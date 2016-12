Arte-Serie "Cannabis" Alles andere als bekifft

Gleich in der ersten Minute werden drei Männer auf offener See vor der südspanischen Küste erschossen, ein weiterer geht verwundet über Bord - und zwei Tonnen feinstes Haschisch aus Marokko wechseln den Besitzer.

Damit ist eine Handlung in Bewegung gesetzt, die sich in opulenten sechs Teilen an drei Schauplätzen entfalten wird. In Marokko, wo das beste Gras auf idyllischen Großplantagen angebaut wird. In Marbella, wo die Zwischenhändler ihre weißen Villen bewohnen und neonbeleuchtete Bordelle betreiben. Und zwischen den bröckelnden Betonklippen einer Pariser Banlieue, wo der Stoff seine Endverbraucher findet.

Einstweilen gehört er nun aber dem "Comandante", der als Angreifer alleine den nächtlichen Überfall auf die maghrebinischen Schmuggler überlebt hat - scheinbar. Denn sein Kollege Farid ist zwar über Bord gegangen, aber noch am Leben. Im Hintergrund sinnt Farid auf Rache, während seine Frau Anna in Marbella aus allen Wolken fällt, als sie das Doppelleben ihres vermissten Gatten entdeckt - als Geschäftsführer im Edelpuff "La Princess" und Drogenhändler.

Schwache Momente gibt es kaum

Unterdessen gerät in Paris der Dealer Morphée wegen des ausbleibenden Nachschubs in die Bredouille. Sein Gehilfe Sham sucht den Ausstieg aus dem Geschäft. Und dessen Großmutter unterstützt die engagierte Bürgermeisterin im Kampf gegen Drogen. Dann ist da noch der eigentliche Besitzer der zwei Tonnen, der Drogenboss El Feo (Pedro Casablanc) - eine ähnlich abgründige und zugleich faszinierende Figur wie der Pablo Escobar des Wagner Mouro in der Netflix-Serie "Narcos".

Dieser El Feo zitiert aus "Die Kunst des Krieges" des antiken chinesichen Generals Sunzi, liebt Kinder, hasst Kokain, schneidet seinen Gegnern mit der Gartenschere die Ohren ab und zieht rechtzeitig die Handbremse, wenn er sich von Killern auf einem Motorrad verfolgt fühlt - sodass das Motorrad stürzt und er die Gegner selbst erledigen kann

Überhaupt streckt sich Arte mit dieser selbstproduzierten Serie eher nach den Glanzlichtern des Pay-TV als den Standards des normalen Fernsehbetriebs. "Cannabis" borgt den soziologischen Blick von "The Wire" und erinnert nur in seinen schwächeren Momenten an "Marseilles" (ebenfalls Netflix). Und schwache Momente gibt es kaum, eher bestürzt die Serie durch reichlich brutale Szenen, physisch wie psychisch. Es geht alles andere als bekifft zu.

Komplexe Nebenfiguren, talentierte Darsteller

Bemerkenswert auch, dass "Cannabis" komplett von Frauen erdacht und umgesetzt wurde. Regisseurin Lucie Borleteau ("Alice und das Meer") hat ein Drehbuch von Hamid Hlioua, Clara Bourreau und Virginie Brac umgesetzt, Frauen wie Anna (Kate Moran, "Begegnung nach Mitternacht") spielen tragende Rollen und wechseln tatsächlich Sätze miteinander, die nicht Männer zum Gegenstand haben.

Wie überhaupt die kleinsten Nebenfiguren noch in ihrer Komplexität sichtbar bleiben. Was auch an den - von der pubertierenden Jugendlichen bis zur muslimischen Oma - talentierten Darstellern liegt, unter denen eben kein Gérard Depardieu als Gangster oder Til Schweiger als Cop herumstolpert. Auch bleibt die Serie konsequent in der dystopischen Perspektive der Beteiligten, Getriebenen. Für die Tragödie braucht es kein "Ermittlerteam". Und der einzige Polizist in "Cannabis" gerät eher zufällig ins Spiel, weil er eine Affäre mit dem Dealer Morphée hat.

Echte Menschen eben, echte Probleme. Und eine echte kontinentaleuropäisch-mediterrane Alternative zu vergleichbar gelungenen Serien aus skandinavischer oder angloamerikanischer Produktion.

"Cannabis", Donnerstags, 8. bis 15.12., 21.45 Uhr, Arte.