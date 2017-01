Dschungelcamp, Tag 11 Ich mach Lulu, was machst du?

Pädagogin des Tages: Wie schon am Vortrag unbestritten Hanka - es laufen einem selbst, obwohl man doch eigentlich ganz anders heißt, jedes Mal Gruselschauer über den Rücken, wenn sie Honey bei Streitgesprächen als einzige konsequent im strengen Gouvernantenton "Alexander" nennt.

Tier des Tages: Die von Honey in einem akuten Virilitätsschub zermalmte Fliege. "Also weeßte! Wir töten hier doch keene Tiere!", entrüstet sich abermals Schwarzpädagogin Hanka, als Honey ohne Not am Lagerfeuer eine Fliege erschlägt. Seine Erklärung: "Gina hatte Angst vor der. Ich wollte dich beschützen!". "Danke", haucht die Dümmsel in distress schafsäugig.

In einer Art Schwundversion der hinduistischen Lehre wird Honey zur Strafe sofort als Hoppeltier wiedergeboren: Bei der gemeinsamen Prüfung mit Marc muss er in ein elektrifiziertes Kängurukostüm schlüpften und einen Hindernisparcours absolvieren. Berührt er dabei unerlaubterweise die Oberleitung, bekommt Kumpel Marc einen Stromschlag und eine Insektendusche - oder, in his own words: "Son of a bitch: Ooahmeisen!"

Peinlichkeit des Tages: Das Product Placement einer großen Bratklopskette, bei der die am Vortag rausgewählte Nicole bei ihrem Transfer ins Hotel Versace ausführlich einkehrt. Penetrant liebkosend verweilt die Kamera dabei auf dem goldenen Logo-M, und Nicole wird beim Bestellvorgang zum geschwätzigen Plappermaul. Als sie anschließend noch von einer "schönen Dusche" fabuliert, fürchtet man fast, sie würde sich gleich noch gut ausgeleuchtet mit den brechsüßen Duschschäumen von "Schnupsis Schminkschlösschen" einsalben.

Drohung des Tages: "Wenn ich mein Kissen und meine Kette nicht wiederkriege, mache ich den ganzen RTL-Laden kurz und klein", tobt ausgerechnet Icke - hihi, kurz, hoho, klein! -, als den Campern infolge fortgesetzter Regelverstöße fast alle Luxusgegenstände wie Kissen und Jensers Duftdiesel abgenommen werden.

Satz des Tages: "Ich muss Lulu, kommst du mit?" - kein Zitat aus "Brokeback Mountain", sondern Honeys Klo-Einladung an Buddy Marc. Dessen Deutsch-Englisches-Hoppelpoppel sichert ihm souverän Platz zwei in dieser Kategorie mit "Dies sind die Regels. Wie müsst them halten."

Adieu des Tages: Gina-Lisa wird rausgewählt, und man muss leider sagen: Es ist kein Verlust. Große Hoffnungen hatte man zuvor in sie gesetzt, aber es ist eben nicht immer von Vorteil, wenn prominente Menschen ihr "wahres Gesicht" präsentieren: Statt der kämpferischen, starken Frau erlebte man ihm Dschungel ein honeyhöriges Hascherl, das wie ein willenschwaches Chamäleon stets die Meinung desjenigen annahm, der ein paar Minuten freundlich mit ihm redete.

Extrawunsch des Tages: Auch auf die Gefahr hin, jetzt wie einer dieser schlimmen Presser zu klingen, die in der Großraumdisco den ganzen Abend wie schlechtgeschmackliche Übergriffler an der DJ-Kanzel kleben, um sich "It's Raining Men" zu wünschen: Es wäre doch wirklich sehr schön, wenn in den nächsten Tagen zur musikalischen Honeyhintermalung einmal "The people who grinned themselves to death" von den Housemartins eingespielt werden könnte - ein geradezu prophetischer Song, in dem nicht nur dessen Bleckstörung thematisiert wird, sondern auch seine Bronchialproblematik: "The people who grinned themselves to death / smiled so much, they failed to take a breath". Wobei die RTLsche Musikabteilung auch in diesem Jahr ohnehin schon feine Arbeit leistet und Jarle Skavhellens "The ghost in your smile" einspielte, als Honey sich mal wieder bei der Lagerfeuerwache durch die Nacht feixte und, kaum egoman, ein "H" in die Sitzbank schnitzte - mit der schönen Zeile: "I'll be the black tooth / In your Hollywood grin". Und ein Extralob natürlich für den Einsatz von "Being boring" beim Nicole'schen Camp-Auszug.