Nach Belästigungsvorwürfen Fox News zahlt gefeuertem Co-Chef Abfindung in Millionenhöhe

Der stellvertretende Kommunikationschef des Weißen Hauses Bill Shine hat Millionen von Dollar von der Muttergesellschaft von Fox News Channel als Abfindung bekommen. Weitere Millionenzahlungen sind vorgesehen, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht, der die Finanzen des Senders offenlegt.

Der am Freitag veröffentlichte Bericht zeigt, dass Shine nach seinem Ausscheiden im Mai 2017 Abfindungszahlungen in Höhe von 8,4 Millionen Dollar von 21st Century Fox erhielt. Außerdem wird er 2018 und 2019 Bonus- und Optionszahlungen in Höhe von sieben Millionen Dollar für die zwei Jahre erhalten. Die Vereinbarung läuft am 1. Mai 2019 aus.

Shine arbeitet seit Anfang dieses Jahres für die Trump-Regierung. Er musste von seinem Amt als Co-Präsident von Fox News zurücktreten, nachdem bereits der bekannte Moderator Bill O'Reilly und Fox-News-Gründer Roger Ailes ihre Posten wegen Vorwürfen von sexueller Belästigung räumen mussten.

Shine galt als Vertrauter von Ailes. Ihm selbst wurden keine sexuellen Übergriffe vorgeworfen. Es soll jedoch jahrelang von den Übergriffen gewusst haben, ohne etwas zu unternehmen.

Die ehemalige Moderatorin Gretchen Carlson hatte Ailes in einer Gerichtsklage beschuldigt, sie jahrelang sexuell bedrängt zu haben. Mehrere Kolleginnen schlossen sich der Klage an. O'Reilly und Fox News sollen zudem 13 Millionen Dollar, rund 12,2 Millionen Euro, an fünf Frauen gezahlt haben, die dem Starkommentator Belästigung vorgeworfen hatten.

Es ist nicht der einzige Skandal bei Fox News. Mehrere Mitarbeiter haben Klage gegen den Sender wegen rassistischer Diskriminierung eingereicht. Fox News streitet die Vorwürfe vehement ab.