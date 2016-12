Silvester-Klassiker Netflix lädt zum "Dinner for One"

Seit 1963 gehört der 90. Geburtstag von Miss Sophie zum deutschen Silvesterabend wie Feuerwerk und Korkenknallen - und auch in diesem Jahr wird "Dinner for One" wohl wieder in unzähligen Haushalten für Gelächter sorgen. Doch der Schwarz-Weiß-Klassiker bekommt in diesem Jahr Konkurrenz.

Der Streaming-Dienst Netflix hat den vielleicht beliebtesten Fernsehsketch der Deutschen neu aufgelegt. Auch in dieser Version feiert Miss Sophie ihren Geburtstag - Sir Toby, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Mr. Winterbottom sind allerdings nicht eingeladen. Stattdessen erwartet die rüstige Dame die Helden ihrer Lieblingsserien.

Doch Frank Underwood ("House of Cards"), Pablo Escobar ("Narcos"), Saul Goodman ("Better Call Saul") und Crazy Eyes ("Orange Is The New Black") glänzen durch Abwesenheit. Die Feierlichkeiten werden davon jedoch kaum getrübt. Wie im Original sorgt Butler James nicht nur für Speis und Trank, er schlüpft auch in die Rollen der abwesenden Gäste - und stößt, Menügang für Menügang, mit dem Geburtstagskind an. Dabei bleibt der Alkohol natürlich nicht ohne Wirkung - also eben doch die selbe Prozedur wie in jedem Jahr.