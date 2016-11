Vorstoß im Bundesrat Bundesländer wollen ARD und ZDF Kartell-Privilegien verschaffen

Die Bundesländer wollen ARD und ZDF durch eine Novellierung des Kartellrechts wirtschaftliche Vorteile gegenüber den Privatsendern verschaffen. Das zeigt ein Antrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen im Bundesrat. Das Papier sieht vor, das Wettbewerbsrecht auf öffentlich-rechtliche Sender auszudehnen. Bislang werden nur Presseverlagen Kooperationen ermöglicht.

Über den Antrag soll am Freitag im Plenum des Bundesrates abgestimmt werden. Die Privatsender fürchten, dass die Reform zu ihren Lasten gehen könnte: ARD und ZDF könnten dann nicht nur bei IT und Technologie zusammenarbeiten, sondern mit vereinten Gebührengeldern TV-Rechte einkaufen. Die Länder argumentieren, dass die Gebührenkommission KEF die Öffentlich-Rechtlichen aufgefordert habe, über Kooperationen Millionensummen einzusparen, um die Gebührenzahler zu entlasten.

Beim ZDF heißt es, die politisch erwünschte Zusammenarbeit unterläge bisher kartellrechtlicher Kontrolle. "Prinzipiell besteht damit das Risiko eines Verbots", heißt es in einer Stellungnahme des ZDF. Dieses Risiko soll durch den Vorstoß der Länder über den Bundesrat abgestellt werden.

Beim Branchenverband der Privatsender VPRT heißt es dagegen, der Antrag stelle "vorrangig und einseitig Partikularinteressen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in den Vordergrund". Kartellrechtliche Privilegierungen dürfe es nur für alle TV-Sender geben - oder für keinen. Der Verband hat seine Position auch in einem Brief an den Bundesrat deutlich gemacht.

Im Bundestag stehen die politischen Chancen für den Vorstoß schlecht: Das Bundeswirtschaftsministerium und die Koalitionsfraktionen haben ihre Ablehnung signalisiert.