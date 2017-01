Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Das wird halt heftig, Baby

Thomas "Icke" Häßler

DPA

Kennt man: Vom Ballspielen. Im Gegensatz zu den meisten seiner Mitcamper kann man seine Prominenzberechtigung mit einem sehr kurzen Satz erklären: "Er war Fußball-Weltmeister."

Dschungelprognose: Die frohe Botschaft: Ickes Fallhöhe ist überschaubar - jetzt nicht kalauerig auf seine Körpergröße bezogen, sondern auf seine jüngsten öffentlichen Auftritte bei "Let's dance". Viel cringiger kann es auch im Dschungel nicht werden. "Der Stier ist tot, aber vor Lachen gestorben", urteilte Tanzrichter Llambi über seinen ulkigen Paso Doble, auch sonst wurde häßlerseits mancherlei verhoppelt. Sympathisch allerdings seine Einlassung, ihm habe wegen der körperlichen Anstrengungen im Tanztraining "echt der Pfirsich gebrannt".

Fun Fact: Häßler ist Mitbegründer des Münchner Musiklabels MTM-Music, Schwerpunkt: Schmerbauchrock

Alexander "Honey" Keen

imago

Kennt man: Als hochdruckgeföhnten Ex-Freund der "Germany's next Topmodel"-Siegerin Kim Hnizdo, der bei seinen kurzen, aber einprägsamen Auftritten in der Sendung als Experte für Proteinshakes und passionierter Mansplainer reüssierte. Zuletzt bemodelte er selbst beispielsweise einen flotten Übergangs-Fleece-Blouson im Aldi-Sortiment.

Dschungelprognose: Die Rolle des Schnöselhubers scheint zwar vorprogrammiert, allerdings hat Honey unbestritten das Talent, aus Nichtigkeiten ein durchaus beachtliches Schmandimperium zu errichten. Der Satz, der in einem Telefongespräch mit seiner frisch geschorenen, ehemals opulentmähnigen Freundin seine poröse Prominenz begründete: "Das ist halt heftig, Baby." Minimalistischer wird es nicht mehr.

Fun Fact: Bald schon kann man auf seiner Homepage eine handsignierte Honey-Cap in der Limited Edition bestellen. Trage dich jetzt in den Honey-Newsletter ein und erhalte als Erstes Informationen darüber, wann die Honey-Cap verfügbar ist!

Jens "Mallorca-Jenser" Büchner

DPA

Kennt man: Als glücklosen Mallorca-Auswanderer, der schon fast so viele Scheinberufe ausübte wie Donald Duck: Stasimitarbeiter, Anlagebetrüger, Küchenhilfe im Bistro "König von Mallorca", Schmuckdesigner, Badehosenmodel und Hotelier beziehungsweise "Hotelier". Mit etwas Pech kennt man auch eines seiner Lieder, "Pleite, aber sexy" oder seinen neuesten Wurf: "Hau ab, du bist kein Alkohol."

Dschungelprognose: Schlepphodenalarm! Es steht zu befürchten, dass der Jenser im Camp auch das letzte Höschen runterlassen wird, nachdem sein Restwürdebestand ohnehin überschaubar ist: Er flüchtete vor den "Goodbye, Deutschland"-Kameras schon mal vor der Frau seines ehemaligen Geschäftspartners über die Balkonbrüstung und reiste in Ermangelung eigenen Gepäcks mit einem Kinderkoffer nach Australien, den die Eisprinzessin Elsa zierte.

Fun Fact: Sein bizarrster Auftritt zeigt den Jenser deppenrappend mit einer goldenen Kalaschnikow in einem Werbespot für einen Abhörbedarf-Onlineshop: "Tonspy, Tonspy, was geht ab? Hast du eine Ahnung, was deine Alte macht?"

Fräulein Menke

DPA

Kennt man: Als Kind der Achtziger als schockbedirndelte Sängerin von Neue-Deutsche-Welle-Brechern wie "Hohe Berge", "Tretboot in Seenot" und "Traumboy".

Dschungelprognose: Wackelig bis schwankend - man darf sich durchaus sorgen, ob sie den mentalen Malaisen, die so ein Campaufenthalt nun mal mit sich bringt, gewachsen sein wird. 2014 verstörte Fräulein Menke durch zahlreiche wirre Facebookpostings. Sie schrieb: "Ich fand die Nachbildung des Matterhorns in erstarrtem Palmöl", fürchtete, man wolle sie vergiften oder mit einer manipulierten, hochgedrehten Heizung rösten, wähnte trotz mehrfach ausgetauschter Schlösser Eindringlinge in ihrer Wohnung und protokollierte die Überwachungsbomber, die über ihr Haus flogen.

Fun Fact: Sie schuf Anfang der Neunziger das schöne Schnapswerbelied: "Komm zu uns, komm raus aufs Land/ Hier wird Berentzen gebrannt!"

Sarah Joelle Jahnel

DPA

Kennt man: Als Anwärterin auf den großen Trash-Grand-Slam - die katzengoldenen Teilnahme-Trophäen von "Deutschland sucht den Superstar", "Promi Big Brother" und dem Nacktpoussierformat "Adam sucht Eva" stehen schon im Sperrholzschrank, fehlt nur noch der IBES-Blechpott. Falls man sich "so was" natürlich nicht anschaut, ist einem der Name vielleicht noch vage von diesem schrecklichen Nachmittag beim Frisör in Erinnerung, als einem plötzlich eine aufgeschlagene Schundzeitschrift in den Schoß fiel und man versehentlich erfuhr, dass es tatsächlich die Tätigkeitsbezeichnung "Pocher-Luder" gibt.

Dschungelprognose: Sarah Joelles kimmenbetonte Social-Media-Präsenz lässt, wie eigentlich ihr ganzes bisheriges Schaffen, wenig Raum für Spekulationen. Natürlich wird sie ihre Po-Prominenz auch im Camp weiter ausbauen und fleißig lüften. Vielleicht darf man auch das eine oder andere Bonmot Joey'scher Ausmaße erwarten, denn bei "Adam sucht Eva" gab sie sich schon durchaus tiefenphilosophisch: "Ich bin wie so ein Hund, wenn ich schlafe, dann will ich mich einfach wohlfühlen."

Fun Fact: Erfand mal ein eigenes Verb, um ihr DSDS-Aus bei zeitgleichem Playboy-Auftritt zu erklären: "Mit den Fotos habe ich mich jetzt wohl selbst rausgenacktet."

Hanka Rachwitz

imago

Kennt man: Als Immobilienmaklerin aus der Vox-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" oder, wenn man ein gutes Trash-Gedächtnis hat, aus der zweiten Staffel von "Big Brother", wo sie mit rotbesträhnter Langhaar-Mephisto-Frisur als "Hexe Hanka" die Erzfeindin von Nominator Christian gab. Unvergessen ihr großer Monolog, als einmal tatsächlich eine gegenseitige Bewatschung in der Luft lag: "Wag dich nicht! WAAAG dich nicht!"

Dschungelprognose: Bedenklich. Hanka leidet unter einer Zwangserkrankung und wäscht sich hundert Mal am Tag die Hände - wenn das gute, alte Dschungelklo nach Dauerbohnenkost, wie üblich, innerhalb weniger Tage hochfrequentiert sein dürfte, könnte das problematisch werden.

Fun Fact: Im prekärkulinarischen "Big Brother - Das Kochbuch" steuerte sie das Rezept für "Gurkensalat mit Dill" bei.

Nicole Mieth

DPA

Kennt man: Eventuell aus "Verbotene Liebe" oder Auftritten bei "Unser Charly", "Aktenzeichen XY... ungelöst" und dem "Traumschiff". Die 2900 Abonnenten ihres YouTube-Kanals MyNicollage kennen sie außerdem von hochinteressanten Alltags-Vlogs, in denen man sie beim Einseifen ihres Labradors oder bei der Rodung von störenden Disteln sieht.

Dschungelprognose: Mau. Könnte als Balzvorlage für Honey oder Marc Terenzi einige Sendezeit im Fummeltümpel bekommen.

Fun Fact: Sie liebt Vintage und hasst Streit und Stinkekäse. Mozzarella geht aber.

Florian Wess

imago

Kennt man: Von relevanten gesellschaftlichen Ereignissen wie "Big Brother", "Mitten im Leben", "Frauentausch" und dem Wiener Opernball.

Dschungelprognose: Extrem tauglich. Florian Wess ist eine Art gesichtsoptimierter Gandhi. Er überstand eine längere Beziehung zu Helmut Berger ebenso unverbeult wie seine Rolle als Küchenhilfe beim "Promi Dinner" mit Höllena Fürst, weshalb man diesem Giganten der Nervenstärke unbedingt auch komplizierte Operationen am offenen Hamsterherzen und die Entschärfung gefährlicher Bomben in letzter Minute zutrauen würde. Was sollte diesen Menschen aus der Ruhe bringen? Kakerlake, wo ist dein Stachel?

Fun Fact: 2014 präsentierte Wess in Köln seine erste eigene Modelinie Garçon F - und ließ die Modenschau von der ewigen, einzigen Dschungelkönigin Larissa Marolt eröffnen.

Gina-Lisa Lohfink

Getty Images

Kennt man: In guten Zeiten von ihrer Teilnahme bei GNTM, wo sie erstens zusammen mit IBES-Absolventin Sarah Dingens den Nerv-Kehrvers "Zack die Bohne" prägte und zweitens ein gutes Beispiel für den bislang noch wenig untersuchten Proll-Jojo-Effekt abgab. Nachdem Heidi Klum ihr beim Umstyling Zottelextensions und Krallnägel abnahm, klebte Gina-Lisa sich nach ihrem Ausscheiden trotzig gleich doppelt so viel Plaste an den Körper. Nach GNTM trat sie bei diversen meist busenbezogenen PR-Aktivitäten auf. In tragischerem Zusammenhang wurde sie zuletzt durch ihren Vergewaltigungsprozess weiter bekannt, bei dem sie wegen falscher Verdächtigung verurteilt wurde.

Dschungelprognose: Die Camperin mit dem größten Zundervorrat. Außer Details zu ihrem Prozess könnte sie am Lagerfeuer auch Pikanterien aus ihrer früheren Beziehung mit Marc Terenzi auspacken. Psychologischen Beistand dürfte sie von ihrem Kumpel Florian Wess erhalten, mit dem sie ein bizarres Nineties-Gesangsprojekt im Stil von Barbie und Ken unterhält.

Fun Fact: Sie hat ihr eigenes Videospiel: 2009 erschien "Gina Lisa Powershopping" für Nintendo DS.

Marc Terenzi

imago

Kennt man: Aus einer ganzen Reihe von Sümpfen, die er schon durchwatete. Zunächst sang er Anfang der Nullerjahre in der Boyband Natural, dann folgten die Verlieberung mit Sarah Connor und diverse Reality-TV-Schmonzetten. Höhepunkt war ihre TV-Hochzeit 2004: Terenzi ritt, sinnlos mit einem Säbel bewaffnet, auf einem braunen Zossen bei der Hochzeitslocation am Strand vor, setzte sich an den Flügel und sang ein Lied. Jahre später organisierte er für einen Freizeitpark ein Halloween-Gruselspektakel namens "Terenzi Horror Nights". Zuletzt war er Mitglied der Strippergrupppe The Sixx Paxx.

Dschungelprognose: Möglicherweise Ambitionen, als Tarzarenzi zu glänzen. Anwärter für die allfälligen, lästigen Verbrüderungen der jüngeren Camp-Männchen.

Fun Fact: In der US-Version der "Simpsons" lieh er der Figur Nelson in der Episode "Party Posse" seine Singstimme.

Kader Loth

Getty Images

Kennt man: Als plusterlippige Grande Dame des Schunds. Bereits in ihr Kerbholz eingeschnitzt: "Big Brother", "Die Alm", "Die Burg", "Wild Girls - auf High Heels durch Afrika".

Dschungelprognose: Auch wenn der Federputz auf dem Kopf dieses erfahrenen Trash-Zirkusgauls schon etwas zerfleddert ist, kann man von ihr trotzdem routiniert abgelieferte, ikonische Momente erwarten. Unvergessen ihre glänzend gespielte Ohnmacht bei "Big Brother". Vielleicht entmottet sie fürs Camp auch ihren alten Trademark-Ausruf: "Contenance!"

Fun Fact: Auf dem Spartenkanal Tier TV moderierte sie zeitweise eine Literatursendung mit dem wunderschönen Titel "Lotheratur" und empfahl unter anderem die Werke von "Arthur Schoppenhauer - ich kenn ihn zwar nicht, aber ich shoppe auch gerne, da hat sich das Wort bei mir eingeprägt".

Markus Majowski

DPA

Kennt man: Als Mitglied der Sat.1-Klamauktruppe aus "Die Dreisten Drei - Die Comedy-WG" oder aus der Telekom-Werbung. Im Sommer 2011 spielte er bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg die May-Figur mit dem schönsten Namen von allen: Kantor Hampel.

Dschungelprognose: Haben wir hier endlich den so dringend benötigten Kurz-Lunterich und Wutmolch? 2003 wurde gegen Majowski ein Strafbefehl von 9000 Euro erlassen, weil er Kinder, die ihm einen Klingelstreich gespielt hatten, mit Kieselsteinen beworfen hatte - was besondere, abstrakte Schönheit durch den Umstand gewinnt, dass er auch schon als Botschafter des Deutschen Kinderhilfswerkes fungierte.

Fun Fact: Eine beeindruckende Kostprobe seiner Humorkapazitäten gab er mit "Schiedsrichter, Telefon", seinem Song zur Fußball-Europameisterschaft 2000, mit Textzeilen wie "Der Schiri braucht ne Brille/ hat Knick in der Pupille".