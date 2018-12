"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Wo Sie den Weihnachtsklassiker sehen können

Rolf Hoppe wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in diesem Jahr an den Weihnachtesfeiertagen nicht mehr schauen können. Der Schauspieler, der im Märchenfilm den König gespielt hatte, ist im November im Alter von 87 Jahren gestorben. Doch der Kult um den Film lebt weiter. Im deutschen Fernsehen wird das Märchen vom 24. bis zum 28. Dezember auf zehn verschiedenen Sendern insgesamt zwölfmal zu sehen sein.

Auch in Tschechien, wo die Geschichte von Aschenbrödel vor mehr als 40 Jahren teilweise verfilmt wurde, erfreut sich der Film großer Beliebtheit. Die tschechische Schauspielerin Libuše SŠafránková, die sich als Aschenbrödel mit ihrer sadistischen Stiefmutter auseinandersetzen muss, wurde schlagartig berühmt. Am Ende des Films erobert die selbstbewusste junge Frau das Herz des Prinzen - dabei helfen ihr auch drei magische Haselnüsse.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist eine Neuerzählung des Aschenputtel-Märchens der Gebrüder Grimm und wurde 1973 erstmals im Kino ausgestrahlt, nur zwei Jahre später war der Film in Westdeutschland zu sehen. Seither gehört er ebenso zum Weihnachts- wie "Dinner for One" zum Silvesterprogramm. Hier finden Sie alle Termine für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im deutschen Fernsehen:

24. Dezember

12.00 Uhr - ARD

15.05 Uhr - WDR

16.40 Uhr - NDR

18.50 Uhr - One

20.15 Uhr - RBB

25. Dezember

10.25 Uhr - ARD

23.15 Uhr - HR

26. Dezember

8.05 Uhr - SWR

9.00 Uhr - BR

9.00 Uhr - RBB

16.00 Uhr - MDR

28. Dezember

19.30 Uhr - KIKA