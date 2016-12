"Anne Will" zu Europa Die Wahlverwandtschaften

Die Sendung: "Europa auf der Kippe - Welche Werte einen uns noch?", fragte Anne Will am Abend eines Tages, der es in sich hatte: Da war zuerst der Blick nach Österreich - das bei der jüngsten Wahl sozusagen mit einem grünen Auge davon kam. Dann folgten Ausblicke auf Italien und weniger hoffnungsvolle Einschätzungen für Rest-Europa.

Die Gäste: Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, die "erleichtert" war; Wolfgang Sobotka (ÖVP), Innenminister von Österreich und in erster Linie froh darüber, dass die Wahl endlich unfallfrei vonstattenging; Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung, irritiert über die "erschreckende Gelassenheit", mit der die Österreicher einer möglichen Hofer-Kür entgegensahen; Dirk Schümer, in Venedig lebender Europa-Korrespondent für "Die Welt", den Renzis Debakel kaum überrascht haben dürfte.

Wahlverwandtschaften 1: Von der Leyen pries ausdrücklich die "Standfestigkeit" und die "Anständigkeit" des pro-europäischen, grünstämmigen Wahlsiegers Van der Bellen. Die Politologin wandte sich energisch dagegen, die beiden Kandidaten gleichzusetzen, wie das der Wiener Minister aus Neutralitätsgründen tun musste. Guérot: Durch Hofers Wahlkampf sei "das Unanständige" in die Mitte der Gesellschaft gelangt. "Sind denn 48 Prozent der Österreicher Nazis?", entrüstete sich Sobotka. Guérot: Nein, aber sie seien den Rechtsnationalisten in die Falle gegangen. Erneuter ministerieller Widerspruch: Ob das etwa heiße, dass die alle blöd seien? Im Übrigen sei diese Wahl sehr überhöht und "nicht paradigmatisch" gewesen.

Wahlverwandtschaften 2: Das Abendland wäre auch nicht untergegangen, wenn Hofer gewählt worden wäre, fand Schümer, der sich nebenbei als Van-der-Bellen-Sympathisant outete, aber mit einer Prise Sarkasmus darauf hinwies, dass die FPÖ ja doch längst ihren Platz in der Parteienlandschaft habe - als bereits faktischer wie weiterhin umworbener Koalitionspartner der ÖVP. Außerdem sei es nach Schließung der Balkanroute, der Hauptforderung der Rechtsnationalisten, eigentlich egal gewesen, wer gewählt würde. Für von der Leyen lief diese Einschätzung allerdings auf eine "Verhöhnung der Wähler" hinaus. Vielmehr habe sich gezeigt, dass es lohne, klar Position zu beziehen.

Befunde: Groll und Wut gegen die EU und das sogenannte Establishment müssten sicherlich ernstgenommen werden, meinte von der Leyen und sinnierte selbstkritisch, es gebe da wohl "eine gewisse Erklärungsfaulheit". Allerdings könne Europa "nur so gut sein, wie wir uns dafür einsetzen." Journalist Schümer sah infolge der Euro- und Flüchtlingskrise ein Erstarken der Radikalen, nicht nur der Rechten. Er warnte, es reiche nicht bloß zu sagen: "Das ist böse." Die EU befinde sich in einer Verfallsphase. "Das Dach brennt." Dem konnte Guérot nur beipflichten, um aber daraus völlig andere Schlüssen zu ziehen als der "Welt"-Mann.

"Bei den großen Problemen hat es oft einen großen Konsens gegeben. Der macht aber faul." Ursula von der Leyen (CDU) bei #AnneWill pic.twitter.com/4e5BNqz8s9 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 4. Dezember 2016

Prinzipielles: "Sie wollen also mehr Europa, Frau Guérot?", fragte Schümer in gespieltem Entsetzen, als diese die Diskussion endlich auf den Boden des Grundsätzlichen zu steuern begann, auch wenn das gegenwärtig ebenso anachronistisch wie idealistisch anmuten mag. "Wer ist denn Europa?", fragte die Politikwissenschaftlerin und gab selbst die Antwort: "Im Zweifel die Nationalstaaten." Diese indes "spielen notorisch Karten, die die Werte verraten". Die Idee aber sei es einmal gewesen, die Nationalstaaten zu überwinden. Konsequenz: "Wir müssen ganz neu anfangen."

Bedenkliches: Konfrontiert mit einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, wonach in erster Linie Globalisierungsangst den Rechtsnationalismus befeuert, räumte die CDU-Politikerin ein: Ja, es gebe eine gesellschaftliche Spaltung aufgrund der "enormen negativen Spuren" dieser Entwicklung. Helfen könne da nur eins, die soziale Marktwirtschaft, denn: "Wer ungebildet, alt und krank ist, ist in Europa immer noch am besten aufgehoben." Die Professorin präzisierte: Die Wohlstandsunterschiede existierten länderübergreifend zwischen Stadt, Land und Zentralperipherien.

Pessimistisches: Bezüglich seiner Wahlheimat Italien gelangte Korrespondent Schümer zu dem Schluss, es stelle sich die Grundfrage, ob dieses immer ein bisschen anarchistische Land, mit dem es seit 15 Jahren bergab gehe, überhaupt reformfähig sei. Bei solch einer Abstimmung wie dem Referendum jedenfalls gehe es gar nicht um die Inhalte, sondern nur darum, den Unmut mit der stets beargwöhnten Regierungsmacht zu bekunden.

Genauso kam's dann, kurz nachdem die Sendung zu Ende war.