ARD-Klamauk "Der Nesthocker" Griff zum Klo

Ah, die gute alte Kotflut! Immer noch das grobschlächtige Klamaukmittel der Wahl, wenn eine Komödie ihren Zuschauern lieber die Krawumms-Keule überzieht, als mit etwas appetitlicherem Humor zu arbeiten. Und so inszeniert der 27-jährige, intrigierfreudige Sohn eben ein großflächig verschmiertes Verdauungs- und Versauungsdebakel im Gästeklo, das er dann der neuen Bekanntschaft seiner Mutter anhängt, um ihr den möglichen Störenfried effektiv grätzig zu machen und ihn ein für alle mal aus dem so behaglich gepolsterten Leben bei Mama zu drängen.

"Der Nesthocker", die Geschichte eines ausziehunwilligen Kindserwachsenen, der seine Mutter partout für sich alleine haben möchte und jeglichen Versuch zaghafter Liebesanbahnung aufs heftigste sabotiert, könnte eine nette, harmlose Komödie sein - fühlte man sich ihren Hauptfiguren clevernessmäßig nicht ständig so sehr überlegen, dass es schwer fällt, ernsthafte Sympathien für sie zu entwickeln.

Dümmlingsfrau Tina (Carin C. Tietze) bemerkt auch die kantholzigsten Manöver ihres Sprösslings nicht und umgluckt ihn mit provozierender Einfältigkeit. Etwa, wenn der Sohn sich beim Date grob zwischen die beiden Schmusewilligen plumpsen lässt, um unangenehm engagiert an seiner Mutter herumzumassieren. Dauersingle Armin, der leicht angeschusselte Bauzeichner (Francis Fulton Smith), tappst bei der Balz um Tina arglos in jede der offensichtlichen Fallen, die ihm das maliziöse Söhnchen Hendrik stellt - der wiederum nach fiesesten Ränkespielchen plötzlich eine unerklärliche Sturzbekehrung erfährt.

Immerhin gesteht das Drehbuch Hendrik-Darsteller Florentin Will (Rocket-Beans-Moderator und "Neo-Magazin-Royale"-Mitstreiter, der in diesem Schmonzumfeld eher deplaziert wirkt) im Gegensatz zu seinen Mitschauspielern noch eine zweite Charakterfacette zu. Ob das reichen wird, um junge Zuschauer zur biederen ARD-Primetime-Komödie zu locken, wie das die Verantwortliche mit dem Cast wohl im Sinn gehabt haben, darf man getrost anzweifeln.

Katastrophen mit Ansagen

In schlaueren Komödien kann der Reiz in dem dramaturgischen Kniff liegen, dass man eine drohende Katastrophe schon von weitem nahen sieht und sich dann an der kunstvollen, ideenreichen Entfaltung des Schlamassels erfreuen kann. Wenn allerdings Tina bei Achims ersten Besuch stolz ihre Rosenzucht präsentiert und erzählt, in ein paar Tagen käme eine Abordnung des Rosenzuchtverbands, um sie zu begutachten, ein überaus wichtiger Termin, auf den sie schon ewig hinfiebere - dann darf man wirklich niemals eine schlichte Klamaukserie gesehen haben, um nicht genau zu wissen, dass die so liebevoll gepäppelten Blümchen diesen Tag vermutlich nicht mehr erleben werden.

Einzig der Twist um eine Smartwatch kann überraschen, weil derartige Geräte als dramaturgische Vehikel naturgemäß noch nicht so ausgiebig durchgenudelt sind wie etwa die eingangs erwähnte Verdauungsdrastik.

Zur arg vorhersehbaren Handlung kommt noch ein stellenweise überfüttertes Spiel, das die Szenen mitunter comichaft überzeichnet. Wenn Armin zerrüttet, bewundernd, ängstlich ist, ist er das mit so großer Mimik, als müsste auch der kurzsichtigste Theaterbesucher in Reihe 20 seine Gefühlsregungen noch lesen können.

"Der Nesthocker" - Freitag, 20.15 Uhr, ARD