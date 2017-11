ARD-Geburtstagsfilm Der Mann, der Boris Becker war

Boris Becker plant schon mal seinen Tod. In Wimbledon möchte er begraben werden, sagt er gleich am Anfang in diesem Film. Dort, wo er 1985 seinen größten Triumph feierte, dort, wo er heute mit Frau und Kind lebt und von wo aus er seine Schulden verwaltet. Spielfeld, Schlachtfeld, Friedhof, Triumph, Niederlage, Begräbnis, das liegt bei ihm alles ziemlich dicht beieinander.

90 Minuten dauert das ARD-Porträt "Boris Becker - der Spieler", es fährt noch einmal alle legendären Momente im Leben des Tennisstars auf, von den in den Londoner Himmel gereckten Fäuste 1985 beim ersten Wimbledon-Sieg bis zu den Besuchen beim Papst, von den blutig gespielten Beinen und Füßen während des Davis-Cup-Marathons gegen McEnroe 1987 bis zu den Glamour-Shots mit Lady Di. Dazu werden dann noch mal die bekannten Superlativ-Phrasen abgespult.

Was aber nach Sichtung in Erinnerung bleibt von dem Mann, der Boris Becker war, sind diese aktuellen Bilder: Wie er seinen von den sportlichen Torturen und unternehmerischen Wagnissen ruinierten Körper humpelnd, gebeugt, auf Krücken durch die Welt schleppt, während er mit eher ungeschickten Tricks seine Schulden zu verschleiern versucht. Wie er mit flackerndem Blick in die Kamera erklärt, weshalb Morgen, nächsten Monat oder nächstes Jahr alles besser wird.

Ein Jahr lang begleiteten die Journalisten Michael Wech und Hanns-Bruno Kammertöns Boris Becker, sie waren mit ihm auf Erinnerungstour in Monte Carlo, sie waren mit ihm im Familienurlaub auf Ibiza, sie waren mit ihm auf einem zwölfstündigen Poker-Marathon in einem Spielcasino an der tschechisch-deutschen Grenze. Becker ließ sie ganz nah ran. Schließlich sollte die Dokumentation, die am Montag, zwei Tage vor seinem 50. Geburtstag, ausgestrahlt wird, eine große Huldigung werden. Rausgekommen ist eher ein Nachruf zu Lebzeiten.

Der Wow-Effekt nach der Fast-Niederlage

Und Becker, der sich vor der Kamera mal kampfwillig, mal todessehnsüchtig gibt, hatte da offensichtlich nichts einzuwenden. Offensiv lud er die Filmemacher dazu ein, das zu filmen, was sie sahen: einen angeschlagenen Mann, der ums Überleben kämpft. Der Medienmensch Becker weiß, was für ein wunderbarer Wow-Effekt entsteht, wenn man fast am Boden liegend mit einem Hechtsprung das Spiel rettet. Die schönsten Siege sind die, die der Beinahe-Niederlage abgerungen werden. Auf so einen Sieg hofft Becker jetzt.

Und deshalb strahlt er trotz des Insolvenzverfahrens, das ihn während der Filmaufnahmen begleitet, stets eine gewisse Siegeslaune aus. Nach dem Motto: Wartet mal ab, die Krücken sind bald weg, die Finanzbeamten habe ich schnell wieder von den Hacken, ich gebe dann wieder Vollgas. Er sagt in solchen Momenten poetisch zergrübelte Sätze wie: "Ich meine, dass ich mit 50 zum ersten Mal zum Mann werde, nun werde ich mein Leben selber gestalten."

Andere sehen das anders. Gerade Menschen, die ihm nahe standen oder stehen, sagen vernichtende Dinge. Sein ehemaliger Manager, der Rumäne Ion Tiriac etwa. Der war einmal eine Art Ersatzvater für Becker und wurde durch ihn zum Milliardär. Tiriac führt die Filmemacher durch seinen Oldtimer-Park, der die teuerste Sammlung ihrer Art auf der ganzen Welt sein soll, und erklärt das Tennisgeschäft so: "15 Prozent werden auf dem Court verdient, 85 neben dem Court." Auch Becker habe reichlich verdient. Bestürzt sagt der Rumäne: "Allein von den Zinsen hätte er für immer leben können. Und fünf Generationen nach ihm."

Jeder glaubt Boris Becker verstehen zu können. Und doch: Unverständnis und Staunen, wo man hinhört. Wer weiß also, was ihn bewegt und antreibt? Vielleicht nicht mal die eigene Frau Lilly. In dem ARD-Porträt machen sie und ihr Mann fast alles zusammen, aber manchmal spricht auch sie von ihm wie von einem Mysterium: "Er hat diese Borderline-Wut, but he is fine."

Das ist der wunderbare Widerspruch an diesem Film über den Mann, der Bumm-Bumm-Boris, der das Bobbele, der für alle einfach nur der Boris war: Trotz aller Nähe zum angezählten Helden, humpelt dieser den Filmemachern davon. Nach dem Motto: Ich zeige euch alles, aber, ätsch, bildet euch nicht ein, mich zu kennen. Vielleicht der letzte große Sieg des Boris Becker.

"Boris Becker - der Spieler", Montag, 20.15 Uhr, ARD