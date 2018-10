1. Sind die ohnehin ja fest im Unterkomplexen operierenden Texter der Bause'schen Off-Kommentare jetzt auch noch ernsthaft zu faul zum Alliterieren geworden? Gibt es jetzt wirklich keine zinnoberroten Ziegenwirte und radikalsozialistischen Rinderwirte mehr?

2. Wie lange ist es, anatomisch gesehen, möglich, mit schleifender Emotionskupplung derart obertourig freudig-ich-werd-verrückt-hysterisch zu sprechen wie Inka Bause, ohne dass das Zwerchfell kracht?

3. Wenn inzwischen auch Bauern aus Kanada, Luxemburg, Österreich und Namibia teilnehmen - ist das nur Exotik-Exploitation oder doch ein zartes Indiz dafür, dass die hiesigen Bauern inzwischen nicht mehr so große Lust auf öffentliche Verhohnepiepelung haben?

4. Apropos Namibia: Entspricht es wirklich den Tatsachen, dass auf der Farm von Bauer Jörn, der in vierter Generation in Namibia wirtschaftet, "ein alter afrikanischer Stamm" lebt - oder wirtschaftet Bauer Jörn auf dem Land eines alten afrikanischen Stammes?

5. Kommt es tatsächlich niemandem komisch vor, Simpelmänner im Jahr 2018 unwidersprochen und ganz selbstverständlich im Fernsehen sagen zu lassen, sie suchten eine Frau für "die weibliche Wärme im Wohnbereich" und sie ein Bild der Bewerberin damit kommentieren zu lassen, hier sei ja durchaus "a mords Hoiz vor da Hüttn do"?

6. Können Dialoge wie dieser bitte, bitte gescriptet sein?

Er: Bist du Fleischesser?

Sie: Ich kann auch gut schießen!

Er: Schießen ist Männersache.

7. Werden bei den Kennenlerngesprächen beim Scheunenfest eigentlich hinterher aufwändig die Szenen herausgeschnitten, bei denen die Bauern die Gebisse und Klauen der Frauen überprüfen?

8. Wenn man beruflich eine Szene, in der jemand von seinem Kickbox-Hobby erzählt, mit dem Lied "Kung Fu Fighting" unterlegt; eine Passage, in der viel geschwiegen wird, mit "Words don't come easy"; und die Einlassungen einer Kandidatin, sie besäße einen Chihuahua mit dem Lied, nun ja: "Chihuahua" begleitet - wie stumpf fühlt man sich dabei?

9. Tröstet es aber ein bisschen, wenn man dafür den Einmarsch der Männer beim Scheunenfest mit der Totalmelodie von "Falcon Crest" unterlegen darf?

10. Können wir nicht vielleicht doch einfach damit aufhören?