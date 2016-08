Neue Stimme für Homer Simpson: "Von der Figur sind sie sich nicht unähnlich"

Auf sein quietschiges "Neiiiiiiin" freuten sich Woche um Woche Millionen. Sein "Ich bin so klug. K.l.u.k." trieb den Zuschauern vor Lachen die Tränen in die Augen. Beinahe ein Vierteljahrhundert verlieh Schauspieler Norbert Gastell der Zeichentrickfigur Homer Simpson im deutschen Fernsehen seine unnachahmliche Stimme - in allen 26 bisherigen Staffeln der Serie.

Nach dem Tod Gastells im November 2015 bekommt Homer Simpson mit dem Start der neuen Staffel nun eine neue deutsche Stimme - heute Abend ist sie zum ersten Mal im Fernsehen zu hören. Dann will ProSieben auch das Geheimnis lüften, welchem Synchronsprecher sie gehört.

Nach dem Tod des 86-jährigen Gastell dauerte die Suche nach einem Nachfolger einige Zeit. "Es war tatsächlich ziemlich schwierig", sagte Tom Schneider, der "Die Simpsons" bei ProSieben seit 19 Jahren als Redakteur betreut. "Wir haben 100 Stimmen angehört und ungefähr 30 zum Casting eingeladen."

"Anke Engelke wurde nicht so freudig empfangen"

Schneider geht davon aus, dass es auch einige enttäuschte Fans geben wird. "Das hat uns die Marge-Simpsons-Umbesetzung gelehrt. Anke Engelke wurde zuerst nicht so freudig empfangen." Die Schauspielerin und Moderatorin, die regelmäßig als Synchronsprecherin arbeitet, ist seit Mitte der 17. Staffel vor rund zehn Jahren die Stimme von Marge.

DPA Norbert Gastell

"Nach 26 Jahren Norbert Gastell will man der Stimme natürlich gerecht werden. Das ist die Seele der Simpsons bei uns gewesen", sagte Schneider. "Die Menschen sind damit aufgewachsen. Das heißt, wir haben uns an der Stimme von Norbert orientiert." Etliche Fans, die die Stimme am vergangenen Donnerstag bei der Vorführung zweier Folgen in einem Berliner Kino bereits hören konnten, bestätigten, sie klinge fast wie die alte.

Über den Synchronsprecher wurde anschließend sofort spekuliert, nicht zuletzt in den sozialen Medien. Dort war auch zu lesen, dass der Sender einen bestimmten Namen bereits bestätigt habe. Das seien aber definitiv falsche Informationen, betonte eine ProSieben-Sprecherin daraufhin. "Wir freuen uns aber, wenn weiter spekuliert wird."

So verkündete die Webseite "Quotenmeter", der neue Homer sei Synchronsprecher Christoph Jablonka, der unter anderem in der Zeichentrickserie "Drawn Together" das sprechende Schwein Spanky Ham vertont hat.

Trennung von Marge

Warum ProSieben um den Namen des Synchronsprechers ein derartiges Geheimnis macht, begründet Schneider so: "Wir wollten die ganzen Spekulationen, die wir damals mit Anke Engelke und Marge hatten, im Vorfeld vermeiden. Die Leute sollen es sich anhören und sich ihre Meinung bilden." Eins verrät Schneider bereits zum Synchronsprecher für Homer: "Von der Figur sind sie sich nicht unähnlich."

Kein Geheimnis mehr ist dagegen ein weiterer Stimmenwechsel bei den Simpsons: Claus-Peter Damitz synchronisiert künftig den schnauzbärtigen Brillenträger Ned Flanders.

Auch zum Inhalt der ersten Folge hat ProSieben schon ein paar Details verraten. Zum Staffelauftakt trennt sich Marge nach 27 Jahren von Homer, weil dieser für seine Faulheit im Haushalt immer nur Ausreden zu bieten hat und Marge der Geduldsfaden reißt. Daraufhin bandelt Homer mit einer jungen Apothekerin an. Damit nicht genug: Deren Vater ist ausgerechnet das neue Date von Marge. Ob nun wirklich Christoph Jablonka als neuer Homer die Streitigkeiten mit Anke "Marge" Engelke austrägt - wir werden es heute Abend hören.