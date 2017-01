Kultserie "Doctor Who" Peter Capaldi steigt zum Jahresende aus

Peter Capaldi wird seine Hauptrolle in der TV-Serie "Doctor Who" Ende des Jahres aufgeben. Das gab er in einem Radiointerview am Montagabend bekannt. "Das wird für mich das Ende sein", so Capaldi in "Jo Whiley's BBC Radio 2 Show". "Ich bin schon traurig", gab er zu, "aber ich habe vorher noch nie drei Jahre lang den gleichen Job gemacht und denke, ich muss mich neuen Herausforderungen stellen."

Capaldi hat den zeitreisenden "Doctor" seit 2013 gespielt, er war der zwölfte Darsteller, der die Rolle übernommen hat. Die neue Staffel der Science-Fiction-Serie will die BBC ab April ausstrahlen, neben 12 neuen Folgen gibt es auch noch ein Weihnachts-Special, in dem Capaldi zum letzten Mal zu sehen sein soll. "Ich kann allen gar nicht genug danken. Es war kosmisch", so der 58-Jährige.

Neben Capaldi wird auch Steven Moffat, Hauptautor und ausführender Produzent, die Serie verlassen. "Wie Peter steht es auch mir bevor, den besten Job, den ich jemals hatte, aufzugeben", so Moffat in einem Statement der BBC. "Aber im Wissen darum, dass ich es in Gesellschaft der besten und freundlichsten und klügsten Männer tue, macht das traurigste aller Enden ein wenig versöhnlicher."

Moffat hatte die Kultserie 2005 zusammen mit Mark Gatiss generalüberholt und neuen Generationen von Fans erschlossen. Über Gatiss' Verbleib ist nichts Weiteres bekannt, er schrieb nur auf Twitter: "Zutiefst betrübt, dass der wunderbare Peter Capaldi zum Ende des Jahres aufhört. Er ist - und wird es immer bleiben - ein großartiger Doctor Who."

Gatiss und Moffat zeichnen auch für die "Sherlock"-Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman verantwortlich. Ob es davon eine weitere Staffel geben wird, ist weiterhin unklar.