"Bester Mehrteiler", "Bester Schnitt" und Albrecht Schuch als "Bester Schauspieler": In gleich drei Kategorien hat der TV-Mehrteiler "Gladbeck" über das Geiseldrama von 1988 beim Deutschen Fernsehpreis abgeräumt (eine Kritik zu dem Zweiteiler lesen Sie hier).

Häufiger nominiert waren die TV-Serien "Bad Banks" und "Das Boot" - sie kamen jeweils auf zwei Preise. Der Banken-Thriller "Bad Banks" mit Paula Beer und Désirée Nosbusch wurde bei der Gala in Düsseldorf zur besten Drama-Serie gekürt (hier finden Sie die Kritik zur Serie). Außerdem setzte sich die Serie in der Kategorie "Beste Regie" durch: Christian Schwochow hatte sie übernommen. Nominiert war die Serie in insgesamt sechs Kategorien.

Neun Nominierungen hatte die Serie "Das Boot" erhalten. Ausgezeichnet wurde sie nun für die "Beste Kamera", Darstellerin Vicky Krieps bekam zudem einen Fernsehpreis als beste Schauspielerin (eine Kritik können Sie hier nachlesen).

Video zu "Das Boot": "Hier werden die Helden gleich am Anfang schuldig"

Video Bavaria Fiction/Spiegel Online

Bei den Filmen setzte sich "Aufbruch in die Freiheit" durch: Er behandelt das Thema Abtreibung und spielt Anfang der Siebzigerjahre in einer Provinzstadt - als der sonntägliche Kirchgang noch Pflicht war und Empfängnisverhütung als des Teufels galt (mehr zum Film erfahren Sie hier). Die Macher widmeten den Fernsehpreis Frauen, die sich für die Abschaffung des Paragrafen 219a einsetzen.

In der Kategorie "Beste Primetime-Show" setzte sich "Let's Dance" gegen "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" und "Wer weiß denn sowas? XXL" durch. Bei den Unterhaltungsmoderatoren ging Luke Mockridge unter anderem für "Luke! Die Schule und ich" als Sieger hervor. Als "Beste Unterhaltung Late Night" wurde "Inas Nacht" mit Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller ausgezeichnet.

Video: Diese deutschen TV-Serien müssen Sie kennen

Video ZDF/ Ricardo Vaz Palma

Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Jürgen von der Lippe - für Shows wie "Geld oder Liebe". Bei seinem Auftritt in Düsseldorf trug er einen schwarzen Anzug. Eigentlich aber sei das Hawaiihemd für ihn Berufskleidung, sagte er vorab. "Alles andere würde die Leute verunsichern. Ähnlich wie, wenn ein Feuerwehrmann als Tanzmariechen verkleidet zum Einsatz fährt. Das würde auch unnötig verunsichern und den Menschen auch Angst machen."

Der Deutsche Fernsehpreis wird von den großen TV-Anbietern seit 1999 mit einer Unterbrechung jährlich verliehen. Stifter sind die Intendanten und Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1. In diesem Jahr moderierten Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka die Gala. Insgesamt gab es 28 Kategorien.

Die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2019 im Überblick: