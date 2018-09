Furiose Politserie "Baron Noir" Élysée extrem

"35 Prozent für die Linke, 35 für die Rechte, 30 für den Front National." Am Anfang der neuen "Baron Noir"-Staffel erinnert der alte sozialistische Parteistratege Philippe Rickwaert (Kad Merad) die Präsidentschaftskandidatin Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis) daran, wie sich das politische Spektrum in Frankreich aufteilt. Kommt uns der Polittausendsassa Rickwaert jetzt allen Ernstes mit der ollen Wahl-Arithmetik von vor 2017?

Ein paar Folgen später ist dieses Lagerdenken beim Power Couple schon wieder passé. Da schwärmt Rickwaert vom "Demokratieschock", in den man das Land stürzen wolle, da gelobt Dorendeu: "Ich will das ganze System verändern." Handstreichartig und mit leichtem politischen Gepäck soll die Parteienlandschaft umgekrempelt werden. Élysée extrem. Rickwaert lakonisch: "Es gibt keine Linke und Rechte mehr, das ist vorbei."

Nichts ist so unzuverlässig wie der politische Weggefährte von einst - und nichts so alt wie die Serienepisode von gestern. Im Falle von "Baron Noir" spielen die Flüchtigkeiten zweier Welten wunderbar zusammen: die des französischen Politbetriebs, wo durch die Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten die alten Konstellationen fortgespült worden sind. Und die des neuen internationalen Serienbetriebs, der sich mit immer raffinierteren Erzählweisen unentwegt selbst erneuert.

Die erste Staffel von "Baron Noir" (Drehbuch: Eric Benzekri und Jean-Baptiste Delafon) wurde 2015 gedreht, als in Frankreich noch die alte Arithmetik galt. Die Serie war vom französischen Pay-TV-Anbieter Canal+ produziert worden und soll in über 30 Länder verkauft worden sein. Deshalb wartete man mit der Produktion der zweiten Staffel, die dann kurz vor und kurz nach Macrons Einzug in den Élysée 2017 entstand.

Ein Großteil der neuen Folgen war also schon geschrieben, da mussten die Autoren nachjustieren: Ihre Helden und Antihelden kommen in der fertigen Serie zwar weiterhin aus dem linken Lager, sie legen auf einmal aber eine Art postideologischen Pragmatismus nach Macron-Art an den Tag.

In Fußfesseln durch den Politbetrieb

In der ersten Staffel hatte sich Rickwaert, der Prolet aus dem Norden, während eines Finanzskandals für die Partei geopfert und ging in den Knast, in der zweiten kehrt er in Fußfesseln zurück und dient sich der sozialistischen Präsidentschaftskandidatin und späteren Präsidentin, einer wirtschaftsliberal denkenden Sozialistin, als Berater an. Dass Rickwaert-Darsteller Merad mit Halbglatze und Bart aussieht wie SPD-Buhmann Martin Schulz, verleiht ihm aus deutscher Perspektive eine besondere Würze.

In einer der vielen kunstvoll entfesselten Dialogszenen erklärt Rickwaert, dass Dorendeu nicht auf Märtyrerin machen soll: "Wir wollen nicht Jeanne d'Arc, wir wollen den Typen, den sie gerettet hat. Karl VII., König von Frankreich. Das sollte sie nicht verwechseln, Jeanne d'Arc bin leider ich."

Sony Channel Nein, das ist nicht SPD-Mitglied Martin Schulz, sondern Sozialist Philippe Rickwaert

Sich opfern für die Partei - so ein Gedanke könnte auch von Schulz stammen. Doch Schulz' französisches Serienpendant steht nicht schmollend in der Ecke, sondern schmiedet Strategien in einem politischen System, in dem sich offenbar weder mit sozialistischen Heilslehren noch mit gaullistischen Traditionen länger Mehrheiten bilden lassen und es der Front National in die Stichwahl geschafft hat. Es gilt eine neue Mitte zu definieren - und wenn die alte Mitte dafür zerstört werden muss. Demokratie im Stresstest.

Auch das zeigt "Baron Noir" - sowohl auf das politische System als auch auf die Serienkunst bezogen - meisterhaft: wie Avantgarde Mainstream wird. Oder, wie es Politschnackdaddy Rickwaert auf den Punkt bringt: "Politik ist wie Jazz. Spielst Du einen falschen Ton, reitest Du drauf rum. Dann machst Du eine geile Impro, und alle müssen sie nachspielen."

Der Erzählpuls von "Baron Noir" ist hoch, in Fünf-Minuten-Taktung sieht man hier alte Gewissheiten gekippt, feinnervig werden Verweise aufs neue Macron-Frankreich inklusive Terrorbekämpfung und Arbeitsmarktreformen eingewebt. Die acht Folgen laufen ab Donnerstag beim Sony Channel, wir zeigen vorab die erste Folge der zweiten Staffel - ein atemberaubendes Umbruchsszenario aus dem roten Herzen des Kontinents.

"Baron Noir", Staffel 2, ab Donnerstag beim Sony Channel, abrufbar bei Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video