"Die Geschichte eines Abends" Was sich Annalena Baerbock und Tim Wiese zu sagen haben

Forellenausnehmen als Teambuilding-Maßnahme, irgendwo in einer Waldhütte, stochern im Fischgekröse. "Du tust das Messer in das Poloch, bleibst aber mit dem Messer oben an der Bauchdecke und gehst auf keinen Fall rein in die Gedärme", hatte Gastgeberin Charlotte Roche gerade erklärt. Sie ist vor kurzem von der Stadt raus aufs Land gezogen und kennt sich aus mit solch handfest ruralen Angelegenheiten, und dann sticht Ex-Torhüter Tim Wiese doch sofort mittenrein, dorthin, wo es wehtut.

"Ich hab so'n bisschen gelesen über dich", sagt er.

"Jaja, weil man liest so, ne?", sagt Roche freundlich.

"Was ich krass find - wo ich das gelesen hab mit deinen Brüdern", sagt Wiese, und Bündnis 90/Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die nichts gelesen hat und wohl eine muntere Rochesche Familienschnurre erwartet, sagt vergnügt: "Das musst du jetzt erzählen!".

Und dann erzählt Charlotte Roche, wie vor sechs Jahren auf dem Weg zu ihrer Hochzeit ihre drei Geschwister tödlich mit dem Auto verunglückten. Da ist "Die Geschichte eines Abends" gerade mal ein paar Minuten alt. Das Eingemachte wird aufgeschraubt, da liegen die Fische noch auf dem Grill.

NDR/ Daniel Bremehr Tacheles im Wald: Baerbock, Wiese

Als "Anarcho-Talk" wird dieses besondere NDR-Format gern bezeichnet, bei dem ein prominenter Gastgeber (bislang war das Dirk Stermann, nun wechseln die Hosts) vier ihm bislang unbekannte Prominente an einen besonderen, für sie persönlich wichtigen Ort einlädt.

Dabei ist das Besondere daran womöglich, dass es sich hierbei eben nicht um einen wie auch immer gearteten "Talk", sondern um ein wirkliches Gespräch handelt. Kein konzertiertes Reihum-Abfragen, sondern eine tatsächliche Kommunikation, bei der man sich eben auch einmal in ungemütliche, raue Momente manövrieren kann. Alle sind natürlich betreten, als Roche diese Geschichte erzählt, und dann stellt Tim Wiese die sonderbarste aller in diesem Kontext möglichen Fragen, nämlich eine zur Routenführung: "Wo kamen die her? Aus Köln oder was?"

So laufen Gespräche ja wirklich, nur meistens nicht im Fernsehen.

Das Setting, das sich Roche für ihren Abend ausgesucht hat, erinnert äußerlich und szenisch ein wenig an eines dieser schönen Fernsehfilm-Kammerspiele, bei denen sich fünf ehemalige Klassenkameraden nach 30 Jahren in irgendeinem Hüttenkontext wiedersehen und sich dann aus einer Laune heraus gegenseitig umbringen oder sonstig ernsthaft verletzen. Über allem schwebt stets ein leichtes Alles-kann-passieren, nicht gruselig, aber ungewohnt unbestimmt. Der Abend verläuft wunderbar, man würde sich sofort dazusetzen wollen, auch das ist ja eher selten bei TV-Talkrunden.

Echt ist echt gut

NDR/ Daniel Bremehr Roche, Fisch, Stadlober: Filetiert wird nicht nur Forelle

Roche filetiert für Schauspieler Robert Stadelober den Fisch, weil das zuhause bei ihm immer seine Frau macht, für Schauspielerin Christine Neubauer auch, weil die sonst ihre Brille holen müsste, und dann sprechen sie über die Angst vor dem Tod und das Sterben der Eltern.

Es sind die großen, schweren Themenklopper, die in der Waldhütte verhandelt werden, aber auf Normalmenschengröße heruntergebrochen. Zwischen den Gesprächssequenzen bekommt jeder Rundenteilnehmer seinen eigenen kurzen Solo-Talk im Halbdunkel, in dem er ein Thema anspricht, an dem er oder sie zu knacken hat.

Baerbock erzählt, dass sie vor lauter Sachzwängen Angst hat, das eigene Leben zu verpassen: Wie oft macht man eigentlich das, was einem richtig Spaß macht? Zwischendurch wird Holz gehackt, Bizepse werden befühlt, Tim Wiese weiß nicht, wer Markus Söder ist und erzählt, dass er "Schiss" vor Terroranschlägen hat, vor Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, "um hier Unfug zu machen".

Und selbst bei diesem Thema kippt das Gespräch nicht ins Plakative, sondern bleibt ein echter Austausch. Ein Abend im Wald mache aus niemandem einen neuen Menschen, summiert Gastgeberin Roche später aus dem Off, aber vielleicht öffne man hier für einen kleinen Moment sein Visier, "wir schauen auf uns selbst und sind überrascht". Und der Zuschauer schaut gerne mit.

"Die Geschichte eines Abends" mit Gastgeberin Charlotte Roche kann man hier in der Mediathek anschauen. Nächsten Freitag ist Schauspieler Lars Eidinger der Gastgeber, auch diese Folge ist bereits online verfügbar.