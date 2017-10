"Anne Will" zu CDU und CSU Die Kanzlerin ist keine schlechte Feldherrin

Die berühmteste rechte Flanke der Geschichte war die der Grande Armée bei Waterloo. Nachdem Napoleon den Tag damit vertändelt hatte, auf das Zentrum der Engländer zu zielen und damit seine linke Flanke schwächte, wurde er am Abend, als die Preußen kamen, durch einen Überraschungsangriff auf seine rechte Flanke vernichtend geschlagen.

Für die aktuelle Politik lässt sich daraus die Lehre ziehen: Die Kanzlerin ist keine schlechte Feldherrin. "Zwischen Mitte und rechter Flanke - Wohin steuert Merkel Deutschland?", will Anne Will von ihren Gästen wissen. Die Union jedenfalls hat ihren rechten Flügel im Blick, Horst Seehofer hat seine Obergrenze bekommen, ohne dass das Reizwort selbst verwendet wurde. Dafür gibt es jetzt diese Zahl: 200.000 (mehr zum Kompromiss zwischen CSU und CDU lesen Sie hier).

Im TV-Studio sekundiert die getreue saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): "Ein Kontingent, das keine Zahl hat, ist kein Kontingent." Das sieht Hans-Peter Friedrich (CSU) genauso. "Der bayerische Löwe wird weiter brüllen!", sagt er und mag seine Zufriedenheit über den erzielten Kompromiss ebenso wenig verhehlen wie Katarina Barley (SDP) ihre Enttäuschung: Angela Merkel, die eine solche Grenze zuvor abgelehnt hatte, sei eben "ziemlich biegsam".

"Wir haben in den letzten Jahren den konservativen Aspekt etwas vernachlässigt." @HPFriedrichCSU bei #AnneWill zum Richtungsstreit der Union pic.twitter.com/BXql3yjnVH — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 8. Oktober 2017

"Was heißt überhaupt konservativ?"

Der Journalist Robin Alexander von der "Welt" bemüht sich um Klärung: "Ich klamüsere das mal auseinander. Der chinesische Dissident, der mit seiner Regierung Schwierigkeiten bekommt, der bekommt weiter Asyl, das steht überhaupt nicht zur Debatte." Problematisch sei eher die große Gruppe derer, die Anspruch auf subsidiären Schutz hätten und "die man nicht einfach abschieben kann". Barley fügt hinzu, warum das so ist: "Als Rechtsstaat garantieren wir ein Verfahren."

Wie war das aber nun mit der Flanke? Wenn Friedrich mit seinem Button in den Farben der deutschen Flagge am Revers das nicht beantworten kann, dann kann das niemand: "Was heißt überhaupt konservativ? Das heißt, wir halten so lange am Bewährten fest, bis sich etwas Besseres findet."

Kramp-Karrenbauer stellt sich da ein wenig breiter auf, schildert die Union als Sammelbecken der Verantwortungsbewussten und ihre eigene Regierung - mit ihr selbst als "Linke" in der CDU und ihrem ziemlich "konservativen" Innenminister Klaus Bouillon - als Schmelztiegel bürgerlicher Kräfte.

"Leute am rechten Rand gab es schon immer"

Mit Blick auf die SPD liefert sie Katarina Barley ein Nachhutgefecht, wieder geht es um den Gang der Sozialdemokraten in die Opposition, während doch die Union sich "der Verantwortung" stelle. Gregor Gysi tröstet, in der Opposition könne man auch konstruktive Politik machen und wirbt mit Internationalismus: "Wir müssten uns mal zusammensetzen und fragen, was das wirklich heißt, wenn die soziale Frage eine Menschheitsfrage ist."

"Es ist für mich nicht die reine Freude in die Opposition zu gehen. Ich würde viel lieber gestalten." @katarinabarley bei #AnneWill pic.twitter.com/VtNHPSevog — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 8. Oktober 2017

Wobei die ursprüngliche Frage eher war, wohin nun die Kanzlerin steuert und was es mit der Flanke auf sich hat. "Leute am rechten Rand gab es schon immer", erklärt Alexander, "die hatten nur keine Vertretung im Parlament". Allerdings habe die CDU diese Flanke bewusst geöffnet mit der strategischen Entscheidung, "Frau Barley und Herrn Gysi zu bekämpfen und nicht die AfD", die entsprechenden Dokumente könne man übrigens problemlos googeln: "Und mit dieser Verantwortung müssen sie auch umgehen."

Gysi hält das prompt für skandalös, "wenn das stimmt", und Barley meint: "Das macht Sinn." Kramp-Karrenbauer weist den Vorwurf zurück, sie habe schließlich selbst der entsprechenden Strategiesitzung damals im Konrad-Adenauer-Haus beigewohnt.

Debatte um AfD-Wähler

Will stellt daraufhin eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung vor, nach der vor allem "Modernisierungskritiker" die AfD gewählt hätten. Kramp-Karrenbauer springt prompt übers Stöckchen und beteuert ihre Nähe zum traditionellen Familienbild. So lehne sie selbst die Ganztagsschule ab. Alexander ungläubig: "Meinen Sie, die Leute haben wegen Ganztagsschulen die AfD gewählt?"

Worauf Kramp-Karrenbauer die Notwendigkeit betont, auf die Modernisierungskritiker "eingehen" zu wollen. "Mmh", macht Anne Will mit verdrossener Miene und leiert: "eingehen und mitnehmen", weil sie das schon kennt mit der "Debatte, die wir ehrlich führen müssen", etwa, wie jetzt wieder, eine Debatte über angeblich massenhaft "abgehängte Kruzifixen in Gerichtssälen" (Kramp-Karrenbauer). Das also bedeutet es, die rechte Flanke zu bedienen. Kreuze fester an Wände nageln.

Alexander möchte sich die Studie "nicht zu eigen machen", ihn nervt die Pathologisierung der Wähler: "Es waren die Ossis, es waren die abgehängten Männer, jetzt sind es die Modernisierungskritiker." Alles Unsinn, es gebe vielmehr einen Riss, "und der ist in dieser Sendung geschehen, als Angela Merkel gesagt hat, wir können die Grenzen nicht mehr sichern".

Es müsse demnach, so Alexander, von der neuen Regierung ein "Ordnungssignal" ausgehen. Also immer schön auf die Flanken achten. Weil ansonsten eine Situation entstehen könnte, die der Franzose verschämt mit dem derben "mot de Cambronne" umschreibt. Kann man googeln.