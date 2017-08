US-Talkshow-Legende David Letterman kündigt Comeback an

David Letterman hat zwei Jahre nach seinem Abschied aus dem Late-Night-Fernsehen eine eigene Serie beim Streamingdienst Netflix angekündigt. Die noch unbenannte Serie aus sechs Folgen von je einer Stunde solle kommendes Jahr Premiere haben, teilte Netflix mit.

Letterman will darin ausführliche Gespräche mit jeweils einem Gast führen und auf Außenterminen zugleich "seiner Neugier und seinem Humor" nachgehen. Er moderierte die beliebte "Late Show" beim Sender CBS von 1993 bis 2015 und prägte das Genre mit neuen Formaten und seinem bissigen, verbitterten Stil.

Seine Ankündigung, in den Ruhestand zu gehen, enttäuschte viele Fans. Bei CBS und zuvor in der Show "Late Night" beim Sender NBC hatte Letterman insgesamt 33 Jahre lang Late-Night-Fernsehen gemacht.

Nun zeigte sich der 70-Jährige "begeistert und glücklich" über das neue Projekt und sagte: "Wenn du in den Ruhestand gehst, um mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen, frag erst deine Familie." Der aus dem US-Bundesstaat Indiana stammende Letterman lebt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn Harry, 13, in New York.