Regisseur Lars Kraume "Ich bin froh, dass ich kein Richter bin"

Zur Person DPA Lars Kraume, Jahrgang 1973, wurde bekannt mit seinem Bandfilm "Keine Lieder über Liebe" (2005), dem Sci-Fi-Drama "Die kommenden Tage" (2010) und seinen Frankfurter "Tatort"-Folgen. Sein historisches Justizdrama "Der Staat gegen Fritz Bauer" über NS-Ermittlungen in der Nachkriegszeit wurde beim Deutschen Filmpreis 2016 mit sechs Lolas ausgezeichnet.

SPIEGEL ONLINE: Herr Kraume, haben Sie sich zur Vorbereitung Ihres ersten Gerichtsfilms einen echten Prozess angeschaut?

Kraume: Ja, einen Strafprozess in Moabit. Es war mein erster. Es ging um den Mord an einem jungen Engländer in Neukölln, der auf offener Straße erschossen wurde. Ich habe die Leute beobachtet, wie sie reden, sich verhalten, die Rituale. Wie ein Angeklagter vor Gericht auftritt, ist so meinungsbildend wie bei jedem Protagonisten in einem Film.

SPIEGEL ONLINE: Kein Wunder, Bühne und Gerichtssaal sind ähnlich aufgebaut, sie haben den gleichen Ursprung, das griechische Amphitheater. Bei Ferdinand von Schirachs Theatervorlage "Terror" fällt beides zusammen.

Kraume: Die alten Griechen, erzählte er mir einmal, hätten ihre Prozesse geliebt wie ihre Theaterstücke. Und in beiden werden Urteile gefällt. Ein gutes Drama wirft einen hin und her, damit man als Zuschauer Haltung beziehen muss. Aber ich bin froh, dass ich kein Richter oder Schöffe bin, ich bin viel zu emotional.

SPIEGEL ONLINE: In Ihrem TV-Film, der auf dem Theaterstück basiert, werden die Zuschauer wirklich zu Richtern. Sie stimmen nach der Verhandlung per Anruf ab, ob der Angeklagte des 164-fachen Mordes schuldig ist, weil er eine von einem Terroristen entführte Passagiermaschine abschoss, um 70.000 Tote im Münchner Olmypiastadion zu verhindern. Warum hat Sie der Fall gereizt?

Kraume: Fernsehen fordert uns viel zu selten intellektuell heraus. An dem Abend geht es um Rechtsgeschichte und unsere Verfassung. Der Film zeigt eine relativ realistisch gezeichnete deutsche Gerichtsverhandlung und ein großes moralisches Dilemma um die Frage, wie man den Rechtsstaat gegen Terrorismus verteidigt. Es war auch künstlerisch herausfordernd: Uns war schnell klar, dass wir eng am Text und im Gerichtssaal bleiben, ohne aufsteigende Kampfjets zu zeigen oder Menschen, die versuchen, ins Cockpit einzudringen.

SPIEGEL ONLINE: Weshalb?

Kraume: Wir wollten alles so neutral wie möglich erzählen.

SPIEGEL ONLINE: Sieht man Ihrem Gerichtssaal deshalb an, dass alles Kulisse ist?

Kraume: Das erste, was ich zum Produzenten Oliver Berben gesagt hatte, war: Wir machen es wie Lars von Trier und malen Kreidestriche in einen schwarzen Raum. Weil es ja nur auf die Positionen der Protagonisten ankommt. Das ist natürlich an einem solchen Abend in der ARD nicht möglich.

Unser Saal ähnelt der funktionalen Architektur, die auch der Raum hat, in dem der NSU-Prozess verhandelt wird. Aus dem gleichen Grund wollte ich ein Ensemble, in dem alle gleich stark und bekannt sind, es ging um Balance.

SPIEGEL ONLINE: Na ja, neben Martina Gedeck als Staatsanwältin und Lars Eidinger als Verteidiger haben Sie den Angeklagten mit Schwiegermuttis Liebling besetzt. Sogar von Schirach sagte, dass der so gut aussehe, sei ein Manko.

Kraume: Schwiegermutters Liebling ist gemein. Florian (David Fitz, Anm. d. Red.) verkörpert schon allein physisch einen echten Kampfjetpiloten - bei mir würde das Dach des Kampfjets nicht mal zugehen. Die Alternative wären lauter unbekannte Gesichter gewesen.

SPIEGEL ONLINE: Sie wollten also das Abstrakte des Falls betonen. Der Gegensatz ist die echte Ausgabe von "Hart aber Fair" zum Thema, die direkt im Anschluss läuft. Fanden Sie die Kombination wichtig?

Kraume: Der Witz des Stücks ist, dass es eine Diskussion über komplexe Fragen auslöst. Ich habe vorher noch nie mit meiner Familie beim Abendessen über die Würde des Menschen debattiert. Das mit einer Diskussionsrunde aufzufangen finde ich gut - das gab es auch nach vielen Aufführungen des Stücks.

SPIEGEL ONLINE: Nur ist im Theater immer klar, dass es sich um eine Inszenierung handelt. Im Fernsehen vermischen sich die Ebenen: Erst Spielfilm, dann Schalte zu Plasberg, dann Spielfilmverkündung, dann wieder Plasberg.

Kraume: Ich finde es super, dass Plasberg mitmacht, weil er Leute zusammenbringt, die kontrovers diskutieren. Idealerweise verliert sich die Talkrunde nicht in Diskussionen über den Film, sondern debattiert den Kern unserer Verfassung und die Frage, wieso so viele den Piloten freisprechen.

SPIEGEL ONLINE: Laut der Onlinestatistik über die 33 "Terror"-Theaterinszenierungen in sechs Ländern endeten 92,4 Prozent mit Freispruch.

Kraume: Der Reflex, den Mann freizusprechen, ist einfach erklärt. Auch wenn es nicht das ist, was das Gesetz vorschreibt. Wir müssen uns des Wertes unserer Verfassung bewusst sein und nicht, wie manche Politiker im Wahlkampf fordern, alles per Volksabstimmung regeln wollen. Im Rahmen dieses fiktionalen Spiels kann man genau darüber diskutieren.

SPIEGEL ONLINE: ARD-Fernsehdirektor Volker Herres sagte, er sorge sich derzeit um den Verlust an Öffentlichkeit, das Fernsehen müsse gesellschaftliches Diskursmedium sein. Finden Sie diese Art Demokratieerziehungs-TV nicht anmaßend?

Kraume: Ich finde, solche Filme sollte das Öffentlich-Rechtliche noch viel häufiger machen. Dass das Stück das Verständnis für den Rechtsstaat schult, finde ich in einer Zeit, die so populistisch ist wie unsere, enorm wichtig.

SPIEGEL ONLINE: Altpolitiker wie Burkhard Hirsch und Gerhart Baum finden dagegen den Terrorabend der ARD populistisch, auch Burghart Klaußner, Ihr Richter, äußerte sich so. Können Sie den Vorwurf verstehen?

Kraume: Ich finde es nicht richtig, das als Populismus abzutun. Viele Formate gehen leichtfertiger mit der Angst der Bevölkerung um.

SPIEGEL ONLINE: Ist dann ein Moderator wie Plasberg, der in "Hart aber Fair" oft auf die Provokation setzt, nicht genau der Falsche?

Kraume: Ich finde ihn in dem Kontext interessant, weil er die Leute auch mal direkt angeht. Bei manch anderem Moderator würde die Runde eher lahm. Ich schaue mir seine Sendungen gerne an.

SPIEGEL ONLINE: Filme über die Frage, wie ein moralisches Dilemma entschieden werden kann, gibt es derzeit häufig, etwa in dem Film "24 Wochen" über das Thema Trisomie 21 und Spätabtreibung. Woher rührt dieses Phänomen?

Kraume: Dramen entstanden schon immer aus solchen Dilemmata. Aber dieser Fokus könnte an unserer postironischen Wahrnehmung liegen. Wenn der Zuschauer derart stark mit einbezogen wird, muss er einfach eine Haltung entwickeln.

SPIEGEL ONLINE: Hat sich Ihr Urteil zum Fall während des Drehs eigentlich verändert?

Kraume: Sagen wir mal so, sie hat sich geklärt. In der Dresdner Inszenierung von Burghart Klaußner, der einzigen, die ich mir angeschaut habe, war ich mit meinem Produzenten - als die Pause vorbei war, wussten wir nicht, wie wir entscheiden sollten.

SPIEGEL ONLINE: Das Dresdner Publikum plädierte lange als einziges für "schuldig". Haben Sie eine Ahnung, warum?

Kraume: Darüber habe ich auch mit Burghart Klaußner philosophiert. Ob die Dresdner besonders autoritätshörig sind oder ob es an der Präsenz von Pegida liegt - und die Bürgerschaft sich explizit gegen Selbstjustiz ausspricht. Wir beschlossen damals übrigens, uns zu enthalten: Jeder ging durch eine andere Tür. Aber jetzt wüsste ich, wie ich abstimmen würde.

SPIEGEL ONLINE: Und wie?

Kraume: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Er müsste schuldig gesprochen werden. Das entspricht dem Grundgesetz. In den aktuellen Wahlkämpfen bekam man bei vielen Politikern den Eindruck, es sei okay, mit dem Bauch zu entscheiden. Dieses Stück plädiert zu Recht dafür, dass Gefühle als Grundlage für den Rechtsstaat nicht taugen.

