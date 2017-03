Abhörvorwürfe gegen Obama Fox News nimmt Experten vom Sender

Als Präsident Donald Trump nach seiner unbewiesenen Behauptung gefragt wurde, Barack Obama hätte ihn abhören lassen, sagte er ausweichend: "Wir haben nichts behauptet. Alles was wir getan haben, war, einen sehr talentierten juristischen Denker zu zitieren."

Dieser Denker heißt Andrew Napolitano, ist Rechtsexperte beim konservativen Sender Fox News - und wird vorerst nicht mehr im Fernsehen erscheinen. Das gab der Sender bekannt.

Napolitano, ein ehemaliger Richter aus New Jersey, hatte in der Sendung "Fox und Friends" behauptet, der ehemalige Präsident Obama hätte den britischen Geheimdienst gebeten, Donald Trump auszuspionieren. Insgesamt drei Geheimdienstquellen hätten ihm das bestätigt, sagte Napolitano.

Die Äußerung sorgte anfänglich für nur wenig Irritation - was damit zu tun haben könnte, dass die Talk-Show "Fox and Friends" als Pro-Trump-Show gilt. Als jedoch der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, die Behauptung in einer Pressekonferenz wiederholte, äußerte sich auch der britische Geheimdienst zu dem Thema: "Die Anschuldigungen sind völlig lächerlich und sollten ignoriert werden", sagte ein Sprecher des Government Communication Headquarters (GCHQ).

Allein es fehlen die Beweise

Als Trump anschließend, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel, mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, behauptete er nicht nur, einfach "einen sehr talentierten juristischen Denker" zitiert zu haben, er verwies auch konkret auf die Berichterstattung von Fox und sagte: "Ich habe mir darüber keine Meinung gebildet. Sie sollten nicht mir sprechen. Sie sollten mit Fox sprechen".

Das brachte den Sender in die unangenehme Situation, seinem eigenen Experten öffentlich widersprechen zu müssen. Fox-Moderator Shepard Smith sagte, "Fox News weiß von keinen Beweisen dafür, dass der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten überwacht wurde, zu keiner Zeit, auf keine Weise."

Zum selben Schluss kam James Comey, Direktor des FBI, in einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress: Es gebe keine Beweise, dass Barack Obama versucht hätte, Donald Trump abzuhören. NSA-Chef Mike Rogers, der ebenfalls gehört wurde, stimmt Comey zu. Auch gebe es keine Hinweise, dass Obama den britischen Geheimdienst um Hilfe gebeten hätte.

Über die Anhörung wurde auch bei Fox News berichtet. Eigentlich wäre das ein Fall für den Rechtsexperten Napolitano gewesen. Aber der war zu dem Zeitpunkt wohl schon aus dem Programm genommen.