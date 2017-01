Dschungelcamp 2017 Komm mit mir ins Schabenteuerland!

Knarzend öffnet sie wieder ihre Pforten, die zwangloseste, niedrigstschwellige Volkshochschule des Landes. Das unterhosenoptionale Kakerlakenkolleg, das einzige Studium Generale, bei dem man seinen Klappsitz nicht mühsam renitenten Kunstgeschichts-Ömchen abtrotzen muss.

Was haben wir nicht schon alles gelernt im Dschungelcamp! Wir haben Grundkenntnisse über den Aufbau der griechischen Tragödie erworben, manchmal in 14 Tagen "ich bin ein Star, holt mich hier raus"-Camp tiefere Erkenntnisse über menschliche Trottelmechanismen erlangt als in 14 Semestern Soziologiestudium, und eine Ahnung davon bekommen, dass es im Dschungel eigentlich auch nicht anders zugeht als daheim: "Das sieht hier aus wie im Teutoburger Wald, bei Detmold", lehrte im vergangenen Jahr Notdozent Gunter Gabriel.

Als Antrittsvorlesung hat man für dieses Jahr einen Klassiker der Sozialpsychologie neu aufgelegt. Zuerst lässt man sich das Camperdutzend selbständig in zwei Gruppen teilen, die dann nach einer (gemessen an den Vorjahren) verhältnismäßig unspektakulären Anreise ins Camp - kein Kreischen, kein Kollabieren, kein Kasalla - in kleinen Prüfungen einer nach dem anderen in Duellen gegeneinander antreten müssen, während die restlichen Camper dabei zusehen.

Es ist dann fast ein bisschen fad, wie unerwartet unzimperlich die meisten sich in ihre klassischen Dschungel-Schikänchen fügen und sich tatsächlich Mühe geben. Connaisseure erinnert dieses Arrangement freilich an ein Experiment des Sozialpsychologen Robert Zajonc, der im Jahr 1969 eine Schar Küchenschaben einfache Aufgaben erledigen ließ - einmal ganz alleine, nur für sich, und einmal, während sie eine Gruppe Zuschauer-Kakerlaken beobachtete. Das Ergebnis überrascht niemanden, der je die Pein desolater Bundesjugendspiele durchleiden musste: Wenn sie beobachtet wurden, kamen die Schaben schneller ins Ziel.

Vor Publikum läuft dann folgerichtig auch der bislang leicht von Minderleister-Muff umflorte Mallorca-Jenser zur Hochform auf, als er gegen Kampfgrinser Honey um die Wette Sterne aus ekelintensiv gefüllten Bottichen herausfischen muss. "Natürlich mit dem Mund", sagt natürlich Sonja Zietlow, und juhu!, schon darf man beim traditionellen IBES-Bingo das erste Kästchen abstreichen, schnell gefolgt von "Nicht brechen!" und "Fest saugen!". Im Anschluss essen Gina-Lisa und Florian um die Wette Dickraupen, Nicole zimpert an Fischabfällen herum, das übliche.

Tatsächlich bleibt der aktuelle Jahrgang beim Auftakt noch etwas hinter den Erwartungen zurück, aber man darf guten Mutes sein: Das wird sicher noch. Schließlich deuteten sich schon in der Einzugssendung mindestens sechs durchaus lohnenswerte Handlungssträngchen an, die in den nächsten Tagen hoffentlich noch an Wumms gewinnen werden.

"Schlucken kann er"

1. Die ziemlich wahrscheinliche Floney-Romanze: Selbst ausgebufftesten Fanfiction-Schreibern und -Schreiberinnen zitterte gewaltig der Zierpuschel am Lieblingskuli, als Honey in seinem Vorstellungsfilmchen putinesk mit nacktem Oberköper an einem Strand herumritt. Als Florian ihn bei ihrem ersten Zusammentreffen dann ansatzlos dafür anging, dass Honey sich für ein Facebookposting beim Duschen gefilmt und dabei äußerst grobmotorische Genitalmetaphorik betrieben hatte, barst Twitter sogleich unter dem rasch geschmiedeten gemeinsamen Schmusename "Floney". Als sich in der Folge Honey dann extrem als Ladies' Man gerierte und ein paar zu viele "Hihihi schwuuuul"-Kommentare in Florians Richtung abließ (etwa bei dessen Madenverzehrprüfung: "Schlucken kann er"), war auch dem prüdesten Klemmofanten klar: Hier wird sicher bald betastet.

2. Die entwaffnend sachlich leidende Hanka: So klar und offen ging sie mit ihren diversen pathologischen Störungen, Zwängen und Ängsten von Keimen, Berührungen, der Welt um, dass man all die schönen ausgedachten Spitznamen für sie (Hankle Feucht! Sagrotanka!) sofort beschämt im Klo herunterspülen möchte. Besonders rührend: ihre Fingerkuppen-Minimal-Abklatschversion, weil ihr ein echtes High five wohl zu bazillolös wäre. Bitte sofort als offizielle Begrüßung unter IBES-Freunden einführen!

3. Die Einlassungen der Dümmeline Sarah Joelle: "Ich bin echt keine Denkerin", beschied sie, als sie bei ihrer Prüfung unter kakerlakengefüllter Taucherglocke eine Schätzfrage beantworten musste: Wann wurde Sydney gegründet? "1920", schätzte Konkurrentin Kader, was schon arg war, doch Sarah Joelle legte mit "1930!" noch ein paar dumpfe Stumpfe nach. 1788 wäre übrigens richtig gewesen.

Kader Loth - die Burgtheatermimin der Trashwelt

4. Die Kadersche Schauspielkunst: Die lustige, pumplippige Frau mit der Pandaaugenschminke versteht einfach ihr Handwerk: Als Burgtheatermimin der Trashwelt brillierte sie in der Rolle des hirnlosen Schnütchens, sagte stets "Das habe ich verstanden!", wenn sie keine Ahnung hatte, fragte bei einer Regelerklärung etwa 200 Mal "und wenn nicht?" und glänzte mit Verblödungsparaden wie "Ein schwaches Glied? Was ist Glied?" Beim Einstieg in den Helikopter entglitt ihr ein eventuell echter Versprecher: "Ich hab ein bisschen Höhenflug", aber der wäre selbst Freud zu schäbig gewesen. Neben der Doofirolle kann keine Empörung so gut wie sie: "Wir sind seelisch, moralisch und körperlich vergewaltigt worden", befand sie beim Einzug ins Pritschenlager.

5. Die fortschreitende Wutvermolchung von Markus. "Ich kann stundenlang durch den Garten springen und mich mit Wasser vollspritzen. Ich bin ein Delfin", gab er vor dem Einzug noch den semischamanistischen Weltengeist, im Camp meditierte er mustergültig - aber vielleicht nur, um noch mehr Kraft für anstehende Zornausbrüche zu finden. Weil er unzufrieden mit dem Zustand des Trinkwasserbehälters kam, wurde er schon am ersten Tag pampig. "Es wird jetzt sofort gesäubert, und zwar zackig, ist das klar?", herrschte er ins Dschungeltelefon, verzehrte dann bei seiner Prüfung aber klaglos allerlei, was Fräulein Menke von vornherein denkbar lapidar mit "nee" ablehnte: Sand- und Mehlwürmer, Kotzfrucht, Rattenschwanz, Truthahnhoden. Schweinehirn an Urinsoße verweigerte er nach kurzem Schnüffeltest in fast kaderesker Fragekaskade: "Das ist doch Pusche? Pusche? Pusche?"

"Wer Hater hat, hat auch Lover"

6. Die Weiterführung der Ortegaschen Bildungsarbeit. Hurra, endlich wieder neue Wörter! "Es ist wichtiger, mit Charmantität jemanden zu begeistern als mit guten Aussehen", erklärte der Jenser, und sofort kramte man froh das nur leicht angeschmuddelte Vokabelheft heraus, das nach der vorzeitigen Abberufung des Prekärdozenten Dr. Ortega im vergangenen Semester noch halb leer war. Wobei, vielleicht braucht man dieses Jahr eher ein Poesiealbum, denn Fräulein Menke haute schon ein paar gute Motivationssprüche raus: "Wer Hater hat, hat auch Lover. Wer gar nichts hat, hat Pech", zum Beispiel, oder: "Genervt sein ist ein Denkfehler." Letzteres erinnerte wehmütig an Larissas "Wenn ich euch nerve, habts ihr keine Nerven." "Fressen und gefressen werden", sinnierte auch Gina-Lisa am Lagerfeuer und verfiel bei soviel Tiefsinn direkt ins hessische Heimatidiom; "Unn wie heißt der annere? Leben Kämpfen und Respekt irgendwie, ich komm jetzt nicht drauf." Charmantität pur!

Man muss sich um die Potenzialisation dieser Staffel also vorerst noch nicht sorgen. Das kann gut werden. Und darum jetzt alle.

Komm mit mir ins Schabenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand.

Das sind die Kandidaten:

Gina-Lisa Lohfink, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Jens Büchner, Ex-Castingshow-Teilnehmer

Fräulein Menke, Musikerin (Neue Deutsche Welle) und UPS-Paketbotin

Thoms Häßler, Ex-Fußballprofi

Sarah Joelle, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Nicole Mieth, Ex-Soapdarstellerin

Markus Majowski, Schauspieler und Werbegesicht

Marc Terenzi, Sänger und Stripper

Hanka Rackwitz, TV-Maklerin

Florian Wess, It-Boy

Kader Loth, Model und Moderatorin

Alexander "Honey" Keen, Ex-Freund einer Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Die Dschungelkönige seit Start der Sendung 2004 Costa Cordalis, Schlagersänger (2004) Désirée Nick, Entertainerin (2004) Ross Antony, Sänger (2008) Ingrid van Bergen, Schauspielerin (2009) Peer Kusmagk, Schauspieler (2011) Brigitte Nielsen, Schauspielerin (2012) Joey Heindle, Castingshow-Teilnehmer (2013) Melanie Müller, Castingshow-Teilnehmerin (2014) Maren Gilzer, Schauspielerin (2015) Menderes Bagci, Castingshow-Teilnehmer (2016)

