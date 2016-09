Arte-Doku über Schmuggel So funktioniert der illegale Kunstmarkt

Große Geschichten beginnen oft ganz klein. Mit zwei niedlichen Hasenköpfen aus Bronze beispielsweise. Die Skulpturen sind eigentlich eher unbedeutende Exponate in der gemeinsamen Kunstsammlung von Yves Saint Laurent und Pierre Bergé. Aber ihre Herkunft ist brisant. Sie wurden 1860, am Ende des zweiten Opiumkriegs, von englischen Truppen aus dem zerstörten Sommerpalast des Kaisers von China gestohlen - zusammen mit zahllosen anderen Kunstwerken von hohem finanziellen und unschätzbarem ideellen Wert.

China verlangt eine Rückgabe dieser Raubkunst. Doch die Sammler haben kein Interesse, der chinesischen Regierung ein Geschenk zu machen.

Und schon sind wir mitten in der abenteuerlichen Geschichte, von der die Arte-Dokumentation "Staatsaffäre Kunsthandel" erzählt. Nach Geschäften mit Drogen und Waffen ist der Handel mit antiken Kulturgütern einer größten illegalen Märkte der Welt. Und er boomt. Artefakte aus Plünderungen und Raubgrabungen werden Auktionshäusern, Sammlern und Museen angeboten - der Umsatz dieses Geschäftes wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Dabei sind die Amphoren, Skulpturen, Scherben und Werkzeuge nicht einfach nur Waren. Sie gehören zum kulturellen Erbe ganzer Völker, denen sie bisweilen schon vor Jahrhunderten geraubt wurden. Und bis auf den heutigen Tag geraubt werden.

Diese beispiellose Dokumentation von Tania Rakhmanova unternimmt den Versuch, dieses weltweit verflochtene Geschäft von allen Seiten zu beleuchten. Es geht um Kultur, Ökonomie und Diplomatie.

Wie ein komplexer Krimi führt uns der Film zunächst zu Schauplätzen an unterschiedlichen Orten der Welt, nach Paris, Berlin oder Rom. In Italien ging der Staat einst in die Offensive, um den illegalen Handel mit Kulturgütern zu unterbinden - anderthalb Millionen Objekte wurden dort in den vergangenen 40 Jahren ausgebuddelt und verhökert. Dabei stützte sich die Staatsanwaltschaft auf einen Beschluss der Unesco, nach dem Mitgliedstaaten vertraglich zur Rückgabe "illegal angeeigneter Artefakte" verpflichtet sind. Theoretisch. Praktisch wurde diese Vereinbarung jahrelang ignoriert.

Bei einem Aufenthalt in Rom aber wurde die Leiterin des Getty-Museums von Los Angeles, Marion True, verhaftet und wegen Hehlerei und Kunstschmuggel angeklagt. True wurde zwar nach Verjährung freigesprochen - seitdem aber stehen Museen unter Druck. Sie müssen sich damit beschäftigen, was genau sie in ihren Arsenalen haben. Und wo es hergekommen ist.

Der Film zeigt zum Beispiel, wie das Pergamonmuseum in Berlin seine Vergangenheit aufbereitet. In alten Ordnern kann für das Ishtar-Tor nachgewiesen werden, dass es für die Mauern damals eine Ausfuhrgenehmigung der Osmanen gab - und das Tor in Berlin eine Rekonstruktion mit integrierten Originalteilen ist. Die Fahndung nach möglicher Raubkunst wird noch Jahre in Anspruch nehmen.

Aura eines Kavaliersdelikts

Die Zuschauer begleiten einen Kunstdetektiv, der Sammlern und manchmal auch Staaten dabei hilft, die Herkunft gewisser Werke zu ermitteln. Mit versteckter Kamera im Revers und Mikrofon am Kragen gibt er sich bei Händlern als Interessent aus und fragt nach den Papieren dieser interessanten kambodschanischen Skulpturen aus Zeit der Khmer. Es stellt sich heraus, dass sie während des Bürgerkriegs außer Landes geschafft wurden.

Oft führt die Spur nach Genf, einem zentralen Knotenpunkt des Handels. In den Lagern des Freihafens warten mehr als doppelt so viele Kunstwerke auf Käufer, als es im Louvre überhaupt gibt. Der Detektiv sagt: "Händler sagen nichts, Sammler fragen nicht, und die Polizei hat für diese Dinge keine Zeit. Das ist ein geschlossener Kreislauf."

Wie der funktioniert, wird mit klaren Grafiken erläutert. Es ist eine Pyramide mit gut ausgestatteten Grabräubern an der Basis, die ihre Beute an regionale Zwischenhändler verkaufen. Die transportieren die Ware zu einem internationalen Zwischenhändler im Ausland, der die Hehlerware dann über falsche Herkunftsbezeichnungen "legitimiert" und "wäscht". Dann erst wird ein römischer Sarkophag aus dem 2. Jahrhundert einem Museum oder einer Stiftung zum Verkauf angeboten.

Politiker und die starke Lobby der Antiquitätenhändler sahen seit Jahren keinen Grund, internationale Abkommen zu ratifizieren, die diesem Treiben einen Riegel vorschieben könnten. Anders als bei Waffen und Drogen umgibt das geheime Geschäft mit der Kunst die Aura eines schicken Kavaliersdelikts. Und genau das scheint sich nun zu ändern - mit dem barbarischen Wüten des IS in Syrien und im Irak.

Problematisch ist weniger die medienwirksame Zerstörung antiker Kulturgüter als vielmehr der schwunghafte Handel, den der IS und andere Milizen damit betreiben. Unter Ausnutzung alter Schmuggelstrukturen finanzieren die Islamisten damit direkt ihren Terror.

Damit hört der Antikenhandel auf, ein Luxusproblem zu sein. Und fängt an, ein Sicherheitsproblem zu werden. "Nichts verkaufen, nichts kaufen - das ist die einzige Lösung", betont ein Vertreter des US-Außenministerium. Inzwischen müsse man nicht nur von Blutdiamanten sprechen. Sondern auch von Blutantiken.

Das sehen auch die Mitarbeiter der "Vereinigung zum Schutz des syrischen Kulturgutes" (Apsa) mit Sitz in Straßburg so. Die syrischen Kulturwissenschaftler sichten und analysieren nicht nur geschmuggeltes Filmmaterial. Sie fahren auch persönlich an die Grenze, um Informanten zu treffen und bei örtlichen Trödlern nach Beutekunst zu fahnden.

Ganz andere Mittel freilich fährt China auf, um Artefakte zurück ins Land zu bekommen, die gestohlen wurden, als die Europäer die Barbaren waren. Kultur ist nicht nur eine Ware, sondern auch Gegenstand der Leidenschaft - und des Patriotismus. Gekauft wird nicht mehr nur in Europa oder den USA. Vermehrt wandern Kulturgüter auch in die Golfstaaten. Und nach China, wo die Regierung einen patriotischen Kaufrausch regelrecht befeuert. Eine Invasion chinesischer Sammler hat die Preise vor allem für dynastische Werke bereits ins Astronomische getrieben.

Dennoch geht es bisweilen um das Abschütteln des kolonialen Erbes. Und damit auch ums Prinzip. So wollte Peking die Hasenköpfe zurück. Sammler Bergé erinnert sich und seufzt: "Ich habe immer gesagt, und das meinte ich auch so: Sobald sie sich bemühen, die Menschenrechte zu achten, schenke ich ihnen die Köpfe. Das war mein Ernst. Aber das Risiko war überschaubar. Ich kenne die Chinesen."

Also wurden die Köpfe bei Christie's für 31 Millionen Euro an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft - der sich aus politischen Gründen weigerte, die Objekte zu bezahlen. Am Ende erwarb ein französischer Industrieller die beiden wichtigen Kunstwerke, um sie mit großer Geste und "aus Freundschaft" den Chinesen zu schenken.

Wenige Wochen danach erhielt er die offizielle Erlaubnis, in China Geschäfte zu machen.

"Staatsaffäre Kunsthandel", Dienstag, 20.15 Uhr, Arte