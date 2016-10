HBO-Serie "Divorce" Sex und Scheidung

Scheiden tut weh. Und ergibt wunderbaren Filmstoff: In Klassikern der eskalierenden Streitkultur wie "Kramer gegen Kramer", "Der Rosenkrieg" oder "Der Club der Teufelinnen" hat die US-Filmindustrie bereits schlaue Gedanken zum Thema ernst und grotesk umgesetzt.

Auch einige Serien bedienten sich zumindest in Nebenhandlungen schon der schwierigen emotionalen Situationen, die entstehen, wenn eine Familie mit Kindern - denn die machen das Problem relevanter - ihre Beziehungen auflösen, und neue Regelungen zum Nicht-mehr-Zusammenleben treffen muss. "The Big C" mit Laura Linney als an Krebs erkrankter Hausfrau und Mutter, die ihren Ehemann vor die Tür setzt, oder die Scheidung von Don und Betty Draper in "Mad Men" statuierten dazu realistische, komische und bittere Exempel.

Was kann Sarah Jessica Parker diesem Thema also noch hinzufügen, die nach einer recht formidablen Kinokarriere in den Achtziger- und Neunzigerjahren ab 1998 als Hauptcharakter von "Sex and the City" ihre markante Rolle als modebewusste New Yorker Single-Frau auf der Suche nach Mr. Right (in ihrem Fall Mr. Big) einnahm?

Wer schläft wo, wer zieht aus, wie sagt man es den Kindern?

"Divorce", Parkers erste große Fernsehrolle seit zwölf Jahren, versucht es mit den üblichen, lahmen Zutaten. In der von der britischen Schauspielerin, Produzentin und Autorin Sharon Horgan erdachten Serie beschließt die 50-jährige Hausfrau mit Galeristinnen-Aspiration Frances (Parker), dass ihre Ehe mit dem Bauleiter Robert (Thomas Haden Church) nicht mehr das Gelbe vom Ei ist. Gleich in der Pilotfolge drängt sich auch ein möglicher Grund - oder ein Symptom - auf: Frances vergnügt sich seit einigen Monaten mit einem müsliliebenden Literaturprofessor im Bett, und kann mit ihm genießen, was sie von ihrem Ehemann nicht mehr will.

Als jedoch der zunächst traurig-verständige Robert hinter ihr Verhältnis kommt, wird der altbekannte Rosenkrieg ausgerufen. Samt aller Probleme, die eine solche Konstellation mit sich bringt: Wer schläft wo, wer zieht aus, wie sagt man es den Kindern, und darf man mit der Nachricht das gemütliche Weihnachtsfest bei den Eltern sprengen?

Parker, die die Serie mitproduziert, ist dabei leider auch ihr größter Schwachpunkt: Anstatt ehrlich die Verzweiflung und den Galgenhumor der Lage zu erforschen, anstatt sich und ihre Figur tatsächlich mal in die Scheiße zu reiten, verharrt sie in einer klischierten Carrie-Bradshaw-Aufgesetztheit, die sich vor allem durch peinliches und übertriebenes Überspielen sämtlicher schwieriger Situationen äußert.

Etwa, wenn nach einem gemeinsamen Restaurantdinner den Kindern der Zwist ihrer Eltern vorenthalten werden soll. Die Erwachsenen streiten sich vorsichtshalber vor dem Auto, aus dem heraus ihre Kinder sie beobachten. Danach gestikuliert Frances falsch grinsend vor ihrem längst den Braten riechenden Nachwuchs herum, und versucht es mit fadenscheinigen Erklärungen.

Komplizierte Themen, mit der Fliegenklatsche angegangen

So ein "Gag" geht nicht auf, denn er stimmt nicht, und passt weder zur Frances' Figur noch zu denen ihrer Kinder. Oder wenn Frances' beste Freundin sturzbesoffen ihren Mann anschießt, von der Polizei in Handschellen von der Party geführt wird, und selbst bei diesem Spektakel im Vorbeigehen noch Neid auf eine jüngere, schlankere Blondine äußert - das ist ein Witz, dessen Wurzel trotz grotesker Übertreibung frauenverachtend, aber nicht lustig ist.

Schaut uns an, sagen die Macherinnen damit, auch in der größten Bredouille, im schlimmsten Kuddelmuddel haben wir Frauen vor allem EIN Problem: Jüngere Konkurrentinnen. Horgan und Parker etablieren so das Gegenteil vom Kanonen-auf-Spatzen-Schießen: Sie gehen komplizierte Themen ängstlich mit der Fliegenklatsche an.

Dabei könnte man mit der Ursprungsidee der treulosen Ehefrau, die keinesfalls die Sympathieträgerin dieser Serie ist, einiges anfangen: Man könnte sie zerreißen, dem Zuschauer erst mal wegnehmen, um sie dann - in der horizontalen Erzählweise hat man viel Zeit - langsam zu sich und einer Wahrheit finden zu lassen.

Aber diese Form der Tiefe versucht "Divorce" nicht einmal. Dazu kommt Parkers wie üblich prüdes Selbstbildverständnis. In sämtlichen Sexszenen (und es wird eine Menge an Bettgeschichten abgearbeitet) ist sie angezogen zu sehen, ein Parker-Image ohne volles Make-Up unvorstellbar. Die Verzweiflung, die Derangiertheit die mancher Situationen innewohnt, bleibt damit nur behauptet - stattdessen überstrahlt die perfekt zurechtgemachte Darstellerin stets ihren Charakter.

In Zeiten, in denen Frauen wie die Autorin und Schauspielerin Tig Notaro in "One Mississippi" sogar ihre Mastektomie-Narben zeigen, weil es der Handlungsstrang erfordert, wirkt Parkers Körperattitüde überholt - zumindest für das Genre der Single-Camera-Dramedy à la "Curb Your Enthusiasm", die ja immer besonders auf Authentizität setzt.

Dass zumindest der Rest der Besetzung sich hingebungsvoll in seine einfach angelegten Rollen verbeißt, die beiden versierten Schauspielerinnen Molly Shannon und Talia Balsam genau wie Church als gehörnter Ehemann inklusive jeder Menge Klischees, macht es nur noch trauriger. Was "Sex and the City" zu seiner Zeit an Tabus aufrüttelte und leichtfüßig kickte, schafft "Divorce" zwölf Jahre später nicht mal im Ansatz.

"Divorce" ist in Deutschland vom 9. Oktober an jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Originalfassung auf Abruf über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen.