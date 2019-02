Doppelnamen-Witz WDR entscheidet über Ausstrahlung von Bernd-Stelter-Gag

"Wir machen hier ganz einfach Karneval, und was ich mache, sind Witze." Damit schien die Sache für den Karnevalisten Bernd Stelter abgehakt. Zuvor hatte er bei einer Karnevalssitzung im Kölner Gürzenich einen Gag über den Doppelnamen von CDU-Chefin Annegret Kamp-Karrenbauer gemacht. Daraufhin war eine wütende Frau auf die Bühne gekommen und hatte sich beschwert. Am Rosenmontag (4. März) soll die Sitzung im Ersten ausgestrahlt werden. Ob diese Szene dann zu sehen sein wird, ist allerdings noch unklar.



Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) dem SPIEGEL bestätigte, sei noch nicht entschieden, welche Ausschnitte tatsächlich am Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlt würden. Das sei gängige Praxis, und die Ausstrahlung sei stets ein Zusammenschnitt der Sitzung. "Wir werden über unsere Entscheidung informieren", sagte eine Sprecherin. Ob diese Entscheidung auch als Reaktion auf den von vielen als unangemessen und frauenfeindlich empfundenen Witz des Komikers zu verstehen ist, wollte sie nicht kommentieren.

Der WDR hatte die Szene am Wochenende selbst in den sozialen Medien geteilt, was zu einem großen Echo führte, unter anderem unter dem Hashtag #stelterGATE:

Ausgelassene Karnevals-Stimmung bei der Fernsehsitzung mit Bernd Stelter im #Gürzenich in #Köln. Bis eine wütende Frau auf die Bühne kommt. Was dann passiert, seht ihr hier im Video: pic.twitter.com/bevPTjYXcS — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) February 23, 2019

Bei der Karnevalssitzung am vergangenen Freitag hatte sich Stelter über den Doppelnamen der CDU-Chefin lustig gemacht und gefragt, ob ein Standesbeamter sie nicht hätte warnen können oder vielmehr "warnen müssen". Eine als Matrosin verkleidete Frau war daraufhin auf die Bühne gekommen.

"Fragt mal irgendjemand, was für einen Scheißnamen ein Mann hat, den die Frau annimmt?", raunzte sie Stelter an. Und weiter: "Ja, Männernamen sind immer toll, und Frauennamen sind immer scheiße, und Doppelnamen sind doppelscheiße." Stelter rechtfertigte sich damit, dass er nur "Witze" mache. Ob das der WDR auch so sieht, wird sich in dieser Woche zeigen.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Veranstaltungsort der Karnevalssitzung korrigiert.