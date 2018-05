"Bachelor in Paradise" Alle so schön durchblutet hier

Die Sendung ist noch keine fünf Minuten alt, da brüllt man selbst schon aus Leibeskräften. "Wer ist schon gern allein?" fragt, beziehungsweise: frägt Johannes, ausgemusterter "Bachelorette"-Kandidat, schon wieder mit diesem grauslichen Schmier in der Stimme, dass man vor dem Fernseher reflexhaft ganz laut "Ich. Ich! ICH!" ruft, nur vorsichtshalber.

Selbst das ungemütlichste Eremitenleben unter einem Stein scheint ja erstrebenswerter als eine Verschiffung zu "Bachelor in Paradise", der neuen, garantiert würdefreien Resteverklappung schwer vermittelbarer Wackelexistenzen aus dem RTL-Fundus. Die Sendung, angesiedelt auf einer thailändischen Insel, ist im Prinzip "Love Island", nur mit ausführlichem Fußnoten-Apparat: Jeder und jede hier hat eine Trash-Vergangenheit als Teilnehmer vergangener "Bachelor"- oder "Bachelorette"-Ausgaben, sei es als Aussortierte, sei es als Aussortierer, und jeder und jede weiß natürlich um diese Vorgeschichten, man kennt sich, man hasst sich: Ey, bist du nicht die, die unter meinem einen Instagrambild so blöd kommentiert hat?

Oh Gott. Ich kenne alle. Es ist, als würde man zum Klassentreffen kommen. Nur noch schlimmer. #BachelorInParadise — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) 9. Mai 2018

Trash-TV-mäßig nicht ganz sattelfesten Zuschauern würde man da gerne ein kleines Heftchen "Erläuterungen und Dokumente" in die Hand drücken, denn je mehr man von diesen kleinen Implikationen kennt, desto größer ist der Spaß an "Bachelor in Paradise". Aber glücklicherweise gibt es auch reichlich Trottelszenen, die absolut selbsterklärend sind.

"Kannst du Zwicki machen?" fragt Domenico gleich nach seiner Ankunft den bedauernswerten, englischsprechenden Barboy, der ihn nämlich direkt mal kneifen soll, ob die vor ihm liegende Herrlichkeit des Fummelresorts auch wirklich, wirklich wahr sei - Zwicki machen eben. Denki machen hat Domenico dagegen offenbar bereits kategorisch ausgeschlossen, das belegt seine Bewertung von Erika, die gleich nach ihm einzieht: "Schöne Zähne, schönes Lächel."

Dauernd fehlt bei Flexions-Flexitarier Domenico irgendwo ein n, ist ein m zu viel oder eine Redewendung joeyheindlehaft verknappt: "Ich würde sagen: Niemals nie." Auch Johannes (der seine TV-Repräsentation bei der "Bachelorette" offenbar so gelungen fand, dass er die Szene direkt wieder mit seinem Trademark-Polokragenhochklapper-Duktus "Hey! Ja Wahnsinn! Hey Servus!" betrat) lässt nicht nur Sprachmonks innerlich dampfen: "Ich empfange jeden mit offenen Armen, wie Jesus den verlorenen Sohn", erklärt er, versucht es dann leider immer wieder mit kosmopolitisch gemeinten und provinzgeckig ausgeführten Fast-richtig-Wendungen wie "now we talking" oder "Walla!", wenn er "Voilá!" meint.

Vollblut-Italiener Domenico ist schon mal im Flirtmodus, die Angel ist ausgeworfen Ob Evelyn anbeißt? Ab 20.15h bekommt er immerhin attraktive Konkurrenz #BachelorInParadise pic.twitter.com/47hRNRBj7t — RTL.de (@RTLde) 9. Mai 2018

Zu wenig Klasse hätten hier die Frauen, mäkelt dann der Mann, der gerade mit tatsächlich wirklich körperlich schmerzhaften, antik-sexistischen Salbadereien ein Unterwäschelabel namens "Madonnawhore" launchen will, und es für einen casanovamäßigen Schachzug hält, alle Frauen wahllos mit "Prinzessin" anzusprechen (praktisches Anwendungsbeispiel: "Prinzessin, ich muss so dringend auf Toilette.").

Man würde gerne lehrerlempelhaft mit einem Rotstift für Personen durch die Reihen gehen und diesen ganzen Brabbel korrigierend durchschneisen, aber statt mal solch ein praktisches Werkzeug als echte soziale Innovation auf den Markt zu bringen, kürte Carsten Maschmeyer just am selben Abend in irgendeinem entlegenen Internetwinkel ja lieber bizarre Shaping-Strümpfe für die weiblichen Oberarme aus dem gehobenen Bodyshaming-Bedarf zur gründerischen Neuentwicklung des Jahres. Man könnte es sich in seiner Behämmertheit tatsächlich nicht ausdenken.

Wie auch die Blödchendarstellerin Evelyn bei "Bachelor in Paradise" selbst den schamlosesten Krachpointenschreiber mühelos in die Knie zwingen würde. "Ich finde Johannes süß, habe aber noch nicht richtig sein Gesicht gesehen, weil hier so viele Schatten sind", schmollmündelt sie erst. "Du siehst so schön durchblutet aus", komplimentiert sie dann Christian - der, wenn es in dieser Welt gerecht zuginge und jeder überlebte Datingshow-Einsatz mit einem Orden ausgezeichnet würde, schon allerhand Blingbling am traditionell tief hängenden V-Ausschnitt-Revers hätte: Er war Kandidat bei der deutschen "Bachelorette", gewann dann bei der schweizerischen Version (Beziehung aber nach vier Monaten wieder futschi) und machte, was bei seiner Vorstellung allerdings verschwiegen wurde, bei "The Bachelor Winter Games" mit, was offenbar die international besetzte Frostvariante von "Bachelor in Paradise" war, die in den USA humorhalber im vergangenen Februar parallel zu den Olympischen Winterspielen ausgestrahlt wurde.

Auch wenn alle Kandidaten hier einer gewissen Tragik nicht entbehren, die traurigste Figur ist wahrscheinlich doch Carolin. Sie wurde von Bachelor Oliver Sanne im Finale abserviert - na, und jetzt raten wir mal alle zusammen, wen sie nun aus-ge-rechnet, Zufälle gibt's, bei "Bachelor in Paradise" wiedertrifft? Gerne würde sie, so scheint es, wieder mit ihm anbändeln, trotz alledem und alldem - er schaut sich derweil lieber erst einmal die allgemeine Auslage an.

Der Einen Freud' ist der Anderen Leid. So hat Caro sich das Wiedersehen mit ihrem #bachelor sicher nicht vorgestellt Ob das noch was wird? Ab heute, 20.15h #BachelorInParadise pic.twitter.com/2p1q7KZBUz — RTL.de (@RTLde) 9. Mai 2018

Sie schäumt schon vor Wut, wenn er nur mit einer anderen Kandidatin spricht, er genießt es ganz offensichtlich, in ihr eine veritable Fall-Back-Option zu haben, falls es doch nichts wird mit beispielsweise Yeliz (die ihre Genre-interne Berühmtheit aus der Ohrfeige bezieht, die sie dem letzten Bachelor verpasste, sich aber bislang so statuesk aktionslos zeigt, dass sie sich nur noch großflächig mit Silberfarbe anpinseln müsste, um als Starr-Mime in diversen Fußgängerzonen ordentlich Bimmelgeld einheimsen zu können). Carolin macht sich klein, Oliver macht sich groß, beides ist beim Zuschauen fast nicht auszuhalten.

"Na, gibst du dir noch ein bisschen Mühe, bevor ich die Rose vergebe?", fragt er sie dann auch rundheraus ekelhaft. Abwechselnd dürfen im "Paradise" Männer und Frauen die Rosen verteilen und so entscheiden, wer rausfliegt. In der ersten Folge trifft es Erika, die würdevoll dem allgemeinen Lächelzwang widersagte, und Lina, von der man nicht viel mitbekam.

Nicht der Himmel, sondern ganz klar das Fegefeuer

Nur noch einmal vorsichtshalber, falls es nicht jeder mitbekommen hat: Das bachelorsche "Paradise" ist in Wahrheit gar nicht das Paradies. Nicht der Himmel, sondern ganz klar das Fegefeuer. Jener Zwischenort, an dem die armen Seelen darben müssen, die bei ihrem letzten Stündlein leider nicht redlich genug gelebt hatten, um nach ihrem Tod sofort in den Himmel auffahren zu dürfen. Oder, wie es im RTLisch-katholischen Glauben heißt: Sie waren bei ihrem Rauswurf aus ihren jeweiligen "Bachelor"-Staffeln einfach trashmäßig noch nicht ganz ausgereift, um sofort ins Dschungelcamp einziehen zu dürfen. Die armen Sünder müssen im Fegefeuer erst ihre restlichen Vergehen abbüßen, bevor sie erlöst werden - und die Niveauleichen im "Paradise" noch ein bisschen an ihrer Proll-Persona schrauben.

Beim echten Fegefeuer sollen die armen Seelen schneller erlöst werden, wenn recht viele noch Lebende für sie beten, sagt man. Na gut, man kann es ja mal probieren: #PrayForBachelorInParadise