Bestseller-Verfilmung Julia Roberts wird Serien-Star

Hollywoods A-Liga strebt vehement ins Fernsehen, wo vor allem für Frauen zurzeit interessante Rollen entwickelt werden. Nach Meryl Streep, die mit "Star Trek"-Erneuerer J.J. Abrams eine Serie für Warner Bros. dreht, und Julianne Moore, die in David O. Russells TV-Projekt eine tragende Rolle spielen wird, hat sich nun erstmals auch Julia Roberts für ein Serien-Format entschieden.

Die 49-jährige Oscar-Gewinnerin ("Erin Brockovich"), berühmt geworden als "Pretty Woman", war zuletzt neben George Clooney in Jodie Fosters Satire "Money Monster" zu sehen. Nun wird sie die Hauptrolle in der auf eine Staffel beschränkten Verfilmung des US-Bestsellers "Today Will Be Different" von Maria Semple übernehmen. Das melden Hollywood-Branchendienste.

In Semples Buch geht es um die Hausfrau Eleanor Flood, die beschließt, endlich ihr Leben in den Griff zu kriegen. Aber es kommt immer wieder etwas dazwischen: Ihr Ehemann verschwindet, ihr Sohn hat Probleme in der Schule, die Welt steht Kopf.

Hinter der von Roberts' Produktionsfirma Red Om kofinanzierten TV-Serie steckt eine renommierte Indie-Filmfirma, die sich mit dem hochkarätigen Projekt auf dem lukrativen Fernsehmarkt behaupten will: Annapurna Pictures produzierte in diesem Jahr unter anderem Richard Linklaters "Everybody Wants Some!!", "Wiener Dog" von Todd Solondz sowie die Anarcho-Animationskomödie "Sausage Party". Semple, selbst ehemalige TV-Autorin und -Producerin, schreibt die Serien-Adaption ihres Romans praktischerweise gleich selbst. "Das wird ein großer Spaß", sagte sie dem "Hollywood Reporter".

Auch Semples erster Roman, "Where'd You Go, Bernadette" (2012) war ein Bestseller in den USA und wird zurzeit von Indie-Regisseur Linklater verfilmt.