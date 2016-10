600. Folge der "Simpsons" Alkoholkranke Yetis und andere Monster

Homer Simpson hat sich in einen Hund verwandelt. Barkeeper Moe ist zum alkoholkranken Yeti mutiert. Mr. Burns flickt die Kühltürme seines Atomkraftwerks mit Klebeband. In den Halloween-Ausgaben der US-Serie "Die Simpsons" sind die Koordinaten traditionell etwas verschoben. Dass die "Simpsons" in "Treehouse of Horror XXVII" inzwischen zum 27. Mal durch ein dystopisches Springfield wanken, ist das eine. Das andere, wesentlich wichtigere: Es ist die 600. Folge der Serie.

Es ist eine Marke, die vor den "Simpsons" nur eine andere Serie in den USA erreicht hat: "Gunsmoke", ein Western-Drama, das es zwischen 1955 und 1975 auf 635 Folgen brachte. Sollten die "Simpsons" nicht abgesetzt werden - wofür im Moment alles spricht - werden sie 2018 auch diesen Rekord brechen.

Angelehnt an Matt Groenings eigene Familie

Ihre ersten Kurzauftritte hatte die gelbe Familie 1987 in "The Tracey Ullman Show". Ihr Schöpfer Matt Groening hat die Figuren dabei an seine eigene Familie angelehnt. So hießen auch seine Eltern Marge und Homer. Weil die Clips beim Publikum so beliebt waren, räumte der TV-Sender Fox den "Simpsons" ab 1989 den besten Sendeplatz am Sonntagabend ein.

Seitdem ist die Serie mit ihren rund 150 wiederkehrenden Charakteren für ihre popkulturellen Referenzen bekannt. Paul McCartney und Oprah Winfrey wurden bereits nach Springfield eingemeindet, ebenso wie Stephen King und Britney Spears. Außerdem thematisieren die Macher regelmäßig gesellschaftspolitische Themen, zuletzt etwa die Rechte Homosexueller und den Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump.

Zur 600. Folge noch ein Novum: Zusammen mit Google haben die "Simpsons"-Produzenten Springfield in die virtuelle Realität gewuppt. Mithilfe einer App und Googles virtual-reality-Headset "Cardboard" lässt sich die Folge in VR schauen.