogramm einer einzigen Partei" zum Gegenstand einer so wichtigen Regierungsbildung machen.

"Reißt euch mal zusammen und guckt, dass ihr das fertig bringt", fordert @VivianeRedingEU bei #AnneWill angesichts der zähen Regierungsfindung in Berlin. pic.twitter.com/wVNj9OAaxM — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 3. Dezember 2017

Bernd Ulrich warnt vor einer "Euphorie", die ohnehin kein Mensch empfindet. Grund sei wiederum die Schwäche von Angela Merkel. Die SPD werde im Falle einer erneuten Regierungsbildung mit der Kanzlerin und mit bangem Blick auf die europaweit darbende Sozialdemokratie "Trophäen" vorweisen müssen. Dies zwänge Angela Merkel noch weiter auf einen "Linkskurs, wie sie das nennen würden" - und das in einer strategischen Lage, da die CDU andauernden Angriffen von der AfD "und Teilen der FDP" ausgesetzt sei.

Als Ausweg aus diesem Dilemma schlägt Wolfgang Merkel vor, was er schon einmal als "israelisches Modell" postuliert hat. Warum, fragt er, fordere die SPD denn nicht "nach zwei Jahren eine Rotation im Kanzleramt?" Anne Will ist entzückt und hält diese Idee für einen "eleganten Weg" für Angela Merkel, "ohne Abwahl aus dem Amt zu scheiden" und dabei sogar noch ihr Gesicht zu wahren.

Auch Schneider gibt sich überrascht, dann hätte man ja "in dieser Sendung" eine Lösung für die Staatskrise gefunden! Bernd Ulrich aber wackelt bedenklich mit dem Kopf, ein solches Arrangement würde die Stabilität des Landes nicht eben sichern. Und Ursula von der Leyen verfügt knapp: "Ich fürchte... vergessen sie's!"