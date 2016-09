Extremsport Voll im Leben, dem Tod so nah

Was ist gefährlich? Für den norwegischen Basejumper Halvor Angvik, der sich von Bergwänden stürzt, um dann mit bis zu 250 Stundenkilometern im Wingsuit durch die Luft zu schießen, gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Alles ist relativ, so glaubt er aus seinem bisherigen Leben gelernt zu haben.

Hätte er sich am 22. Juli 2011 nicht mit einem Freund zum Springen verabredet, wäre er möglicherweise auf seinem Bürostuhl ums Leben gekommen. Angvik arbeitete damals in dem Regierungsgebäude in Oslo, vor dem der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik eine Autobombe zündete.

Acht Menschen starben, Angvik aber hatte sich an dem Tag frei genommen, um sich mal wieder in seinem Fledermausanzug von einer Klippe zu schmeißen. Für ihn steht deshalb fest: "Das Springen war das Sicherste, was ich hätte machen können."

Der junge Mann im blauen Batmankostüm ist einer von drei Protagonisten in der Extremsportdoku "Leben am Limit". Die drei sind sich einig darin, dass Maßstäbe dazu da sind, um nach oben gesetzt zu werden. Sowohl in Sachen Körperbelastung als auch in der Risikoabwägung.

ARD/ Michael Krisch Halvor Angvik

Wenn die Extremsportler vor der Kamera darüber sprechen, auf welche Weise sie physische oder mentale Grenzen verschieben, klingt das wie die logischste Sache der Welt. Alles nur eine Sache der richtigen Berechnung.

Der französische Freediver Guilleaume Néry zum Beispiel. Sieben Minuten bleibt er unter Wasser, bis zu 125 Meter taucht er in dieser Zeit mit eigener Körperkraft hinab. Dafür haushaltet er hoch präzise mit seinen Kräften: "Der Druck verändert die Form deines Körpers", sagt er. "Zu Beginn eines Tauchgangs hast du zehn Liter Luft, ab zehn Metern fünf Liter, und je tiefer du es schaffst, desto weniger Lungenvolumen bleibt dir."

Die Natur gewinnt immer

Gewinnen kann der Apnoe-Taucher nur, wenn er den mit der Tiefe des Wassers steigenden Druck annimmt. Wer verspannt, hat schon verloren. Nery: "Kämpfst du gegen diesen Druck an, ziehst du den Kürzeren. Die Natur gewinnt immer."

Es geht um die Frage, wie der Taucher mit dem Wenigen optimal wirtschaftet. Minimale Sauerstoffversorgung, maximales Selbstgefühl. Unten im Meer, weit fort vom Lärm der Menschheit, stellt sich dann ein unendliches Glücksgefühl ein - der "Rausch der Tiefe", den der französische Extremregisseur Luc Besson 1988 in dem gleichnamigen Taucher-Poem in Szene gesetzt hat.

Für Nery fühlt sich dieses Glücksgefühl an wie drei Gläser Rotwein, andere sprechen von Trips wie auf LSD. Sport als Droge - mit allen Gefahren, die Drogen so mit sich bringen. Mancher Apnoe-Taucher hat im Tiefenrausch das Auftauchen vergessen; die Sportart produziert einige Tote im Jahr.

ARD/ Viktor Schaide Guillaume Nery

An der Grenze zum Jenseits ackert sich auch der Extremradfahrer Gerhard Gulewicz ab; die Dokumentation begleitet ihn auf einer Tour von der Westküste der USA zur Ostküste, 4800 Kilometer in neun Tagen. Bei einem Schlafpensum von insgesamt sechs Stunden. Wir sehen einem Mann beim Verschwinden zu.

"Du bist unberührbar. Scheinbar"

Wie ein Gespenst strampelt Gulewicz durchs nachtdunkle amerikanische Nirgendwo, die Augen leer, die Wangen eingefallen. Absteigen tut er eigentlich nur zum Kotzen und damit ihm ein paar Helfer Nudeln in den Mund stopfen können. Wächst der Mensch in solchen Momenten über sich hinaus? Oder geht er sich nicht vielmehr selbst verloren?

Die ehemalige DDR-Läuferin Ines Geipel, heute Soziologin und Philosophin, sagt im Film: "Man muss als Gesellschaft schon darüber nachdenken, was das bedeutet - diese Körper, die sich immer abarbeiten müssen. Das ist ein stiller Ruf." Dabei kennt sie diese Sehnsucht nach Selbstbezwingung nur zu gut: "Dieser Raum, wo du hinläufst, ist ein Raum, der nur dir gehört. Du bist unberührbar. Scheinbar." Voll im Leben, dem Tod so nah.

ARD/ Viktor Schaide Extremradfahrer Gerhard Gulewicz

Lässt sich vielleicht nur durch extreme körperlichen Belastung der extremen psychischen Belastung des modernen Hamsterrads entkommen? Die Lesart ist erlaubt. Aber nicht zwingend notwendig. Filmemacher Carl Hollmann geht in 90 Minuten auf Tuchfühlung mit seinen drei Extremsport-Protagonisten. Ziel ist es nicht, sie kritisch zu hinterfragen, sondern mögliche Gründe dafür zu finden, weshalb sie derart riskant Physis und Psyche ausloten.

Schmerz und Schönheit halten sich die Waage in dieser fulminant fotografierten 90-minütigen Tournee an die Grenzen des menschlich Machbaren. Einerseits schauen wir in Nahperspektive dabei zu, wie sich Extremradler Gulewisz während seiner kurzen Pausen unter Schmerz im Laderaum des ihm hinterherrollenden Mini-Vans windet, andererseits kleben wir dank technisch hoch entwickelter Mikrokameras am Fledermausanzug vom Norweger Angvik, wenn der durchs Tal des Schweizer Bergdorfes Lauterbrunnen düst. Ein Traum vom Fliegen. Der Albtraum vom Absturz aber ist immer präsent.

Lauterbrunnen wird auch Mekka der Basejumper genannt. Das Fachmagazin Blinc aktualisiert regelmäßig die Toten dieser Sportart, es sind inzwischen mehr als 300, ein erheblicher Teil der Basejumper kam in Lauterbrunnen ums Leben.

Der Bergarzt Dr. Bruno Durrer hat die meisten Toten zu bergen und gibt zu, dass die zerschellten Leichen ein wirklich verstörender Anblick sind. Das Risiko versucht er jedoch mit dem gleichen fröhlichen Relativismus zu legitimieren, den auch der schon zitierte Basejumper Angvik bemühte: "Man kann auch als Couchpotato an Leberverfettung sterben."

"Leben am Limit: Extremsportler", Mittwoch, 22.45 Uhr, ARD