Sky-Serie "Der Pass" mit Julia Jentsch Das allgemein Unmenschliche

"Die Finsternis haßt Finsternis

weils da immer finster is

und weil ma ohne Licht

aber scho gar nix sicht."

Wolfgang Ambros



Es dauert gewöhnlich nicht lange, bis das große Aneinander-vorbei-reden anhebt, wenn Österreicher und Deutsche aufeinandertreffen. Erst recht, wenn sich die Kollision deutscher Korrektheit und österreichischen Laissez-faires nicht im Kaffeehaus, sondern im Rahmen einer gemeinsamen beruflichen Herausforderung ereignet. Man kann den Salzburger Kommissar Gedeon Winter (Nicolas Ofczarek) ganz gut verstehen, wenn er an einem Leichenfundort mitten in den Alpen sagt: "Deutscher Pass, deutsches Problem."

Damit kommt er natürlich nicht durch, schließlich zwingt die Serie "Der Pass", die am Freitag bei dem Bezahlsender Sky Deutschland Premiere feiert, die nationalen Eigenheiten von Deutschen und Österreichern zusammen und schickt Winter gemeinsam mit der deutschen Kommissarin Elli Stocker (Julia Jentsch) auf die Suche nach einem Massenmörder.

Nachtschwarz und abgründig

Diese Serie allerdings wächst von Folge zu Folge über sich hinaus, überwindet schnell das ja doch recht ermüdende Ausschlachten angeblicher nationaler Eigenheiten und landet auf bestürzend tragische Weise beim Allgemeinmenschlichen. Oder vielmehr: beim allgemein Unmenschlichen. Serienfernsehen, nachtschwarz und abgründig.

Absehbar war das nicht. Die vorangegangene Sky-Produktion "Das Boot" beeindruckte zwar als Klassiker-Update, wirkte aber durch ihre Nähe zum großen Vorbild wie ein Projekt mit Sicherheitsnetz. So wie "Der Pass": wieder keine echte Neuentwicklung, sondern eine Nacherzählung von "Die Brücke", der phänomenal erfolgreichen dänisch-schwedischen Serie, die das ZDF im Jahr 2012 ausstrahlte und die inzwischen schon an fünf anderen Ländergrenzen Nachahmer fand.

Wirklich originell ist es also zunächst einmal nicht, wenn das Drehbuch des Regie-Teams Cyrill Boss und Philipp Stennert (Mitarbeit: Mike Majzen) als Ausgangspunkt für ihre Geschichte eine Leiche auf den Grenzstein eines österreichisch-deutschen Alpenpasses legt. Zumal die ermittelnden Kommissare anfangs als wandelnde nationale Klischees daherkommen: Winter als saufender Melancholiker mit akuter Job-Aversion, Stocker als biedere Beamtin mit Lust auf den ersten großen Fall der Karriere. Sie: "Wir müssen dafür den richtigen Weg finden." Er: "Der richtige Weg führt am Arsch vorbei."

Das erste Opfer ist ein Schleuser, der für den Tod von Migranten verantwortlich war. Bald folgt ein zweites, ein prominenter Unternehmer, und schon wird es ungemütlich für das Ermittler-Team, denn jetzt steigen die Medien groß ein.

Ein Fall zum Ausnüchtern

Anzeichen dafür, dass "Der Pass" mehr ist als die Wiederverfilmung einer funktionierenden Formel, zeigen sich bei den komplexer werdenden Hauptfiguren. Winter ist ein verwundeter Einzelgänger, ein Wolfgang-Ambros-Hörer, der mit Alkohol und Drogen seine Kindheit verdrängt. Ein Hüne von Mann, dessen tänzelnde Bewegungen seine Verletzlichkeit andeuten. Im Verlauf nüchtert ihn der Fall immer mehr aus, er glaubt, darin einen neuen Sinn zu finden.

Ernüchterung erfährt auch die Figur der Ellie Stocker, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Anfangs ist sie freundlich-verbindlich, hat immer ein "Gute Arbeit!" auf den Lippen, ein "Oh, danke" und "Ich helfe gern". Davon bleibt bald nicht mehr viel übrig. Die Affäre, die sie mit ihrem Chef (Hanno Koffler) hat, wird öffentlich, Fehlschläge bei den Ermittlungen wollen nicht abreißen, und schließlich entzieht die Politik Ellie die Leitung. Selten wurde eine Figur, die alle Sympathien des Zuschauers genießt, so konsequent von den Ereignissen niedergetrampelt.

Gleichzeitig zieht die Intensität der Krimi-Handlung von Folge zu Folge an. "Der Pass" erfindet das Genre des Serienkiller-Thrillers nicht neu, aber wie geradezu furchterregend geschickt die Macher hier die sattsam bekannten Zutaten arrangieren, ist aufsehenerregend spannend. Die Dramaturgie borgt vor allem bei "Das Schweigen der Lämmer" und "Sieben", arrangiert ihr Material konsequent über den gesamten Erzählzeitraum von knapp acht Stunden und erarbeitet sich in dieser Zeit Freiräume.

Der Killer ist dem Zuschauer schon bald bekannt, und aus einer fiebrigen Tätersuche wird ein meisterhaft ausgefeiltes psychologisches Krimi-Drama, das noch in den letzten 15 Minuten für Überraschungen gut ist.

"Der Pass" ist durchaus eingebettet in ein kompliziertes Heute, ein rechter Politiker und eine YouTube-Influencerin treten auf, es geht um Vereinzelung, die Macht des Internets und digitale Überwachungsfantasien. Diese Aktualitäten treten aber zurück angesichts der hier mächtig sich ausbreitenden Trauer darüber, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, immer noch. Und die Welt kein Ort, der vergibt.

In Wolfgang Ambros' Song "Die Finsternis" wird es am Ende hell, "ma macht sich afoch söba Licht und siecht". Nicht so in "Der Pass". Die Dunkelheit, sie wohnt in uns und lässt uns niemals frei.

"Der Pass", ab 25. Januar auf dem Bezahlsender Sky Deutschland