"Anne Will" zur Saarland-Wahl "Ich berausche mich überhaupt nicht"

Doch, ja, er sei "angenehm überrascht", offenbarte Volker Kauder. Das sei wirklich "ein schöner Start ins Wahljahr". Später sollte er sagen, ob er nun auch in einem Rausch sei, so wie die Kollegen von der SPD wegen ihres Kanzlerkandidaten - ein Zustand, der angesichts des Ausgangs der Saarland-Wahl einer gewissen Ernüchterung wich. Oder, um mit Anne Will zu fragen: "Ist der Schulz-Effekt schon verpufft?"

Auf der Suche nach einer Antwort sollten außer dem Bundestagsfraktionschef der Unionsparteien dessen Amtskolleginnen Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Sahra Wagenknecht (Die Linke) helfen sowie Malu Dreyer (SPD), die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, deren Erfolg auf einem ganz ähnlichen "starke Landesmutter"-Effekt basiert wie jetzt jener der Saar-Siegerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Markus Feldenkirchen, SPIEGEL-Hauptstadtkorrespondent, erinnerte denn auch beizeiten daran, dass es ja tatsächlich um eine Landtags- beziehungsweise Ministerpräsidentenwahl gegangen sei, die der aufgeklärte Wähler sehr wohl von einer Bundestagswahl zu unterscheiden wisse.

Damit und mit einer eingebetteten Kurzausgabe der "Tagesthemen" samt aktuellen Zahlen, dem Hinweis auf den mobilisierenden "Rot-Rot-Schreck" sowie einem Mini-Interview mit "AKK", die sich "richtig, richtig gut" fühlte, war zum Wahltag im Grunde das Wichtigste gesagt. Fortan schleppte sich die Sendung großenteils ein bisschen zäh durch die Gefilde einer momentan noch eher unübersichtlichen Wahlkampflandschaft, in der vor allem die Floskeln und Phrasen gedeihen. Was die Moderatorin am Schluss zu der Einschätzung veranlasste, dies sei eine "aufregende Sendung" gewesen, war nicht so ganz für jedermann ersichtlich.

Eines allerdings ließ sich dann doch mit einiger Bestimmtheit sagen: Eine Werbeveranstaltung für Rot-Rot-Grün im Bund war dies nicht. Journalist Feldenkirchen, für den "alles Gerede über den Schulz-Effekt" eher in Richtung "infantiler Politikbetrachtung" geht, mochte diese Konstellation zwar nicht ausschließen, wies aber darauf hin, dass die Linke jahrelang die SPD als Hauptgegner behandelt habe und das grüne Spitzen-Duo nichts davon halte. Prompt geriet denn auch dessen eine Hälfte in Gestalt von Göring-Eckardt mit der Linken Wagenknecht aneinander, die ihrerseits Kontra von der Sozialdemokratin Dreyer bekam, die sich gegen die Behauptung verwahrte, Schulz stehe im Grunde für nichts. Süffisanter Kommentar des CDU-Manns: "Das geht ja gut los."

Während die Ehefrau Oskar Lafontaines, dessen zugkräftiger Star-Status an der Saar auch nicht mehr ist, was er war, sich die Pleite irgendwie noch schönzureden versuchte, um sodann die übliche Programm-Platte aufzulegen, bemühte sich die Grüne ("ein bitterer Abend"), per Rückgriff auf Öko-Themen und Ausländerfreundlichkeit zu punkten. Man werde mit niemandem koalieren, der für eine Obergrenze sei, egal ob Seehofer oder Wagenknecht - was Letztere "unter der Gürtellinie" fand. Genüsslich brachte Kauder auch noch das Verhältnis der Linken zur Nato ins Spiel, nicht ohne zu vergessen, den Namen Trump fallen zu lassen, damit an der generellen Koalitionsunfähigkeit der Tiefroten auch wirklich kein Zweifel blieb.

Harmonie zwischen Christdemokratin und Sozialdemokratin

Dreyer, die jetzt statt vom Schulz-Effekt lieber vom Schulz-Zug sprach, tat derweil ihr Bestes, glaubhaft zu versichern, dass es ihrer Partei vorrangig darum gehe, stärkste Kraft zu werden und den Kanzler zu stellen. Sämtliche Koalitionsüberlegungen seien also erst mal nachrangig. Ähnlich klang es bei Kauder, der sich sicher gab, man werde eine Regierung mit der bewährten Kanzlerin präsentieren. Den dezenten Hinweis von Will, der Union bleibe nach Lage der Dinge womöglich nur die SPD als Partner, wollte er so nicht gelten lassen und noch weniger Feldenkirchens spitze Anspielung darauf, dass es noch niemandem gut bekommen sei, mit Merkel zu koalieren - Stichwort "Schwarznuss".

Interessant war aber doch, wie letztlich harmonisch sich der Christdemokrat und die Sozialdemokratin zeigten, als Bilanz und Restlaufzeit der großen Koalition zur Sprache kamen. Zwar konnte es sich Dreyer nicht ganz verkneifen, die speziellen Erfolge der SPD hervorzukehren, aber Kauder überging das großmütig und brachte es so auf den Punkt: "Wir haben gemeinsam viel erreicht und wir haben noch einiges vor." Prompt pries auch Dreyer noch einmal die Verlässlichkeit des schwarz-roten Bündnisses.

Und damit dann - Effekte oder Züge aller Art hin oder her - auch das an diesem eindeutigen Feier-Abend klar war, gab Kauder zu Protokoll: "Ich berausche mich überhaupt nicht."