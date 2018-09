Serienmeisterwerk in der ARD Der große "Babylon Berlin"-Check

Das Szenario:

1929, janz Berlin is eene Drogenwolke. In den Opiumhöhlen der Stadt betäuben sich die Kriegsheimkehrer, in den Tanzsälen wird gefeiert, als ob es kein Morgen gäbe, und in Hinterzimmern berauschen sich Industrielle und Militärs an ihren Träumen von einem neuen mächtigen deutschen Reich. Mittendrin jagt Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) einem Filmdokument hinterher, in dem angeblich der junge Adenauer bei einer SM-Session zu sehen ist. An seiner Seite: die Gelegenheitsprostituierte Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries). Tagsüber tippt sie Akten ab, nachts schafft sie im Fetischdress in den Kellergewölben des Vergnügungspalasts Moka Efti an.

Der Clou:

Im hochbeschleunigten Berlin von gestern leuchtet das hochbeschleunigte Berlin von heute auf. Das Moka Efti als Kathedrale der Entfesselung erinnert etwa an das Berghain, die Separees in den Katakomben an dessen Darkrooms. Gleichzeitig gelingt es den Serienschöpfern Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer in den Erschütterungen und Erosionen, in der Radikalisierung und Fragmentierung der Gesellschaft der Zwanzigerjahre die bundesdeutsche Gegenwart zu spiegeln. Ein Epochenstück, das nicht aktueller sein könnte.

Das Bild:

Stoßen eine junge Frau und ein junger Mann auf dem Behördenflur gegeneinander. Fallen ihr ein Stapel mit Fotos grausam zugerichteter Leichen aus der Hand, rutschen im ein Haufen mit expliziten SM-Bilder auf den Boden. "Ich hoffe, sie sind von der Sitte", sagt sie, als sie die Bilder sieht. "Und ich hoffe, sie sind von der Mord", erwidert er mit Blick auf die Leichenbilder. So lernen sich Charlotte Ritter und Gereon Rath auf der Polizeirevier kennen. Ein kranker Flirt in kranker Zeit.

Der Song:

"Zu Asche, zu Staub" Das Leitmotiv der Serie, eine Mixtur aus Exotica, Swing und modernem melancholischen Pop. Marlene Dietrich 2.0 sozusagen. Das Lied geht einem nicht wieder aus dem Kopf, wenn man es einmal gehört hat - und dann direkt in die Beine. Beim Trommelwirbel bitte Tanzposition einnehmen!

Die Kosten:

38 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte zahlte die ARD, knapp ein Viertel Sky, den Rest steuerte die Firma Beta Film bei, die den Auslandsverkauf in inzwischen 90 Länder organsiert hat. Für Sky hat sich die Auswertung vor einem Jahr sehr gelohnt, beim öffentlich-rechtlichen Anbieter war die Exklusivauswertung durch den Privatsender 2017 kritisch diskutiert worden. Die Zusage für eine Fortsetzung zog sich peinlich in die Länge, das Engagement wurde immer wieder mit vertraglichen Hintertürchen relativiert. Jetzt starren alle auf die Free-TV-Premiere am Sonntag: Alles unter acht Millionen Zuschauer wäre ein Schlag ins Gesicht der ARD-Manager.

Die Vorbilder:

"Babylon Berlin" nutzt modernste Erzähltechniken des internationalen Serienfernsehens, gleichzeitig hat das Kino der Weimarer Republik seine Spuren in der Licht-und-Schatten-Welt hinterlassen. Robert Wienes "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1919), Friedrich Wilhelm Murnau "Nosferatu" (1922) und Fritz Langs erste beiden "Dr. Mabuse"-Filmen (1922 und 1933) - der Wahnsinn, die Angst und die Paranoia, die großen Themen der frühen deutschen Kinematographie, bestimmen den Subtext von "Babylon Berlin". Das Gestern und das Heute des filmisches Erzählen in Deutschland, hier sind sie in einer Serie präsent.

Der Kontext:

"Babylon Berlin", ab Sonntag, 20.15 Uhr, ARD. Danach immer donnerstags, ab 20.15 Uhr.

"1929: Das Jahr Babylon" (Doku), Sonntag, 22.30 Uhr, ARD