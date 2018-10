"Anne Will" zum Hambacher Forst "Sagen wir 2030?"

Quizfrage an alle, die "Anne Will" zum Thema "Wald oder Kohle - Streit um den Hambacher Forst" nicht gesehen haben: Welcher der Teilnehmer der Diskussionsrunde sagt diesen Satz: "Natürlich würde ich gerne diesen Wald erhalten." Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag? FDP-Chef Christian Lindner? Oder Michael Vassiliadis, Mitglied der sogenannten Kohlekommission und Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie und Energie?

Nein, es ist Armin Laschet, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Irgendwo mag in diesem Moment eine Bechsteinfledermaus gelacht haben. Immerhin war es Laschet, der die Räumung der Baumhaus-Besetzter im Hambacher Forst über seine Bauministerin und der Begründung "Fehlender Brandschutz" durchdrückte und sich dabei auf das Recht und die rot-grüne Vorgängerregierung berief. Erst nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster, das die Rodung vorerst untersagte, forderte er die Beteiligten und wahrscheinlich auch sich selbst auf, "innezuhalten und nach Lösungen zu suchen".

Kleine Tiere, große Wirkung Sie wiegt gerade mal 14 Gramm und hat eines der umstrittensten Bauprojekte Deutschlands gestoppt: Wegen der Bechsteinfledermaus müssen die verbleibenden 200 Hektar Wald des Hambacher Forsts vorerst stehen bleiben, bis der Schutzstatus der Tiere endgültig geklärt ist. Hambacher Forst: Es ist nicht das erste Mal, dass Tiere oder Pflanzen Bauprojekte lahmlegen. Hier sehen Sie einige Beispiele. Der Juchtenkäfer

Der Juchtenkäfer hat die Deutsche Bahn wahrscheinlich mehrere Millionen Euro gekostet. Immer wieder hatte der streng geschützte Käfer die Bauarbeiten von Stuttgart 21 verzögert, weil er sich angeblich in sechs Bäume des Stuttgarter Rosenparks eingenistet hatte, die für das Bahnprojekt gefällt werden sollten. Blick auf den geplanten Tiefbahnhof: Um überhaupt fällen zu dürfen, brauchte die Bahn die Zustimmung der EU. Die wurde im Februar auch erteilt. Ein Juchtenkäfer wurde bei den Fällarbeiten allerdings nicht gefunden. Stattdessen steckte in einem tiefen Astloch eine Flasche mit Kot der Tiere. Die Bahn geht, davon aus, dass Tierschützer sie dort deponiert hatten und die Anwesenheit des Juchtenkäfers nur vortäuschten, um die Bauarbeiten zu stoppen. Schierlings-Wasserfenchel

Seit 17 Jahren streiten die Hamburger über die Elbvertiefung. Nun steht fest: Die Bauarbeiten sollen trotz laufender Klagen von Umweltschützern beginnen. Dabei hätte der Schierlings-Wasserfenchel das XXL-Projekt beinahe verhindert. Die krautigen Sumpfpflanzen kommen weltweit nur noch an der unteren Elbe vor. Umweltschützer fürchteten, durch das Ausbaggern der Elbe könnten sie ganz verschwinden und klagten gegen die Elbvertiefung, bisher ohne Erfolg. Der Schierlings-Wasserfenchel steht zwar weiter unter Schutz, die Elbe wird trotzdem ausgebaggert. Die Großtrappe

In den Neunzigern wollte die Bahn eine Schnellfahrstecke zwischen Berlin und Hannover errichten. Die führte bei Luch im Havelland allerdings durch das Brutgebiet von etwa 30 Großtrappen. Tierschützer befürchteten, die Vögel könnten durch den Lärm gestört oder beim Überqueren der Bahnstrecke getötet werden. Zwischenzeitlich war der Bau eines sechs Kilometer langen Tunnels für etwa eine halbe Milliarde Euro im Gespräch. Letztlich schüttete die Bahn für zwölf Millionen Euro sieben Meter hohe Dämme auf. Die flugfaulen Vögel waren nun gezwungen, Schienen und Oberleitung im Flug zu überqueren. Die Kleine Hufeisennase

Der Bau der Waldschlösschenbrücke in Dresden war jahrelang heftig umstritten. Die schärfste Waffe der Brücken-Gegner: die Kleine Hufeisennase. Die seltene Fledermausart sorgte im Jahr 2007 für einen dreimonatigen Baustopp. Langfristig verhindern konnte sie die Brücke jedoch nicht. Die Waldschlösschenbrücke wurde 2013 doch noch eröffnet und kostete das Elbtal den Weltkulturerbe-Titel, das hatte es zuvor noch nie gegeben. Die Begründung: Das vierspurige Bauwerk verschandele eine einmalige Kulturlandschaft. Der Kammmolch

Der 10.000-Euro-Lurch: Eigentlich sollten durch den Lebensraum der Kammmolche in Hessen inzwischen mehrere Autobahnen führen. Doch weil der Schwanzlurch unter Schutz steht, wurde die Straßenführung der A49 (hier im Bild zu sehen) kurzerhand umgeplant. Auf der A44 musste zudem ein vier Kilometer langer Tunnel gebaut werden, Kostenpunkt: 50 Millionen Euro. Rechnerisch ergibt das 10.000 Euro pro Lurch. Der Wachtelkönig

Der Wachtelkönig, auch bekannt als Wiesenralle, ist in Deutschland als stark gefährdet eingestuft und hat in Teilen Hamburgs schon mehrere Bauvorhaben erschwert. In den Neunzigern sollte eine Großsiedlung für mehr als 3000 Menschen im Stadtteil Neugraben-Fischbek errichtet werden. Die letztlich deutlich kleiner konzipierte Wohngegend ist nun durch einen 800 Meter langer Wassergraben vom Naturschutzgebiet getrennt. Er soll sicherstellen, dass Hunde und Katzen die Vögel in Ruhe lassen. Auch die Planungen der A26 im Süden Hamburgs mussten 2007 angepasst werden, um die Vögel vor Lärm zu schützen. 2014 brachten die Vögel schließlich die Pläne für den Bau eines Gewerbegebiets in Hamburg-Schnelsen durcheinander. Der Hirschkäfer In Frankfurt am Main steht der größte Flughafen Deutschlands. Der Betreiber Fraport wollte Mitte der Zweitausender eine Wartungshalle für die großen A380-Flugzeuge bauen. Dafür sollten rund 20 Hektar Wald gerodet werden. Doch der Wald beherbergte eine große Hirschkäfer-Population. Die Brut musste 2005 umgesiedelt werden. Laut "Hamburger Abendblatt" kostete die Aktion 70.000 Euro. Zwischen 2006 und 2010 konnten Forscher im neuen Hirschkäfer-Revier 84 erwachsene Exemplare nachweisen. Die Wartungshalle wurde Ende 2007 fertiggestellt.

Lösungen suchen: Das sollen die Gäste bei "Anne Will" auch. Warum dann neben vier Politikern (Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD war auch mit dabei) und Herrn Vassiliadis nur noch Antje Grothus von der Initiative Buirer für Buir mit in der Runde saß, aber weder ein Klima- noch ein Energieexperte, das verwundert doch ein wenig. Denn schnell herrscht Klarheit, dass es mit der Antwort auf die Frage "Wald oder Kohle?" nicht getan ist.

Raus aus der Kohle - das wollen dann mehr oder weniger doch alle. Nur wann und wie? Anton Hofreiter von den Grünen gibt sich auch dank der letzten Umfragewerte seiner Partei schwer angriffslustig und will mal schnell über zwei Stühle hinweg ein Enddatum für die Braunkohle mit Armin Laschet festlegen. "Sagen wir 2030?" Worauf dieser entgegnet: "Was, Sie wollen noch zwölf Jahre lang Braunkohle fördern?" Ein wenig geht es zu wie auf dem Basar, bis Michael Vassiliadis eingreift und mahnt, dass man doch in dieser Diskussion bitte nicht die Menschen vergessen solle, deren Arbeitsplatz auf dem Spiel stehen. Auch wenn Antje Grothus hinzufügt, dass zwei Drittel dieser Menschen in den nächsten Jahren ohnehin in den Ruhestand gehen würden.

"Ich würde sagen, Herr Laschet, schlagen Sie ein, wir machen das: Wir lassen den Wald stehen, wir steigen aus der Braunkohle aus." Anton Hofreiter bei #AnneWill #HambacherForst #Braunkohle #Energiewende pic.twitter.com/9sOQOgvBg6 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 7. Oktober 2018

Trotzdem bringt Vassiliadis eine angenehme Sachlichkeit in die Runde mit ein, die ab und zu in kleine Privatduelle zwischen Grothus und Laschet sowie Hofreiter und Lindner abdriftet.

Die Politik müsse sich endlich zum Lobbyisten für die Bürger machen und nicht krampfhaft an der Kohle festhalten, sagt Grothus, woraufhin Laschet auf die energieintensiven Industrien in seinem Bundesland verweist. "Sie werden das Industrieland zum heutigen Zeitpunkt nicht erhalten nur mit Wind und Sonne", sagt er und fragt: "Wann kann man dann verlässlich aus der Kohle raus?" Mit Plattitüden wie "Energie ist nicht einfach" und Äußerungen, dass man den langsamen Netzausbau "gesetzlich anders regeln müsse", ohne dort konkret zu werden, bringt er die Diskussion jedoch nicht voran.

Der Netzausbau und die Speicherung erneuerbarer Energien beim laufenden Atom- und Kohleausstieg sind offensichtlich die größten Probleme bei der Energiewende, und dazu hätten die Zuschauer gerne Experten gehört. Ist das überhaupt alles gleichzeitig möglich und wenn ja, in welchem realistischen Zeitraum? Was bringt es für den Klimaschutz, wenn jetzt der Ausstieg aus der Braunkohle erfolgt? Gibt es noch andere Energiekonzepte für die Zukunft?

Video zur Demo im Hambacher Forst: "Die Stimmung ist gelöst"

Video SPIEGEL ONLINE/Reuters

Mangels Expertise darf jeder der Beteiligten seine Sicht der Dinge dazu zum Besten geben, auch Christian Lindner. Immerhin dürfte ihm als frischem Jagdscheininhaber ein Wald wie in Hambach nicht egal sein - dort lässt sich sicherlich mehr Wild erlegen als in einer Tagebau-Steppe. Das Problem bei Lindner ist gar nicht mal, dass er immer so tut, als wisse er über alles Bescheid; sondern diese hingehauchte Hochnäsigkeit, mit der er das rüberbringt. Er beginnt dann seine Wortbeiträge mit "Schauen Sie, Frau Will", "Sage ich Ihnen" oder "Ich mache Ihnen einen Vorschlag".

Das hat Lindner gar nicht nötig. So vergleicht er den Streit um dem Hambacher Forst mit dem um den Bahnhof Stuttgart 21 und bringt einen Entscheid der Bürger ins Spiel: "Fragen wir doch das Volk!" Das dürfte derzeit eine klare Sache sein. Später verliert sich Lindner ein wenig in Abhandlungen über Klimapolitik, Physik, Marktwirtschaft und sagt, der Kampf gegen den Klimawandel sei eine Menschheitsaufgabe. Da bringe es nichts, wenn Deutschland Moralweltmeister werde, aber keine anderen Länder folgen würden.

Weltmeister im Erfinden von Kommissionsnamen ist Deutschland auf jeden Fall. Die Kohlekommission heißt nämlich eigentlich "Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Vassiliadis und Grothus gehören ihr an. Bis Dezember will sie Ergebnisse vorlegen und einen Fahrplan für den Kohleausstieg festzurren.

Ob dann auch außergerichtlich über den Hambacher Forst entschieden wird? Die Polizei soll am Montagmorgen von dort abziehen, verkündete NRW-Innenminister Herbert Reul. Die ersten neuen Baumhäuser sind jedenfalls schon wieder gebaut.