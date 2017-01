Dschungelcamp 2017 Kandidaten, Sendezeiten, Termine, Infos

Nastassja Kinski will nicht in den Dschungel. Die Schauspielerin hat schon vor der offiziellen Verkündung der Kandidaten durch RTL das Handtuch geworfen. Eingesprungen ist Kader Loth, Model und ehemalige Frauenbeauftragte der Pauli-Partei, die ab dem 13. Januar gegen elf andere Teilnehmer um den Dschungelthron kämpfen wird. Welche Kandidaten noch dabei sind, wann die Sendung zu sehen ist und wer seit 2004 die Dschungelkrone getragen hat, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: Diese Kandidaten sind dabei

Traditionell werden die Dschungelcamp-Kandidaten immer erst kurz vor Start der Sendung von RTL offiziell bekannt gegeben. Allerdings sickern schon in den Monaten davor immer wieder Namen durch. Gina-Lisa Lohfink wurde schon im Sommer 2016 als Dschungelcamp-Teilnehmerin geoutet. RTL hat inzwischen ganz offiziell die Teilnahme der folgenden Dschungelcamp-Kandidaten bestätigt. Im australischen Dschungel dabei sind:

Gina-Lisa Lohfink, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Jens Büchner, Ex-Castingshow-Teilnehmer

Fräulein Menke, Musikerin (Neue Deutsche Welle) und UPS-Paketbotin

Thoms Häßler, Ex-Fußballprofi

Sarah Joelle, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Nicole Mieth, Ex-Soapdarstellerin

Markus Majowski, Schauspieler und Werbegesicht

Marc Terenzi, Sänger und Stripper

Hanka Rackwitz, TV-Maklerin

Florian Wess, It-Boy

Kader Loth, Model und Moderatorin

Alexander "Honey" Keen, Ex-Freund einer Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Das Gelingen des Dschungelcamps hängt von der richtigen Rollenverteilung ab: Wer ist der Kurz-Lunterich, die Po-Prominente, der Schnöselhuber?

Hier sind die RTL-Dschungelcamper 2017 im Steckbrief.

Dschungelcamp 2017: Der Termin

Am 13. Januar 2017 startet die 11. Staffel vom Dschungelcamp bei RTL. Dann heißt es bis zum 28. Januar 2017 wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Dschungelcamp 2017: Die Sendezeiten

Das Dschungelcamp startet am 13. Januar 2017 mit einer Auftaktfolge um 21.15 Uhr bei RTL. Die weiteren Sendungen werden danach täglich um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Finalshow findet am 28. Januar 2017 ebenfalls um 22.15 Uhr statt. Eine Wiedersehenssendung strahlt RTL am 29. Januar um 20.15 Uhr aus. Darüber hinaus soll es eine weitere Wiedersehenssendung mit dem Titel "Das Nachspiel" geben, die RTL am 11. Februar ausstrahlen soll.

Alle Dschungelcamp-Folgen 2017 in der Übersicht:

Dschungelcamp Folge 1: Freitag, 13. Januar 2017 um 21.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 2: Samstag, 14. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 3: Sonntag, 15. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 4: Montag, 16. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 5: Dienstag, 17. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 6: Mittwoch, 18. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 7: Donnerstag, 19. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 8: Freitag, 20. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 9: Samstag, 21. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 10: Sonntag. 22. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 11: Montag, 23. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 12: Dienstag, 24. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 13: Mittwoch, 25. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 14: Donnerstag, 26. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 15: Freitag, 27. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp - Das große Finale: Samstag, 28. Januar 2017 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp - Das große Wiedersehen: Sonntag, 29. Januar 2017

Dschungelcamp - Das Nachspiel: Samstag, 11. Februar 2017

Dschungelcamp 2017: Die Moderatoren

Moderiert wird das Dschungelcamp von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die beide besonders für ihre bissigen Kommentare bekannt sind. Zietlow ist seit Beginn des Dschungelcamps dabei und hat bisher jede Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" moderiert. Hartwich moderiert die Dschungel-Sendung seit 2013. Er ist auf den im Oktober 2012 verstorbenen Dirk Bach gefolgt, der bis 2012 mit Zietlow durch die Sendung geführt hatte.

Dschungelcamp: Worum geht es bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"?

Als Vorbild für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gilt die britische Sendung "I'm a Celebrity Get Me Out Of Here", die seit 2002 ausgestrahlt wird. Wie das britische Original wird auch der deutsche Sendungsableger im australischen Dschungel gedreht. Das Gelände befindet sich etwa 800 Kilometer nördlich von Sydney.

Rund zwei Wochen lang messen sich die Promis in Dschungelprüfungen, die sich an Ekel überbieten. Tierhoden essen oder sich mit Kakerlaken und Maden überschütten zu lassen, stehen an der Tagesordnung. Wer sich den Prüfungen stellen muss, bestimmen die Zuschauer per Telefonvoting. Die bestimmen ebenfalls, wer das Camp verlassen muss - bis am Ende der Dschungelkönig gekürt wird.

Fun Fact: Die deutschen C-Promis ziehen in das Dschungelcamp, in dem vorher die britischen C-Promis für die UK-Version des Fernsehformats gelebt und sich geekelt haben.