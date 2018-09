Von "Deutschland86" bis "Das Boot" Das sind die deutschen Serien-Hoffnungen

Schon vor ziemlich genau einem Jahr waren Bahnhöfe und Einkaufszentren vollgehängt mit Plakaten, die von Angst, Rausch und Größenwahn im Berlin der Weimarer Republik kundtaten - jetzt hängen diese Plakate wieder überall. Es geht um "Babylon Berlin", das große Serienpanorama in 16 Folgen. Der Hintergrund: Im Oktober 2017 zeigte der Pay-TV-Anbieter Sky die Premiere von "Babylon Berlin", erst jetzt ist das Erste mit der Premiere im Free-TV-dran.

Es ist eine komplizierte Geschichte: Zwar trug Sky nicht mal ein Viertel zum Rekord-Budget von 38 Millionen Euro bei - damit sich der Einsatz rechnet, rang der Sender aber der ARD ab, die Serie für einen längeren Zeitraum exklusiv auswerten zu dürfen. Viele Kritiker sahen darin eine öffentlich-rechtliche Starthilfe für einen Privatanbieter, ein in der deutschen Fernsehgeschichte bis dahin einmaliger Finanzierungs-Stunt.

Wenn "Babylon Berlin" nun endlich ab diesem Sonntag im frei empfangbaren TV läuft, ist das auch der Startschuss für einen Fernsehherbst, in dem so viele unterschiedliche Anbieter so viele deutsche Highend-Serien zeigen wie nie zuvor - und deren Finanzierungsmodelle sind nicht minder verwegen.

Wer arbeitet mit wem zusammen? Was läuft wo? In unserer kommentierten Bildgalerie erhalten Sie einen Überblick.

Berlin brennt, Brandenburg lechzt "Babylon Berlin", ab 30. September in der ARD In den Drogenhöllen und Tanzhallen von Berlin: Die traumatisierten Heimkehrer aus den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs betäuben sich mit Opium und Morphium, Industrielle berauschen sich an Großmannsträumen von einem neuen mächtigen deutschen Reich. Mittendrin jagt Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) einem SM-Film hinterher, in dem der junge Adenauer zu sehen sein soll. Die Serienschöpfer um Tom Tykwer bereiten das deutsche Kino der Angst von "Caligari" bis "Dr. Mabuse" mit den neuesten Erzähltechniken des Serienfernsehens auf. Kostenpunkt: 38 Millionen Euro. 16 Folgen. Fortsetzung ist bereits in Auftrag gegeben. "Deutschland86", ab 19. Oktober bei Amazon Prime Video Die Stasi in Afrika: Die bankrotte DDR versucht im Jahr 1986 durch Waffenschiebereien im Anti-Apartheid-Kampf in Südafrika mitzuverdienen, die Wahl der Geschäftspartner entspricht dabei kaum den sozialistischen Idealen. Jonas Nay und Maria Schrader (Foto, l.) sind dabei wieder als gebrochener Held und gebrochene Antiheldin zu sehen. Bildgewaltige Fortsetzung von "Deutschland83". Kostenpunkt: 13 Millionen Euro. 10 Folgen. "Deutschland89" ist schon gebucht. "Hackerville", ab 8. November bei TNT Serie Cyberterror in Rumänien: Eine auf Internet-Kriminalität spezialisierte BKA-Ermittlerin (Anna Schumacher, Foto, l.) soll osteuropäische Hacker überführen. In vielfacher Hinsicht die interessanteste Kooperation im deutschen Serienherbst: Auf Senderebene arbeiten hier HBO Europe und TNT Serie zusammen, auf schöpferischer Ebene der "Deutschland83"-Showrunner Jörg Winger und der rumänische Arthouse-Regiestar Cristian Mungiu ("4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage"). 6 Folgen. "Parfüm", ab 14. November bei ZDFneo Feine Näschen und Leichengestank am Niederrhein: Fünf Internatsschüler versuchen das Geheimnis des menschlichen Dufts zu entschlüsseln und produzieren dabei allerhand Unappetitliches. Für erste professionelle Zuschauer ist die sehr, sehr freie Adaption von Patrick Süskinds Roman eine radikale ästhetische Serienschöpfung, für andere eine bildverliebte Bestsellerverballhornung. Wird wohl noch drüber zu diskutieren sein. Netflix übernimmt 2019 die internationale Auswertung. 6 Folgen. "Beat", ab 9. November bei Amazon Prime Video Zuckende und ausgeweidete Körper im Nachtleben von Berlin: Nachtclub-Impresario Beat (Jannis Niewöhner) mischt bei allem mit, womit man im Party-Mafia-Drehkreuz Geld machen kann: DJs, Drogen, Waffen und menschliche Organe. Jetzt spannt ihn die Polizei als V-Mann ein. Amazon im Hauptstadtrausch - wieviel Serie verträgt Berlin? Die Partymetropole wird von internationalen TV-Produzenten immer wieder als Verkaufsargument benutzt. 7 Folgen. "Milk And Honey", im November bei Vox Sexarbeit in Brandenburgs Brachen: Weil die Imkerei des Vater den Bach runtergeht, beginnt Johnny (Artjom Gilz, Foto, M.) im Escort zu arbeiten. Aufschwung durch Beischlaf im strukturschwachen Bundesland - das klingt riskant. Doch der Sender Vox hat schon mit der preisgekrönten Serie "Der Club der roten Bänder" über eine Kinderkrebsstation bewiesen, dass man schwierige Stoffe smart umzusetzen versteht. Wie "Der Club" ist auch "Milk And Honey" die Adaption eines internationalen Erfolgsformats - nämlich von der israelischen Dramedy "Johnny und die Ritter von Galiläa". 10 Folgen. "Das Boot", ab 23. November bei Sky Schiffeversenken im Atlantik: Die extrem freie Neuverfilmung von Lothar Günther Buchheims Logbuch-Roman verbindet das Männerdrama auf See mit einem weiblich geprägten Widerstandsszenario zu Land. Das nennt mal wohl bei allem engagierten Einsatz an der Feuerwerksfront einen modernen Erzählansatz. Kostenpunkt: 24 Millionen Euro - in Sendeminuten gerechnet ist die Serie teurer als "Berlin Babylon" und stellt damit einen deutschen Produktionsrekord auf. 8 Folgen. "Dogs of Berlin", ab 7. Dezember bei Netflix Berlin brennt: Ein deutsch-türkischer Nationalspieler wird ermordet, arabische Clans stecken ihr Revier in Neukölln ab, die Neonazis herrschen in Marzahn. Netflix goes Gesellschaftsanalyse: Bei seiner zweiten deutschen Eigenproduktion ließ sich der Streamingdienst offenbar vom Überraschungserfolg "4 Blocks" inspirieren und schickt den großartigen Fahri Yardim in ein opulentes Krimipananorama. 10 Folgen.

Zum Teil sind die Kooperationen für den normalen Fernsehzuschauer kaum nachzuvollziehen: Am 19. Oktober startet zum Beispiel "Deutschland86", die Fortsetzung des aufwendigen Kalte-Krieg-Szenarios "Deutschland83". Und zwar bei Amazon. Das ist eine kleine Umstellung für die alten Anhänger der Serie, lief die erste Staffel vor drei Jahren doch bei RTL. Der Sender ist als Co-Finanzier immer noch mit an Bord, wird die zweite Staffel aber erst Ende 2019 zeigen.

Auch für die Umsetzung von "Parfüm" einigte man sich auf ein völlig neues Kooperationsmodell: Die Thrillerserie wurde vom ZDF und von Netflix gemeinsam finanziert - allerdings ist der Anteil des Streamingdienstes der sehr viel geringere. Deshalb wird die sehr, sehr freie Patrick-Süskind-Adaption im November erst bei ZDFneo zu sehen sein, dann im ZDF-Hauptprogramm und schließlich noch weiter über die Sendermediathek abrufbar sein. Netflix wird erst spät im Jahr drauf die Auswertung übernehmen, dann vor allem für den internationalen Markt.

Wo man im deutschen Serienfernsehen hinschaut, überall stößt man zur Zeit auf überraschende Bündnisse: Die Cyber-Crime Serie "Hackerville", die in Deutschland und Rumänien spielt, wird von TNT Serie und der neuen osteuropäischen Dependance der US-Pay-TV-Instanz HBO kofinanziert. In Deutschland übernimmt ab dem 8. November TNT Serie die Erstausstrahlung.

Starproduzent Hofmann vs. Streamingdienste "Netflix muss sich warm anziehen"

Dass bei diesen komplizierten internationalen Koproduktionen alle Partner auf ihre Kosten kommen, dafür gibt es bislang noch keinen Beleg. Der Produzent Nico Hofmann, der mit seinem Unternehmen Ufa federführend an der Herstellung von "Deutschland86" und "Hackerville" beteiligt ist, geht davon aus, dass der Trend zur Share-Ökonomie innerhalb bald vorbei ist. Im SPIEGEL-Interview erklärte er jüngst: "Die Produzenten werden versuchen, die Serien in ihren eigenen Systemen zu halten."

Als Beleg für Hofmanns These könnte man die Neuverfilmung von "Das Boot" als achtteilige Serie nehmen. Sky brachte (mithilfe der Bavaria) ein weiteres Mal ein rekordverdächtige Budget auf, diesmal stemmte man es aber ohne einen weiteren deutschen Senderpartner. Die Pay-TV-Premiere ist am 23. November, von einer Free-TV-Premiere will man bei Sky nichts wissen.