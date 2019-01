Wie aufmerksam! Kurz vor Beginn des diesjährigen Dschungelcamps härtete Sat.1 seine Zuschauer mit "Dancing on Ice" noch rasch mit kalten Prasselgüssen gegen die zu erwarteten Promi-Sprachblähungen beim Konkurrenzsender RTL ab. "Ich liebe die Herausforderung", "Ich will meine Grenzen austesten" flatulierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Eislaufshow in ihren Einspielfilmchen durch das altbekannte Repertoire all jener vermeintlichen Motivations-Kehrverslein, die wir am Freitag beim Dschungeleinzug alle noch mehrfach hören werden.

Schon 2006 gab es eine Staffel von "Dancing on Ice", die damals noch bei RTL lief, nun schickt Sat.1 wieder acht Promis in Begleitung von Eislaufprofis auf die Glattfläche. Ihre mögliche, im Schnelldurchlauf durchgehechelte Blitzentwicklung vom Bewegungsdussel zum Geschmeidigkeitsgenie scheint zunächst wie eine Frostvariante des RTL'schen "Let's Dance", hat aber mehrere strukturelle Vorteile gegenüber der Tanzleistungsshow.

So scheint es zunächst einmal unwägbarer und schwer einzuschätzen, wer mit dem völlig ungewohnten Glitschgrund besser zurecht kommen wird als die anderen - sämtliche Kandidaten haben keine Schlittschuh-Vorbildung.

Das aus dem Frühstücks- und Feierabendfernsehen bereits eingespielte Moderatorenpaar Marlene Lufen und Daniel Boschmann strahlt außerdem auf Anhieb weniger hakelige Knirschmomente aus als die immer etwas zwangsabkommandiert wirkenden Daniel Hartwich und Victoria Swarovski (sollte aber in den nächsten Folgen dringend auf die gelegentlichen, qualvollen Plattwortspiele und eingeübten Offensichtlichwitze verzichten).

Und, der wohltuendste Unterschied: Bei "Dancing on Ice" laufen Laien und Profisportler ihre Choreografien tatsächlich zu Originalliedern, es gibt keine grausliche Zerhackstückelungs- und Verknödelband, wie sie bei "Let's Dance" ihr schauriges Werk verrichtet. Nervig und ermüdend war indes die allzu enge Werbeblock-Taktung in der ersten Hälfte der Show, die jeden Dramaturgieversuch gnadenlos zerdepperte.

Auch die Jury, bestehend aus Olympiasiegerin Katarina Witt, "Höhle der Löwen"-Investorin und "Let's Dance"-Alumna Judith Williams, Helene-Fischer-Choreograf Cale Kalay und Eiskunstlauf-Kommentator Daniel Weiss, blieb noch etwas zu lobhudelig-blässlich. Und so häufig, wie Désirée Nicks Muskelfaserriss erwähnt wurde, den sie sich im Training zugezogen hatte, hörte man nur den V-Ausschnitt-"Bachelor" Oliver Sanne davon berichten, dass er als Kind wirklich ziemlich moppelig gewesen sei.

Wie spannend die Eislauf-Bildungsreise in den kommenden sechs Folgen tatsächlich sein wird, darf man nach dem Auftakt dann allerdings schon wieder leicht unkig betrachten: Schon nach ihren tatsächlich sehr beeindruckenden ersten Kür-Darbietungen (nach drei Monaten Training) zeichneten sich Formatehopperin Sarah Lombardi und Schauspieler Timur Bartels als deutliche Favoriten ab: Sie zogen ihre Kurven deutlich flüssiger und souveräner als die Konkurrenz, die teilweise doch deutlich ins Trudeln geriert.

Rührungstrigger und Kitschkeule

Schrill umkreischt war der Auftritt von John Kelly. Vertreterinnen der offenbar nach all der Zeit immer noch unverwüstlichen Kelly-Family-Fanschaft umjubelten im Hallenstudio seinen hochdramatisch verzwirbelten Lauf: Als Junge musste er 1980 den geliebten Ballettunterricht aufgeben, weil er seinerzeit in "Who'll come with me", dem ersten Nummer-1-Hit der Kellys, die Leadstimme sang. Nun kehrte er zurück zum Tanz - und lief seine erste Choreografie ausgerechnet zu, genau: dem vermaledeiten Hit von einst.

Dem etwas grob in Form gedengelten Rührungstrigger zog Judith Williams dann nochmal die Kitschkeule über, mit bebender Pathosstimme rief sie Kelly zu: "Tanze, tanze, tanze auf dem Eis!" Sie sei "Expertin für Emotionen", hatten die Moderatoren kess behauptet, aber angeblich habe (der von seiner eigenen Leistung zu Tränen gerührte) Kandidat Detlef Soost auch "viel getan für die Fitnessbranche in Deutschland", und seine Eiskollegin Aleksandra Bechtel "hat Viva groß gemacht".

Die erste Kandidatin ist schon raus

Im finalen Shootout der beiden Schwächstbepunkteten musste sich Désirée Nick dann gegenüber Sarina Nowak, ehemaliger "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin, geschlagen geben und flog als Erste. Schade, denn ihre Trainingsszenen waren dank ihres engagierten Gezeters mit Abstand die amüsantesten.

Für die nächsten Sendungen könnte man sich dann auch ein bisschen mehr Eiskunstlaufsprech wünschen: "Den Eierlauf kannst du ja schon!" und "Du machst ja schon die Zitrone!", hatten die Profis im Training ihre Schützlinge nebulös gelobt, da scheint noch einiges zu holen. Und die bislang noch arg buttrig-gnädige Jury dürfte durchaus hier und da die gestrenge Eiskunstlaufklischeemutter herauskehren.