ARD-Klassiker "Dingsda" wird neu aufgelegt

Die ARD-Show "Dingsda" sorgte ab 1988 mit neunmalklugen Wortkaskaden von redseligen Dreikäsehochs für Begeisterung bei Fernsehzuschauern. Kinder erklärten Begriffe, die Prominente raten sollten. Moderator war Fritz Egner. Jetzt soll die Sendung auf den Bildschirm zurückkehren.

Das teilt die Produktionsfirma UFA Show & Factual mit. Die Moderation soll diesmal Mareile Höppner ("Riverboat", "Brisant") übernehmen. Die redaktionelle Federführung liegt beim Bayerischen Rundfunk. Die vorerst zwölf neuen Folgen sollen ab Herbst 2018 im Vorabendprogramm der ARD ausgestrahlt werden.

Getty Images So sah "Dingsda" 1988 aus: Moderator Fritz Egner mit seinen Gästen Wolfgang Wondratschek, Hannelore Elsner, Lothar Matthäus und dessen damaliger Frau Sylvia.

An den Spielregeln ändert sich wenig. Noch immer treten zwei Teams aus Prominenten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, die von Kindern im Alter zwischen vier und sieben Jahren erklärt werden. Die Gewinne gehen an wohltätige Zwecke.

Das Konzept der Show wurde 1982 in den USA entwickelt, lief dort unter dem Titel "Child's Play" aber nur ein Jahr. Viel erfolgreicher wurde die Sendung ab 1988 in Deutschland. Fritz Egner moderierte sie bis 1994, danach übernahm bis 1999 Werner Schmidtbauer.

Den Versuch einer Neuauflage gab es bereits im Jahr 2001, die Kabel-Eins-Show mit Thomas Ohrner lief aber nur bis 2002.