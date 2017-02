"Anne Will" zu Trump "Typisch deutsch"

Selten dürfte bei "Anne Will" eine einfache Frage so unterschiedliche Antworten gefunden haben wie jene nach der Münchner Sicherheitskonferenz: "Sind Trumps USA noch ein verlässlicher Partner?" Die Einschätzungen reichten von "Ja, das waren sie schon immer!" bis "Nein, das waren sie noch nie!", mit allen Schattierungen dazwischen.

In einem besonders rührenden Moment versuchte Peter Altmaier (CDU), Chef des Kanzleramtes, es schon als Erfolg zu verkaufen, dass die Konferenz überhaupt so gut besucht war. Immerhin: "Wir wissen etwas mehr als vorher, aber wir wissen längt noch nicht genug." Er könne sich noch daran erinnern, "dass ja auch einmal in Deutschland die Nato infrage gestellt worden ist, das macht ja heute nur noch die Linkspartei."

Was den Umstand, dass die USA nach jahrelangem Bitten und Betteln nun den Artikel 5 der Nato (Beistandspflicht) an Budgetfragen (zwei Prozent des Haushalts für Verteidigung) koppeln, auch nicht eben beruhigender macht - auch wenn in der Runde beinahe einhelliges Verständnis für diese Forderung herrschte.

Nur Sahra Wagenknecht von der Linken hält die in Rede stehenden Summen für "Wahnsinn". Eine von Moderatorin Will forcierte Debatte über deren generelle Sinnhaftigkeit kommt allerdings nicht recht in Gang - obwohl selbst Angela Merkel das Herumreiten auf Rüstungsaufwendungen als "kleinlich" bezeichnet hatte und gerne auch humanitäre Ausgaben oder die "Feuerwehr" (Will) in die Rechnung einbeziehen würde.

Scharmützel über gemeinsame Strategie

John Kornblum, früherer US-Botschafter in Deutschland, habe "schon mehrere solche Phasen erlebt". Die USA seien durchaus "ein verlässlicher Partner". Allerdings lebten die Europäer "in einem Dauerschlaf, seit mehreren Jahrzehnten". Sie sollten endlich ihren politischen Einfluss wahrnehmen, statt Antiamerikanismus immer dann an den Tag zu legen, "wenn die Amerikaner ein bisschen was Komisches machen".

Prompt entspann sich ein Scharmützel zwischen Kornblum und Bernd Ulrich von der "Zeit", der die US-Politik beispielsweise im Nahen Osten auch ein wenig komisch findet. Kornblum kontert, dass es keine gemeinsame Strategie gäbe in der Ukraine, im Nahen Osten "et cetera, et cetera".

Klaus Scharioth, ehemaliger deutscher Botschafter in den USA, mag das so nicht stehen lassen. Er erinnert an das Abkommen über das iranische Atomprogramm, das auf eine transatlantische Initiative zurückgegangen sei. Auf der Konferenz will er "physisch" gespürt haben: "Im Augenblick tobt eine Auseinandersetzung in den USA um Einfluss beim Präsidenten."

Die Gruppe um den rechtsextremen Stephen Bannon wolle eine "Zerstörung des multilateralen Systems", so Scharioth - und dazu gehört die Nato. Trump selbst stelle mit seinen Dekreten und Tweets täglich die "Werte der Aufklärung" infrage. Wozu Kornblum nur genervt mit den Augen rollt. Das sei "recentism" (etwa: "Neulichkeitismus"), also ein Abarbeiten an Meldungen nur wegen ihres flüchtigen Nachrichtenwertes und "typisch deutsch".

Wagenknecht findet Frage falsch gestellt

Ulrich, offenbar typisch deutsch, wird schon bei dem Gedanken mulmig, dass inzwischen sogar ein Falke wie John McCain als Stimme der Vernunft wahrgenommen werde. Und Vizepräsident Mike Pence sei sogar ein "Radikaler, der wäre bei uns in der AfD". Auch sei das mit den "gemeinsamen Interessen", von Altmaier immer wieder als "gemeinsame Werte" in die Waagschale geworfen, in manchen Konflikten so eine Sache. "Entfernung konstituiert Interessensunterschiede", sagt Ulrich: "Die Amerikaner sind immer 6000 Kilometer mutiger gegenüber den Russen."

Wagenknecht endlich findet die Frage der Sendung überhaupt falsch gestellt: "Jemand ist ein verlässlicher Partner, der so handelt, dass es meinen Interessen auch entspricht." Das hätten die USA noch nie gemacht, sie handelten schon "lange ganz klar gegen europäische Interessen".

Ein Beispiel dafür sei das sukzessive Vorrücken der "US-geführten Nato" an die Grenzen einer umzingelten "Atommacht", für deren Ängste, Hoffnungen und sonstige Befindlichkeiten offenbar Wagenknecht exakt das Verständnis aufbringt, das ihr für die Politik der USA fehlt.

Ob Russland in Syrien oder der Ukraine im "europäischen Interesse" handelt und ein verträglicherer Hegemon, ein verlässlicherer Partner wäre als die USA - Wagenknecht war's nicht zu entlocken. Es fragte auch niemand. Womöglich würde ein Teil der Antwort die Bevölkerung verunsichern.