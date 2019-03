ARD-Thriller über Clans Die großen Unbekannten

Man kennt das aus Hollywood. Manchmal kommen kurz nacheinander zwei Filme in die Kinos, die das gleiche Thema haben. Die beiden "Robin Hood"-Versionen von 1991 etwa, oder zwei Truman-Capote-Biopics im Jahr 2006. Ein ähnliches Phänomen ist jetzt bei ARD und ZDF zu beobachten: Die Sender zeigen zwei Filme zum Thema Clan-Kriminalität, im Abstand von nur vier Tagen. Das ZDF legte am Montag mit "Gegen die Angst" vor, jetzt folgt der ARD-Thriller "Der Auftrag".

Eigentlich ist es immer so, dass am Ende einer der beiden Filme als Sieger vom Platz geht. Wer war der definitive Robin Hood der Neunzigerjahre? Kevin Costner, wer erinnert sich noch an Patrick Bergin? Und wer blieb als Capote im Gedächtnis? Natürlich Philip Seymour Hoffman, nicht Toby Jones. Beim Clash der Clan-Filme dagegen ist kein eindeutiger Sieger auszumachen. In ihrer Herangehensweise sehr unterschiedlich, ähneln sie sich umso stärker in einem Punkt: der Ignoranz ihrem Thema gegenüber.

Man könnte sich beide hintereinander ansehen ("Gegen die Angst" steht noch bis zum 21.6. in der ZDF-Mediathek) und hätte doch nichts gelernt über Familien, die vor Jahrzehnten nach Deutschland einwanderten und hier kleine Reiche errichteten, in denen nicht der deutsche Staat das Recht durchsetzt, sondern kriminelle Großväter, Väter, Onkel, Cousins. Das Desinteresse an diesen Menschen und ihrer Geschichte, das ihre Machenschaften erst begünstigte, es setzt sich fort in diesen beiden Filmen.

In "Gegen die Angst" äußerte sich die Entpolitisierung in einem seifenoperhaften Plot; in "Der Auftrag" von Regisseur Florian Baxmeyer und Drehbuchautor Karsten Schmidt werden kriminelle Clan-Mitglieder noch stärker an den Rand der Erzählung gedrängt. Hier sind sie nur mehr Chimären oder, besser noch: handlungstreibende Elemente. Sie dienen dazu, die zentralen Figuren zu bedrohen und einen finsteren Thriller-Mechanismus in Gang zu setzen. "Entweder heißen sie Ahmed oder Mohammed - nie weiß man, über wen man eigentlich redet", sagt hier ein LKA-Beamter. Viel genauer will es auch der Rest des Films nicht wissen.

Darum steht im Mittelpunkt der Geschichte auch die Personenschützerin Sarah Brandt (Anna Bederke), die gleich bei ihrem ersten Einsatz für das Landeskriminalamt Berlin mit einem dramatischen Fall konfrontiert wird. Der 16-jährige Miki (Aaron Hilmer) hat den Mord an einem Spitzel beobachtet, den das LKA im Sayed-Clan installieren wollte. Der Jugendliche will gegen den Gangsterboss Ahmed Sayed (Timur Isik) aussagen und schwebt nun in akuter Lebensgefahr. Deshalb wird er gemeinsam mit seinen geschiedenen Eltern (Anja Kling, Gregor Bloéb) in die Nähe von Rom gebracht, wo ein gemischtes deutsch-italienisches Team ihn vor Anschlägen der Verbrecher beschützen soll.

Was natürlich, den Gesetzen des Genres folgend, mehr schlecht als recht klappt: bald sind zwei Beamte tot und die Familie landet stark lädiert wieder in Deutschland. Der Sayed-Clan lässt eben nicht mit sich spaßen, und es dauert noch einige überraschende Plot-Wendungen, bis Sarah Brandt mit ihrem alkoholkranken Kollegen Lobeck (großartig lakonisch: Oliver Masucci) das Leck lokalisiert hat, über das sich die Kriminellen mit Informationen versorgen.

Mehr bei SPIEGEL+ Kriminelle Großfamilien So herrschen die Clans in Deutschland

"Der Auftrag" ist vor allem im letzten Drittel ein durchaus spannender Krimi, der auf ein drastisches, düster-abgründiges Finale zusteuert. Im Blick auf die Sayeds zeigt sich allerdings eine bedenklich Ungenauigkeit. Der Film zeigt kein reales Milieu, er ordnet nicht kritisch die Geschäfte der Kriminellen und ihre Folgen ein. Stattdessen reduziert das Drehbuch die Zugewanderten zu klassischen Film-Bösewichten, und es arbeitet dabei mit klassischen Stereotypen der Filmgeschichte, die durchaus rassistisch grundiert sind. Orientalische Weisheiten dürfen sie zum Besten geben und perfide Drohungen ausstoßen, furchterregend mit den Augen rollen und ein möglichst vulgäres Deutsch sprechen. Eine eigene Geschichte aber, die gesteht das Drehbuch ihnen nicht zu.

Mitglieder krimineller Großfamilien sind hier und im ZDF-Pendant "Gegen die Angst" die anderen, die Ausländer, die unbekannten Zugewanderten. Ein wenig mehr Willen zur Differenzierung sollte man öffentlich-rechtlichen Produktionen eigentlich zutrauen. Das deutsche Fernsehen war schließlich schon einmal weiter, siehe "4 Blocks".

"Der Auftrag". 30. März, ARD, 20.15 Uhr