Emanzipation in den Sechzigern Als der Rock'n'Roll ins Rheinland kam

"Wenn e Mädche Flausen im Kopp hat, laufen de Kerls fort", mahnt die Oma. "Die Mama jeht jeden Tach putze - es tät uns besser jonn, wenn de auch mal Jeld mit nach Haus bringen tätst", schimpft der Vater. An familiären Ermahnungen für die junge Heldin Hilla mangelt es nicht in "Aufbruch" - der Sound klingt vertraut: Wie schon der Grimme-prämierte Zweiteiler "Teufelsbraten" aus dem Jahr 2008 fußt der Film auf einem autobiografisch gefärbten Roman von Ulla Hahn.

Wieder wird tief in die rheinische Provinz der Adenauer-Zeit eingetaucht, wo sich die Arbeitertochter aus ärmsten Verhältnissen in den Kopf gesetzt hat, entgegen dem Zeitgeist Abitur zu machen. Und mehr noch: "Et will studiere", seufzt ihre Mutter über so viel Ambition.

Es wird das gleiche Ensemble versammelt wie vor neuen Jahren - vor der Kamera und dahinter: Nach einem Drehbuch von Volker Einrauch und unter der Regie Hermine Huntgeburths (die beiden zeichnen auch für den Münchner "Polizeiruf" vor zwei Wochen verantwortlich) spielen Anna Fischer (Hilla), Ulrich Noethen ("der Papp"), Margarita Broich (Mutter) und Barbara Nüsse (Großmutter). Da wird dann wirklich nahtlos an die Handlung angeknüpft, genauso liebevoll und akkurat wie zuvor werden Milieu und Idiom heraufbeschworen, der Zuschauer ist sofort wieder drin in Hillas Welt.

Steh zu Deinen Wurzeln

Zu der gehören inzwischen auch ein paar neue Charaktere: Da ist der pragmatische Pastor (Markus John), der seine christlichen Ausführungen gern mal abkürzt ("öffne dein Herz im Vertrauen auf Gott et cetera et cetera"), aber auch ohne viele Worte dafür sorgt, dass die Pfarrgemeinde für Hillas Schulgebühr aufkommt. Zur Not organisiert er ihr im Beichtstuhl auch die Mathe-Nachhilfe. Und da ist der Antiquar (Heiko Pinkowski), in dessen Buchhandlung Hilla in einer Rahmenhandlung ihr Coming-out als Autorin hat und in der sie den deutlich älteren Fabrikantensohn Godehard van Keuken (Daniel Sträßer) kennenlernt.

Mit ihm erlebt sie eine zarte Romanze, lässt sich in die Milchbar einladen, beschenken und im Mercedes-Cabrio durch die Gegend fahren - bis der Schokoladen-Erbe nach seinem Antrittsbesuch bei Hillas Eltern den Fehler macht, ihr Zuhause als "deprimierendes Loch" zu bezeichnen. Da muss sie dann doch zu ihren Wurzeln stehen.

Ebenfalls aus wohlhabendem Haus kommt Hillas Schulkameradin und selbstbewusste neue Freundin Monika (Saskia Rosendahl). Durch sie lernt Hilla nicht nur die Antibabypille und die erste Zigarette kennen, sondern auch das Hinterfragen der Nazi-Vergangenheit der Elterngeneration. So tauchen allmählich die ersten Vorboten der 68er-Revolte in der rheinischen Provinz auf.

Doch abgesehen davon: Es bleibt doch die spießige, politisch säuberlich in Rot und Schwarz geteilte Welt der Adenauer-Zeit, die hier noch einmal zum Leben erweckt wird. Ein bisschen fragt man sich da schon, worin genau nun der erzählerische Mehrwert gegenüber "Teufelsbraten" besteht.

Zwar reklamiert Regisseurin Huntgeburth die aktuelle Relevanz des Kampfes um sozialen Aufstieg ("Man muss immer wieder daran erinnern, wie schwierig es ist, sich nach oben zu arbeiten"), und sicher ist Armut auch im Jahr 2016 noch vererbbar und die Durchlässigkeit des Bildungssystems noch optimierbar. Aber gerade im Hinblick auf den emanzipatorischen Kampf, den Hilla ausfechten muss, wirkt der Stoff doch überholt.

So steht diese Wiederaufnahme bei allen Verdiensten als period piece, als stimmiges Sittenbild der Sechzigerjahre, doch etwas unmotiviert in der Landschaft. Aber wer weiß, vielleicht geht Hillas Fernsehfilm-Karriere ja noch weiter: Der 2014 erschienene Ulla-Hahn-Roman "Spiel der Zeit", der von der Studienzeit der Protagonistin handelt, böte die Gelegenheit dazu. Und als eine Art Brückenfilm, als Fortschreibung dieser anrührenden Entwicklungsgeschichte, bekäme "Aufbruch" dann auch noch eine würdige Funktion.

"Aufbruch", Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD.