Sat.1-Krimiserie "Criminal Minds" endet nach 15 Staffeln

Am Donnerstagabend strahlte Sat.1 die Folge "Worte aus dem Grab" aus - mumifizierte Leichen werden bei Renovierungsarbeiten in einem Haus entdeckt. Ein Fall für die BAU, die Verhaltensanalyse-Einheit des FBI, die in den ganzen Vereinigten Staaten ermittelt - von ihren Fällen handelt die TV-Serie "Criminal Minds". Ein Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war nun gewiss kein Traumwert, aber immerhin ziemlich genau im Senderdurchschnitt.

"Criminal Minds" läuft seit 2006 im Programm des deutschen Privatsenders, seit 2012 hat die Serie bei Sat.1 ihren Stammplatz am Donnerstagabend. Lange Zeit waren die Marktanteile in der Zielgruppe zweistellig. Derzeit werden die Folgen der 14. Staffel ausgestrahlt - doch nun ist ein Ende der Ermittlungen abzusehen.

Wie der US-Branchendienst "Variety" meldet, hat der US-Sender CBS, in dessen Programm "Criminal Minds" schon seit 2005 ausgestrahlt wird, eine zehn Folgen umfassende 15. Staffel in Auftrag gegeben - zugleich aber angekündigt, dass dies die letzte Staffel der Serie sein werde.

Auch in den USA erreicht "Criminal Minds" nicht mehr die Zuschauerzahlen der Hochzeiten (noch 2014/2015 waren es im Staffeldurchschnitt über 14 Millionen, zuletzt knapp 10). Außerdem wurde der Schauspieler Thomas Gibson 2016 nach einem handgreiflichen Streit mit einem Produzenten gefeuert. Zuletzt gab es Vorwürfe gegen den langjährigen Chef des Kamerateams, der gegenüber Crewmitgliedern sexuell übergriffig geworden sein soll.