Der Sozialstaat und wie er reformiert werden könnte. Tja. Das ist ein dröges Thema. Zumindest für jene, die nicht auf "die alte Tante Wohlfahrtsstaat", wie der Sänger Peter Licht das System staatlicher Zuwendungen für Bedürftige einst nannte, angewiesen sind.

Dabei kann es so, wie es ist, nicht weitergehen. Da sind sich die Betroffenen, die Politik und die Wirtschaft einig. In dieser Frage gibt es auch bei "Anne Will" keinen Dissens. Wohl aber über die Frage, wie weit "wir" für eine Reform zu gehen bereit sind. Und auf wessen Kosten das dann gehen soll.

Am ehesten einverstanden mit dem Status Quo ist Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Unlängst hatte er erklärt: "Hartz IV bedeutet nicht Armut", sondern sei als "aktive Armutsbekämpfung" eine der größten Leistungen der SPD. Ein Härtefall hier, zu viel Bürokratie da, schon richtig. Im Prinzip aber sei daran wenig zu ändern. Wer mehr arbeite "und morgens um sechs Uhr" aufstehe, der solle auch mehr verdienen.

Die SPD wiederum zeigt - in Person von Andrea Nahles - erste Absetzbewegungen vom Schröder'schen Reformwerk, die nun im TV-Studio Generalsekretär Lars Klingbeil verkaufen muss. Noch ist nicht klar, welche Reform der Reform den Sozialdemokraten vorschwebt.

Video zur Debatte über Hartz IV: Nahles will den Sozialstaat "einfacher" machen

Beibehalten werden soll ein Regime aus "Fordern und Fördern" bei stärkerer Förderung durch den Staat. Arbeit sei zentral. Ein Härtefall hier, zu viel Bürokratie da, im Prinzip aber sind Klingbeil und Spahn "ganz beieinander", wie man heute sagt.

Nicht einmal in Rufweite davon siedelt natürlich Sahra Wagenknecht von der Linken. Sie wischt das "Lohnabstandsgebot" ("Wer morgens um sechs Uhr aufsteht..." und so weiter) beiseite und fordert eine grundsätzliche Reform, höhere Sätze, mehr Geld für Bildung, kein Regime mehr der Angst vor dem sozialen Abstieg, keine Einschüchterung durch den Staat.

Auf einem ganz anderen Planeten allerdings ist Michael Bohmeyer zuhause. Der Gründer des Vereins "Mein Grundeinkommen" hält das Grundeinkommen für die entscheidende "Investition in alle Menschen der Gesellschaft". Keine stigmatisierenden Almosen für die Armen, sondern ein "Vertrauensvorschuss".

"Die Tatsache, dass sie etwas geschenkt bekommen, nehmen die Leute wie eine Art Vertrauensvorschuss, Mutmacher wahr." @MichaBohmeyer über Erfahrungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. #AnneWill pic.twitter.com/YAvlgEBd5q — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 25. November 2018

Wobei es weniger ums Geld gehe als vielmehr um den "Subtext". Das bedingungslose Vertrauen in den Einzelnen, ausgezahlt in Form von 1000 Euro im Monat, zahle sich für alle Beteiligten aus. Die Leute schliefen besser, so Bohmeyer, hätten keine Burn-outs mehr - und suchten sich meistenteils eine Beschäftigung, die ihren Fähigkeiten und Neigungen besser entspräche.

Am ehesten auf seiner Seite befindet sich kurioserweise Simone Menne. Die Unternehmensberaterin fordert ebenfalls einen klaren Schnitt mit der Vergangenheit, einen beherzten Schritt in die Zukunft. Das alte System der Absicherung, so Menne, habe auf einer "alten industriellen Revolution" beruht. Der digitale Wandel fordere eine mindestens ebenso radikale Innovation im sozialen Bereich.

"Wir müssen in Kauf nehmen, dass es ein paar Leute gibt, die versuchen werden, Systeme zu missbrauchen", sagt @simone_menne bei #AnneWill und kritisiert den bürokratischen Aufwand der #HartzIV-Sanktionen. pic.twitter.com/92iBY3kh53 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 25. November 2018

Vor allem will Menne mehr motivieren, weniger sanktionieren. Die alte Methode, Terminversäumnisse oder das Ablehnen einer angebotenen Stelle mit Kürzungen zu bestrafen, habe ausgedient: "Wir haben", sagt sie vorsichtig, "auch Steuerbetrüger in höheren Einkommensschichten".

Gegen das Grundeinkommen bilden, bei allen sonstigen Unterschieden, Wagenknecht, Klingbeil und Spahn eine geschlossene Front. Spahn will sogar die Sanktionen beibehalten, gerade bei jungen Hartz-IV-Empfängern, um sie mit Druck aufs richtige Gleis zu bringen. Dies sei ein "Gebot der Fairness" gegenüber den Menschen, die das Geld dafür erwirtschafteten. Klingbeil beharrt, Arbeit sei zentral für den Menschen und das Grundeinkommen eher ein "Stillhaltegeld".

Wagenknecht schlägt in eine ähnliche Kerbe und versichert, ihr sei das Grundeinkommen zwar grundsätzlich sympathisch. Es sei aber nur eine Minimalrente beziehungsweise "Untergrenze, die nicht wirklich trägt". Menschen die Existenzangst zu nehmen, das sei "grundsätzlich Aufgabe des Sozialstaats". Für das Grundeinkommen werben laut Wagenknecht jetzt aber schon "unerfreuliche Leute", namentlich aus der Wirtschaft, die eher einen Abbau des Sozialstaats (Krankenkasse, Mindestlohn, Kündigungsschutz) im Blick hätten. Gäbe dann ja 1000 Euro auf die Hand, das müsse dann reichen. Für alles.

Da rollte Anne Will einen hübschen Zankapfel in die Runde, das Beispiel eines Bäckermeisters aus Berlin, der partout keine Mitarbeiter mehr bekommt. Obwohl er übertariflich bezahlt, plus Nachtzuschläge, würden viele von der Arbeitsagentur Vermittelte die Segel streichen, nur die Stempel abholen, nie zur Arbeit erscheinen. Sanktionen? Findet er okay.

Wagenknecht ist das konkrete Beispiel sichtlich unangenehm: "Da muss man sich die Einzelfälle genau anschauen, warum die Leute da abgelehnt haben." Wir hätten in Deutschland generell "zu viele Jobs, die zu schlecht bezahlt werden", was aber auf dieses konkrete Beispiel nicht zutrifft.

Jens Spahn will von Wagenknecht wissen, ob ein Job in der Bäckerei etwa einem Akademiker unzumutbar wäre. Die Linke geht mit Schwung in die Falle, ja, der Akademiker würde damit "deklassiert". Soso, kontert Spahn, der ehrenwerte Beruf des Bäckers sei also eine Deklassierung für den Herrn Ingenieur? Und: "Ich bin ja vielleicht 'n langweiliger Typ, aber ich frage mich die ganze Zeit: Wer bezahlt das?"

Womit sich die ganze Diskussion einmal so majestätisch im Kreis gedreht hat, dass man als Zuschauer trotz der Drehung etwas davon hatte.