"Anne Will" zu Ungarn-Referendum "Seriöse Politik sieht anders aus"

"Ungarn will keine Muslime - Wird Islamfeindlichkeit in Europa salonfähig?", wollte Anne Will wissen und präsentierte sich somit thematisch hoch aktuell. Gleich vorweg gab es den ersten Einspieler, der noch einmal die ganze Perfidie der Hetzkampagne von Premier Viktor Orbán für sein Referendum illustrierte. Angesichts des deutlichen Scheiterns an der 50-Prozenthürde folgte die Frage, ob Ungarn womöglich doch weltoffener sei, als befürchtet.

"Leider nein", konstatierte knapp Cathrin Kahlweit, Mittelosteuropa-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung", die anschließend selten, aber jedes Mal unmissverständlich zu Wort kam. Und damit war gleichsam der ziemlich trostlose Grundton gesetzt für eine Sendung, in der manche Fragen interessanter waren als die Antworten. Letztlich unergiebig versackte man in der gefühlt hundertsten Erörterung grundsätzlicher Integrationsprobleme - von der praktisch immer konsensfähigen Fluchtursachenbekämpfung bis hin zur Geisterdebatte um ein Verbot der Vollverschleierung.

Sicherlich wäre es naiv gewesen zu erwarten, jemand wie Ungarns Deutschland-Botschafter Péter Györkös würde außer regierungstreuer Schönrede wirklich Substantielles äußern. Immerhin räumte der Diplomat ein, dass sein notorisch undiplomatischer Chef gern "eckig" rede. Wills Frage "Passt der Islam zu Ungarn?" tat er indes als "irrelevant" ab. So kann man das natürlich sehen, schon mit Blick auf die Statistik. Wobei zum kompletten Bild ja auch gehört, dass die Ungarn ja gar nicht generell etwas gegen Ausländer haben, sondern beispielsweise zahlungskräftige Chinesen, die sich das EU-Bleiberecht etwas kosten lassen, durchaus willkommen heißen.

Ob es nicht angemessener gewesen wäre, wenn schon, dann über den Zuzug von Muslimen abstimmen zu lassen, gab die Moderatorin zu bedenken. Györkös' ebenso ausweichende wie lapidare Replik lautete, es gehe darum, Ordnung im Haus zu gewährleisten.

"Wie der heilige Stephan gegen die Tataren"

Als Kronzeuge dafür, dass das auch ein bisschen anders geht, durfte an diesem Abend wieder mal Österreichs junger, alerter Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz fungieren. Der ÖVP-Mann nutzte immer wieder die Gelegenheit, die Vorzüge der Wiener Flüchtlings- und Migrationspolitik ins teilweise etwas diffuse Licht zu rücken: Einerseits gab er klare Statements wie "Natürlich gehört der Islam zu Österreich" ab und betonte, dass man selbstverständlich stolzer Österreicher und gläubiger Muslim sein könne. Andererseits zeigte er großes Bemühen, irgendwie doch auch die Ungarn zu verstehen. Jedenfalls wollte Kurz festgehalten wissen: "Die EU wird durch Orbán nicht islamfeindlicher."

Das musste Grünen-Chef Cem Özdemir dann doch mal etwas klarere Kante zeigen. "Wie der heilige Stephan gegen die Tataren" mache der Budapester Burgherr mit seiner christlich-abendländischen Rhetorik unter Rückgriff auf das Römische Reich gegen die Muslime mobil. Die Fragestellung beim gescheiterten, aber für Orbáns Kurs ohnehin völlig unerheblichen Referendum nannte Özdemir "bizarr" und gelangte zu dem Schluss: "Seriöse Politik sieht anders aus." Dafür wie auch für den schönen Satz, wichtig sei nicht, woher jemand komme, sondern wo er hingehe, gab es lebhaften Studio-Applaus, während für Györkös, wenn überhaupt, nur einer klatschte, was die Gastgeberin zu der süffisanten Frage veranlasste: "Haben Sie einen Freund mitgebracht?"

Zugezogenen auf Augenhöhe begegnen

Lamya Kaddor, islamische Religionslehrerin in Dinslaken und bekennende Deutsche, hatte derweil über das denkbar krasseste Gegenteil von Beifall zu berichten, nämlich blanken Hass, der ihr im Zuge des Erscheinens ihres neuen Buchs bei Facebook entgegenschlug. Das ging in den Netzwerken bis hin zu Morddrohungen, weswegen sie sich inzwischen hat beurlauben lassen. In ihrem Buch vertritt sie die Auffassung, auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft habe bei der Integration eine Bringschuld, es gelte, die Bemühungen der Zugezogenen anzuerkennen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.

Prompt attestierte ihr der Gast aus Österreich, er teile diese Auffassung "hundertprozentig". Aber das war es dann auch mit dem Konsens zwischen diesen beiden. Wortreich und nicht ganz ohne Widerspruch warb der Wiener Integrationsminister für sein Konzept eines "Islam österreichischer Prägung", versuchte zu begründen, weshalb er neuerdings für ein Burka- beziehungsweise Niqab-Verbot ist und schien wenig beeindruckt von Özdemirs Warnung, man dürfe nicht versuchen, die Rechtspopulisten kleinzumachen, indem man sie kleinformatig zu kopieren versuche.

Zum Schluss gab es sogar einen Hauch von grenzüberschreitendem Schwarz-Grün. "Ich als Bürgerlicher und Sie als Grüner stimmen in vielem überein", befand der ÖVP-Mann. Kleiner Einwand Özdemirs: "Wir sind auch bürgerlich!"