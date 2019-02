"Bachelor"-Finale Ein Maskottchen für Jammermänner

Am Ende stellt Frauke Ludowig die Frage, von der man fälschlicherweise selbst kurz glaubt, sie würde einen interessieren: Sind Andrej und Jennifer, der er gerade, also produktionsrealistisch vor ein paar Monaten, also in "Bachelor"-Liebeslanglebigkeits-Maßstäben vor einer halben Ewigkeit, die letzte Rose gegeben hat, sind diese beiden angeblich knallverliebten Menschen also immer noch ein Paar? "Das Zeichen ist eindeutig", sagt Andrej auf dem Ludowig-Verhördiwan und küsst Jennifer. Und das ist lustig, weil er doch in den vergangenen Wochen der diesjährigen "Bachelor"-Staffel so schleimhautspendabel vorgemacht hatte, dass ein Kuss genau gar nichts bedeutet; ein komplett ausgehöhltes Zeichen ist, das man im Rahmen einer ausgedehnten Frauen-Testreihe darum so großzügig verteilen kann wie der Papst demnächst wieder seinen Ostersegen.

In einem echten Zungenschlagfinale bekam also Jennifer den Zuschlag vor Eva, warum, das wusste auch Bachelor Andrej nicht so genau, denn ein paar Sekunden vor dem Rausschmiss hatte er in seiner typischen wispernden Schwächelintonation "Ich habe mich in dich verliebt" geraunt - als hätte der Flüstelor an dieser Stelle spannungsmäßig noch irgendwas reißen können: Da RTL die Finalfolge auf seiner Nachguckseite TVnow als Spezialservice für Abonnenten schon tags zuvor ausgestrahlt hatte, war eh längst klar, wie die Chose ausgehen würde.

So fieberte und litt gestern eigentlich nur einer mit dem Bachelor mit: Der Bachelor selbst. "Ich bin echt gefühlt am Ende" - "Es ist ein echtes Dilemma" - "Ich brauch mehr Zeit, ich komm' nicht klar." So klagt und barmt er sich durch die Folge, es muss schon schlimm sein, aus einem ganzen Rudel weitgehend ergebener Frauen auswählen zu dürfen, welche man denn abschließend erwählen, welche verstoßen möchte.

Auch der Off-Sprecher hat tiefstes Mitgefühl: "Die bevorstehende Entscheidung zehrt an Andrej." Falls die lose, aber zahlenmäßig gewaltige Vereinigung privilegierter Männer, die sich trotz ihrer begünstigten Lage gerne selbst bemitleiden, noch ein Maskottchen sucht: Schnell zugreifen, bevor euch Andrej vom Berufsverband der Leerhülsenhafte-Sinnspruchdichter weggeschnappt wird!

"Man weiß, wenn man eine Reise gestartet hat, dass sie irgendwann endet. Und es ist auch gut, dass die Reise irgendwann endet", salbadert er irgendwann, man selbst denkt sich, dass das eigentlich ein schöner Jingletext wäre, den die Bahn bei besonders langen Verspätungsfahrten zur Passagierbesänftigung über die Bordlautsprecher säuseln lassen könnte, aber Andrej selbst hat vor lauter Rührung über sich selbst schon wieder nasse Augen.

"Eine wahre Liebe"

Ihr Sohn habe sonst eigentlich immer nur dann geheult, wenn er ein wichtiges Spiel verloren hatte, sagt die augenscheinlich auch leicht ratlose Bachelor-Mutter, die sich offenbar auch nicht erklären kann, warum Andrej permanent mit knallroten Tränenschleieraugen in seinen Einzel-Interviewszenen sitzt, als sei er ein extremes Pollenopfer oder ein niedersemestriger Philosophiestudent mit viel Kiff-Tagesfreizeit.

Oder, diese Möglichkeit darf man ja nie ganz ausschließen, er glaubt wirklich, es ginge hier um irgendwas Bedeutsames. Er wünsche sich, dass sich aus seiner Entscheidung "eine wahre Liebe" entwickelt, sagt er, als er zur Rosenvergabe schreitet, und ein lustiger Schnittredakteur hat das so hübsch montiert, dass man direkt im Anschluss Gnarls Barkley "Does that make me crazy? Possibly!" singen hört.

Flüsternd schasst er also Eva und ist ein bisschen enttäuscht, dass sie darüber - verdammte Contenance! - nicht recht greinen mag: "Gefühlt ist mir das schwerer gefallen als ihr, glaube ich." Logo, niemand hat es hier so schwer wie der Bachelor, das sollte mittlerweile klar sein. Noch schnell Jennifer über ihr künftiges Glück in Kenntnis setzen, dann folgt schon das pflichtgemäß unangenehme Wiedersehen mit einer Auswahl der bereits Aussortierten unter der Leitung der stählernen Frauke Ludowig, deren Unverdrossenheit man sich wieder mal dringend fürs eigene Leben wünscht, natürlich nur kurz.

Tanzen wie ein Trampel halt

Die schönste Szene dieses qualvollen Zusammentreffens ist die aufgewärmte Überwerfung von Steffi und Isabel, bei der Letztere der Ersteren beschied, sie tanze "wie ein Bauer" und sich nun damit herausreden möchte, das sei doch "nur eine Redenswendung": "'Tanzen wie ein Bauer' ist doch nicht schlimm! Wie ein Trampel halt", erklärt Isabel. "Du willst mich doch beleidigen", hakt Steffi nach, und Isabel antwortet, ganz im Dienste der Konfro: "Ja und?" Und natürlich folgt dann in der Pause ein Werbespot für die neue Staffel von "Bauer sucht Frau", man kann es sich nicht ausdenken.

Abschließend noch zwei kleine Wünsche für die nächste "Bachelor"-Staffel: Bitte alle Beteiligten nicht mehr "Wir hatten eine intensive Zeit" oder, mit dieser unangenehm schwiemeligen Betonung, "Wir haben gemeinsam übernachtet" sagen lassen, wenn man damit mindestens "Wir haben gefummelt, Leute!" meint. Nur frei raus damit, wir sind ja alle erwachsen. Und bitte wirklich mal ernsthaft darüber nachdenken, den sinnlos langen, schummerbeleuchteten Paradierweg zur finalen Rosenvergabe als gerne ebenso langes Kneippbecken zu gestalten, das aber komplett mit hochfeinem, flüssigem Schmalz gefüllt ist.