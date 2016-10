Trump-Skandalvideo Billy Bush verlässt NBC mit hoher Abfindung

Nach der Beurlaubung folgt der Abschied - mit einer millionenschweren Abfindung. Der Moderator Billy Bush - Cousin von Ex-Präsident George W. Bush - war unlängst in berufliche Schwierigkeiten geraten: Er war der Gesprächspartner von Donald Trump in dem Video aus dem Jahr 2005, in dem der republikanische Präsidentschaftskandidat mit seinen sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlte. Daraufhin wurde Bush von seinem Vorgesetzten bei der "Today"- Show beim Sender NBC suspendiert.

Jetzt hört Bush auch ganz offiziell bei NBC auf. Laut "New York Times" hat er sich mit seinem ehemaligen Arbeitgeber nach Verhandlungen auf eine Abfindung in Millionenhöhe geeinigt. Außerdem gebe es in der Einigung zwischen Bush und NBC keine Wettbewerbsklausel, Bush dürfte also sofort wieder anfangen zu arbeiten. Auch bei der Konkurrenz von NBC.

In einem Statement äußerte sich Billy Bush zum Ende seiner NBC-Karriere: "Ich bin sehr dankbar für die Unterhaltungen, die ich mit meinen Töchtern hatte und für die Unterstützung meiner Familie, Freunde und Kollegen. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt."

Die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump war in Schwierigkeiten geraten, nachdem das Video mit den frauenfeindlichen Äußerungen aufgetaucht war. Trump selbst verkündete, er sei nicht stolz auf das, was er gesagt hatte - tat es letztlich aber als "locker room talk" ab. In einem Interview mit CNN verteidigte Melania Trump ihren Ehemann und warf Billy Bush vor, Trump angestachelt zu haben.

Bush war erst seit August Moderator bei NBC, wo man jetzt nach einem Ersatz sucht. In einer Mitteilung sagte Noah Oppenheim, Chef von "Today": "Obwohl er ein neues Mitglied des 'Today'-Teams war, war er doch ein geschätzter Kollege und langjähriges Mitglied der großen NBC-Familie. Wir wünschen ihm viel Erfolg."