Serienmeisterwerk "Babylon Berlin" Weltmeister der Angst

Kranke Zeiten erfordern kranke Flirts. In "Babylon Berlin", dem großen schwindelerregenden Gesellschaftspanorama über die Weimarer Republik, über ein gar nicht so fernes Land zwischen Todestaumel und Zukunftstrunkenheit, geht der Flirt so: Der junge Mann trägt einen Stapel mit Fotos, auf denen explizite sadomasochistische Darstellungen zu sehen sind, Herren mit Schnurbärten, die sich von Walküren den Po verhauen lassen etwa. Die junge Frau trägt einen Stapel mit Fotos von grausam zugerichteten Mordopfern, Leichen ohne Köpfe, halbverbrannte Arme und Beine.

Dann stoßen die beiden zusammen, die Fotos wirbeln durcheinander. "Ich hoffe, sie sind von der Sitte", sagt sie, als sie die SM-Bilder sieht. "Und ich hoffe, sie sind von der Mord", erwidert er mit Blick auf die Leichenbilder.

Schließlich suchen die beiden lachend die auf dem Boden des Polizeireviers verteilten versohlten Hinterteile und verkohlten Gliedmaßen zusammen. Er, Kriminalkommissar Gereon Rath (Volker Bruch), vom Ersten Weltkrieg seelisch verwüstet, jetzt auf Morphium unterwegs. Sie, die Gelegenheitsprostituierte Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries), die nachts in den Katakomben eines Tanzsaals in Fetischkleidern anschafft und tagsüber für ein paar Groschen Katalogisierungen für das Morddezernat vornimmt.

In der ersten Staffel der Serie - sie ist in zwei Blöcke mit je acht Folgen á 45 Minuten gegliedert, eine dritte und vierte Staffel wurde gerade in Auftrag gegeben - werden die beiden noch kein Paar. Aber schon in ihrem frühen Aufeinanderprallen sind alle Kraftströme präsent, durch die "Babylon Berlin" vorangetrieben wird: der Trieb und die Angst, die Todessehnsucht und die Zerstörungslust.

Caligari! Nosferatu!! Mabuse!!!

Das ist das Bewundernswerte an dieser Mega- und Meta-Serie, die von den drei Filmemachern Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer nach der Romanvorlage von Volker Kutscher in Szene gesetzt wurde: wie leichthändig historische und kulturelle Subtexte mitgeliefert werden, ohne dass der Plot ins Schlingern gerät. "Babylon Berlin" schnurrt als Verschwörungsszenario ab wie die besten US-Serien - und steht doch voll in der Tradition eines urdeutschen Angstkinos.

In dem effizient ausgeleuchteten Setting, das im Zweifel die psychologische Stimmigkeit der historischen Akkuratesse vorzieht, glaubt man beständig die großen Dämonen und Doktoren der frühen deutschen Filmkunst als Schatten an der Wand zu sehen: Caligari! Nosferatu!! Mabuse!!!

Auch in der neuen deutschen Serie sind Psychozauberer, Kopfkinospielleiter und Alchimisten der Angst am Werkeln. So wie in Robert Wienes "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1919) der schlafwandelnde deutsche Patient nach den Stahlgewittern des Ersten Weltkriegs in der Gummizelle des zwielichtigen Therapeuten landet, so wie in Fritz Langs ersten beiden "Dr. Mabuse"-Filmen (1922 und 1933) ein monströser Überwachungsapparat die taumelnden Massen zu lenken beginnt - so sehen sich die Figuren in "Babylon Berlin" widerstreitenden, ominösen Mächten ausgesetzt.

Zwischen Babylon und Berghain

Bei ihren gemeinsamen Untersuchungen geraten Gereon Rath und Charlotte Ritter zwischen die Fronten: Hier die "schwarze Reichswehr", die geheime paramilitärische Organisation, die unter Verletzung des Versailler Vertrags die Wiederaufrüstung Deutschlands inklusive chemischer Kampfstoffe probt. Dort ein trotzkistischer Kampfverband, der einen Eisenbahnwaggon voll Gold über Berliner Gleise nach Russland lenken will, um die Konterrevolution zu finanzieren.

Und mittendrin der Gangsterkönig (Misel Maticevic), der in seinem glamourösen Tanzsaal Moka Efti alle zusammen tanzen lässt: die Morphinisten, die sich vom Gestern noch nicht erholt haben, die Großmannssüchtigen, die von einem zweifelhaften Morgen träumen. Es wird Morphium geschluckt, Opium gespritzt, es tropft der Absinth auf Zuckerwürfel. Ein wunderbarer, ein doppelbödiger, ein schmerzhaft satter Rausch.

Trailer "Sündenbabel Berlin"

Video SPIEGEL TV

40 Millionen soll "Babylon Berlin" gekostet haben. Am Donnerstag feierte er in Berlin Premiere, ab 13. Oktober läuft er bei Sky. Es ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten, die nur durch die riskante Kooperation des Bezahlsenders Sky und der öffentlich-rechtlichen Anstalt ARD entstehen konnte (Lesen Sie hier ein ausführliches Interview mit ARD-Intendant Volker Herres über das schwierige Finanzierungskonzept .) Gerade in den Massenpartyszenen zeigt sich das Geld - und gerade hier lösen sich die Filmemacher am stärksten von historischen Vorgaben und führen direkt in die Berliner Gegenwart: Das Moka Efti mit seinen unterirdischen Sexseparees erinnert an das Berghain und seine Darkrooms, in den Bars tummelt sich queeres Leben wie heute in Kreuzberg oder Neukölln.

Trotzdem muss man vorsichtig sein mit den Rückschlüssen. Nein, 1929 ist nicht 2017. Die Wahlkampfagonie der letzten Tage samt Erstarken der AfD hat nichts mit der Todessehnsucht und totalitären Abenddämmerung der Weimarer Republik zu tun. Aber eine gewisse Parallelität zum Wut-und-mutlos-Deutschland anno 2017, zum Hauptstadt-Feeling des ewigen, atem- und ziellosen Umbruchs kann man dem TV-Panorama nicht absprechen: Hier hat die Macht, wer die Angst beherrscht. Eine zentrale Figur ist deshalb ein Psychologe, der als einziger die seelischen Deformationen der Kriegsheimkehrer wahrnimmt, um sie zu instrumentalisieren.

Ein, wie oben aufgezeigt, typischer teutonischer Topos. Dieser drogensatte, zeitgeschichtsgesättigte, neurosenbefeuerte Trip ist bester deutscher Serienstoff. Es könnte sein, dass "Babylon Berlin" die erste große deutsche TV-Produktion seit "Das Boot" ist, die wirklich relevanten Erfolg im Ausland hat. Ach, sagen wir ruhig: Wir sind wieder wer, wir Weltmeister der Angst.

"Babylon Berlin", ab 13. Oktober bei Sky, ab Herbst 2018 in der ARD

Begleitend läuft am 16. Oktober, 21.50 Uhr, die zweiteilige Dokumentation "Sündenbabel Berlin" auf SPIEGEL GESCHICHTE